旗舰双芯领衔同档最强性能，iQOO Z10 Turbo系列将于4月28日正式发布

【天极网手机频道】iQOO正式通过官微宣布全新“特爆 Pro”iQOO Z10 Turbo Pro将于4月28日发布，从目前官方释放的信息来看，iQOO Z10 Turbo Pro 在性能、屏幕以及闪充续航等核心领域均实现大幅升级，诸多特性看齐行业旗舰标准，有望重塑同档位机型的性能标杆。

根据iQOO官微信息可以了解到，iQOO Z10 Turbo Pro 性能层面最大的亮点是搭载了经蓝晶科技深度调校的高通第四代骁龙8s处理器，基于先进的台积电 4nm 制程工艺打造，全新的架构让这颗芯片相较上代产品，GPU 性能飙升 49%，能效也提升了 39%，图形性能大幅增强。iQOO Z10 Turbo Pro 还是在同 SoC 机型中唯一配备了 LPDDR5X Ultra的产品，搭配 UFS 4.1 高速闪存，核心性能被推至极致。如此强劲的硬件组合让 iQOO Z10 Turbo Pro 在安兔兔综合跑分测试中一骑绝尘，高达242万分的成绩，核心性能十分强悍。

不仅如此，iQOO Z10 Turbo Pro 还配备了旗舰同款的自研电竞芯片 Q1，与第四代骁龙8s组成超强双芯架构。自研电竞芯片 Q1 内置帧率感知引擎，能够实现行业领先的 PC 级 1.5K 游戏超分以及原生级 144FPS 游戏超帧。在 Monster + 模式下，更能将1.5K超分与144FPS 超帧并发，为玩家带来远超同档产品的超高清、高帧率游戏画面，不管是《原神》这类开放世界游戏，还是《崩坏：星穹铁道》等热门二次元手游，都能将游戏体验提升到新高度。

屏幕素质向来是影响游戏体验的关键因素，iQOO Z10 Turbo Pro 首发采用了 TCL 华星最新的 C9 + 发光器件，带来全新的144Hz光域护眼屏，并通过了SGS 五星阳光屏认证，拥有高达 2000nit 的全屏最高亮度，即使在户外强光直射下，屏幕内容依旧清晰可见;这块护眼屏还支持全亮度类DC调光与4320Hz超高频PWM调光，配合旗舰级色温传感器，在保证屏幕显示效果的同时，最大程度降低频闪对眼睛的伤害;144Hz超高屏幕刷新率不仅能与手机实现的144FPS超帧游戏完美适配，带来丝滑流畅的游戏画面，还让日常使用中的界面滑动、应用切换等操作更加顺畅自然，首发的 3000Hz 瞬时触控采样率，更是大幅提升了屏幕的触控响应速度。

在闪充续航方面，iQOO Z10 Turbo Pro内置了7000mAh 超薄蓝海电池+120W 超快闪充组合，仅需 33分钟就能将手机从 1% 充至 100%。在整合如此领先闪充续航组合的情况下，Z10 Turbo Pro依旧薄至8.09mm，轻至 206g，确保出色手感;配色上提供了 “燃”“沙漠色”“云海白” 和 “星穹黑” 四款配色，以满足不同用户的爱好需求。

iQOO Z10 Turbo Pro凭借旗舰级双芯性能、顶尖的屏幕素质以及行业领先的闪充续航技术，这款新机无疑将成为近期手机市场的焦点，4月28日晚7点新品发布会敬请期待。