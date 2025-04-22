　　OPPO K12s 星芒白评测：携7000mAh成为千元机续航新卷王

【天极网手机频道】一向以续航强、系统稳著称的 OPPO K 系列，这次又带来重磅新作――OPPO K12s。延续系列一贯的续航长板，这次K12s搭载了7000mAh超大电池和80W有线快充成为千元档位续航新“卷王”。

那么这款新机在续航之外还有哪些亮点？综合表现究竟如何？下面就一起来看看吧!

星芒白配色

OPPO K12s共有三款配色，分别是棱镜黑、玫瑰紫和星芒白三款配色。天极网到手的是星芒白配色，在后盖采用了碎片赛博风格设计，在不同角度下会呈现交错相容的几何碎片，拿在手上既不显得张扬，也不失时尚个性;在手感方面，后盖还经过细腻的磨砂处理，保证其在日常使用中不沾染指纹，让手机在日常使用中质感始终在线。

在摄像头的Deco设计方面，这款手机采用灵动双眸对称设计，两颗摄像头由光哑交织的金属环嵌套设计，让整个后盖的设计更显精致。在整机重量方面，天极网实测OPPO K12s裸机重量约为 208g，厚度约为 8.45mm，后盖边缘通过弧度处理改善了裸机时的握持手感。

在屏幕方面，OPPO K12s采用一块6.67英寸OLED直屏设计，分辨率为2400*1080，屏占比高达92.2%，支持屏幕指纹解锁，手动最高亮度为600nit，全局激发亮度可达1200nit，即使是在户外等强光环境下，屏幕呈现内容依旧清晰可见。

7000mAh大电池

这款千元级的“续航小霸王”――OPPO K12s，凭借 7000mAh 超大电池，在同价位段的续航赛道中更是脱颖而出。在天极网标准续航测试模型中(1小时听音乐、1小时录视频、1小时刷小红书、1小时打王者荣耀、8小时待机)，最终剩余电量高达 63%，展现了极强的电池续航能力。

实测显示，OPPO K12s 不仅在日常续航方面表现出色，在电池耐用性方面同样十分亮眼。官方承诺其电池在正常使用情况下可实现长达五年的使用寿命，并依旧保持 80% 的健康度，远超同类竞品，真正做到了“既耐用，又持久”。

在充电方面，OPPO K12s支持最高80W有线闪充，搭载全新的智慧充电引擎 5.0，集成极速充电、久充保护、智能限速、充电上限控制、极寒模式等功能。系统可智能识别长时间插电状态并自动限制至 80% 充电保护，同时还能结合用户睡眠习惯进行降速充电，从而延长电池寿命。值得一提的是，这款手机还支持电池预热技术，可在低至 -25℃ 的极寒环境下稳定供电与充电，进一步拓展了使用场景。

在天极网的实测中，OPPO K12s 仅需 30 分钟即可充入 58% 的电量，完全充满也只需 64 分钟。无论是应对日常高强度使用，还是在突发情况下快速回血，这样的充电表现都足够可靠，使其在千元档产品中脱颖而出。

性能

在性能方面，OPPO K12s 搭载了新一代 4nm芯片，配合最高 12GB+512GB 大内存组合，为日常多任务与重载应用场景提供了充足的性能保障。

在天极网实测中，OPPO K12s 在《王者荣耀》90帧高清画质模式下进行测试，整局游戏平均帧率维持在 90 帧满帧运行，且整局操作过程中未出现明显降帧或发热不适，表现出色，足以应对中高负载的主流手游需求。

在散热方面该机还配备了超 5700mm² 的大面积 VC 均热板，在持续高负载场景下(如多任务切换、长时间游戏)能有效控制核心发热，降低手机体感温度，从根本上减少因热量堆积带来的系统卡顿和帧率不稳问题。此外，K12s 通过了中国泰尔实验室60个月抗老化五级认证，在长期使用下依旧能够保持系统流畅与应用响应速度，为用户带来更持久、稳定的性能体验。

功能

OPPO K12s 这块 6.67 英寸 OLED 直屏，兼具旗舰级色彩表现,最高支持 120Hz高刷，在日常使用时既拥有出色的观感和系统动画的流畅性。

在护眼体验方面，K12s 表现同样出色。支持 “舒眠模式”，可根据环境光变化自动识别日落时间，将屏幕色温调至暖色调，有助于用户放松眼部、提升夜间睡眠质量。同时，系统还支持“纸质纹理调节”和“黑白/彩色”显示自由切换，适合阅读电子书场景，为视觉带来更加柔和自然的体验。

除护眼功能外，OPPO K12s 也针对多场景触控体验进行了优化，支持湿手触控与手套模式，即便在雨天或寒冷环境下，也能实现精准操作。

在音频方面，OPPO K12s 搭载立体双扬声器，并在前代 200% 超级音量的基础上进一步提升了 1.5dB 的音量输出，带来更响亮清晰的声音表现。对于听力不敏感人群，尤其是中老年用户来说，也能获得更佳的听音体验。

在户外环境适应性方面，K12s 支持 IP65 级防尘防水和无网通话功能，即使在恶劣天气或特殊场景下，也能保障通信与设备稳定运行，为用户提供更加安心的使用体验。

此外，K12s 还配备了 全功能 NFC 与红外遥控，可轻松实现公交卡、门禁卡、银行卡等多合一移动支付体验;通过红外功能，用户还能实现一机操控家中多个智能设备，真正做到“一机在手，智控全屋”，大大提升居家与出行的便捷性。

旗舰机相机功能

在相机方面，OPPO K12s搭载了1/2.88英寸的5000W像素主摄，光圈1/1.85，，支持自动对焦。在户外光线条件充足的场景，这颗5000W像素的主摄配合200W像素的副摄具备不错的解析力。通过样张可以看出，在均匀的室外环境下，OPPO K12s在39mm焦距配合f/1.8大光圈，既保证了主体的立体感与细节锐度，保证了照片低噪点控制与色彩宽容度。

当然，最关键的一点是，OPPO K12s 在影像方面也继承了旗舰级的 AI 算法能力，为用户在日常拍照中解决了诸多常见痛点。生活场景中，拍照经常会遇到 路人入镜干扰、镜面反光破坏画面、或是裁切后照片模糊不清等问题，影响成片质感。

为此，OPPO K12s 支持多项旗舰同款影像功能，包括：AI 去路人：可智能识别并抹除画面中无关人物，保留主体更纯净;

AI 去反光：针对镜面、玻璃等反射画面进行智能处理，减少杂乱反光干扰;

AI 超清算法：即使在画面裁切、放大后，也能通过计算摄影技术提升画质，确保细节依然锐利清晰。

这些旗舰级影像功能法的加入，让 OPPO K12s 在千元档中脱颖而出，真正做到了让AI协助用户更好的创作出更好的摄影作品。

作为一款主打续航体验的千元机，OPPO K12s 不仅凭借 7000mAh 超大电池和五年电池健康承诺，带来了持久可靠的使用保障，更在充电速度、系统流畅度以及户外环境适应性等多个维度展现出色表现，真正成为人人都能买得起又兼顾高品质的好手机!