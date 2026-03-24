【天极网手机频道】2026年3月23日，华为畅享系列千元档新品华为畅享90 Plus正式亮相“华为春季全场景新品发布会”，立足大众日常用机真实场景，精准覆盖“操作丝滑流畅、AI防诈更安心、续航缓解电量焦虑、耐用抗造”的实用需求，为消费者日常出行、居家休闲、职场办公等多元场景提供坚实支撑。

简约设计 一见倾心

华为畅享90 Plus精准平衡视觉美学与掌中握持感，机身采用柔和弧切设计，曲率让光影在其上自然流动，利落直框线条硬朗，搭配矩形光环摄像头模组，规整中透着灵动气息。8.32mm机身携带无压力，边框更贴合掌心，让每一次拿起都倍感顺手，轻松适配通勤、购物、出游等各种场景。

超强芯加持 性能与体验双重跃升

流畅，是一部手机满足用户使用需求的基本盘。华为畅享90 Plus搭载麒麟8系芯片，相比上一代整机性能提升67%，搭配鸿蒙操作系统6的智能优化，实现性能与体验的双重跃升，带来日常高频操作丝滑无阻的使用感受，针对扫码场景专项优化，反光、昏暗环境都能一扫即过，通勤打卡、购物结账更高效。

鸿蒙星盾安全 场景化AI防诈

鸿蒙操作系统6搭载强大的星盾安全架构，为华为畅享90 Plus构建起系统化、全方位的安全保障体系，通话风险、AI换脸风险识别准确率≥95%，覆盖刷单返利、冒充电商客服等七大类诈骗场景，亲情防诈功能实现一人标记全家受益，守护个人与家庭通信安全。

巨鲸电池超长续航 缓解电量焦虑

华为畅享90 Plus搭载的6620mAh华为巨鲸电池，采用旗舰级碳硅负极材料，轻度使用下支持“一周两充”、重度使用可支持18小时以上，-20℃极寒环境依旧续航稳定，配以40W超级快充Turbo，智能节电技术与电池管理，助力用户缓解用电焦虑。

金标双五星认证 抗造更耐用

华为畅享90 Plus具备SGS、CQC金标双五星耐摔认证，360°玄甲机身支持1.8米耐摔抗跌、机身抗弯折65kg、IP64级防尘抗水以及自研湿手触控算法，轻松应对日常磕碰、水渍等突发状况。

智慧通信 5A速度快人一步

信号无死角，通勤出行不断联。华为畅享90 Plus打造强大的通信体验，支持弱网快回，配备档位独有双卡双通，支持Wi-Fi7，信号更强、范围更广。

鸿蒙AI 智能更贴心

鸿蒙AI小艺带来贴心智慧体验，支持16种方言交互、语音记忆重要信息及深度解题功能，无需复杂操作，一句话即可满足多元需求;关怀模式、远程守护、畅享X键等功能，适配不同年龄段用机需求。

此外，华为畅享90 Plus配备6.67英寸120Hz低蓝光护眼屏，万阶调光搭配双护眼模式，视觉体验更舒适;后置搭载全域旗舰AI影像算法与XD Portrait人像引擎，前置光影人像美颜，满足日常记录需求。

华为畅享 90 Plus 将于2026年3月23日开始全款预售，起售价1499元起。2026年5月5日前购买华为畅享 90 Plus，即可获取价值618元的畅享无忧大礼包，里含屏幕、电池、后摄、后盖等多重保障，守护更周全，用机更安心!