iPhone 16 传闻汇总，相比 iPhone15有这些变化

【天极网手机频道】4 月 22 日消息,国外科技媒体 MacRumors在社交媒体上分享了 iPhone 16 和 iPhone16 Plus 两款机型的相较于 iPhone 15 系列的 15 项改进。经过了一年的各种爆料,我们来做一个汇总看看iPhone16 系列到底有哪些变化吧。

首先是外观部分,iPhone 16系列整体来说会继承iPhone 15系列的设计。这意味着他们尺寸相差不会太大,最显著的变化就是后置摄像头的排列,之所以苹果把摄像头重新改回竖向排列,有人猜测这是为了方便空间视频拍摄,因为苹果在 2024 年 2 月 2 日发布了下一代计算平台,混合虚拟头显设备 Vision Pro。另外一个重要的改动是静音拨片,苹果在去年的 iPhone 15 Pro 版本把静音拨片换成了 Action button ,这次 iPhone 16 系列会全系标配 Action button。

有传言称:受益于全新的 A18 芯片和更强大的神经引擎,iPhone 16 机型的 AI 算力会大幅提升,支持苹果研发的 AI 生成功能。而且由于生成式 AI 的性能非常依赖内存容量, iPhone 16 系列会 8G 内存起步。iPhone 15 系列配备的是 6G 内存,Pro 版本才是 8G 内存。iPhone 16 系列也会带来 WiFi6E技术的支持,可以带来更快速、更稳定的 WiFi连接体验。

电池和充电方面,iPhone 16 系列可能会在电池技术和充电方面做出一些升级,配备能量密度更高的电池和更快的充电能力。值得注意的是有传言称 iPhone 16 Plus的电池会比 iPhone 15 Plus 要小,目前设不清楚这是否会影响电池续航,这可能是因为 iPhone 15 Plus 续航表现太好从而影响 iPhone 15 Pro 系列的销量,出于利润考量库克才对 iPhone 16 Plus 的电池痛下杀手。

据悉 iPhone 15 的电池容量是 3349mAh,iPhone 15 Plus 电池容量为 4383mAh,iPhone15 全系支持 27W有线充电和15 W 的 magsafe无线充电;而 iPhone 16的电池容量预计为 3561mAh,(+6%),iPhone 16 Plus 电池容量为 4006mAh(-9%)。但在充电方面,iPhone16 全系支持 40W 有线充电(速度提高 48%),20W 的 magsafe充电(速度提高 33%)。

其他方面的改进还包括相机和 AI 功能。iPhone的相机每年都会有不错的提升,iPhone 16 系列会着重优化空间视频的拍摄,以配合Apple Vision Pro 。 而且不止是 iPhone 16,近些年发售的苹果设备都会收到在今年晚些时候通过软件更新获得一系列基于 AI 的新功能,但预计 iPhone 16 系列和较新版本的设备才能获得最好的体验。相比 iPhone 15, iPhone16 还会增加白色和紫色两种颜色。

iPhone 16系列预计于秋季推出,苹果通常在每年 9 月举办秋季新品发布会。有关 iPhone16 的更多信息请持续关注天极网。