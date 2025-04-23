首发骁龙8至尊领先版，电竞性能旗舰荣耀GT Pro正式发布

【天极网手机频道】4月23日，在荣耀GT Pro暨全场景新品发布会上，备受瞩目的电竞性能旗舰荣耀GT Pro正式发布，国补后售价仅3199元起。作为荣耀“更懂年轻人的全新性能科技系列”新品，荣耀GT Pro携手“荣耀GT系列性能调校官”、职业电竞选手一诺(徐必成)，带来了性能、操控、续航、护眼等全面领先的电竞性能表现，同时在通信、影像、音频等方面也全面进化，满足年轻用户对电竞性能旗舰的不懈追求。

搭载骁龙8至尊领先版，打造超强电竞性能体验

荣耀GT Pro搭载骁龙8至尊领先版移动平台，CPU超大核主频高达4.47GHz，GPU主频提升至1.2GHz。搭配LPDDR5X Ultra内存和UFS 4.1闪存，为用户带来强大的多任务处理能力，轻松应对各类重载使用场景。

与此同时，荣耀联合华中科技大学，共同组建先进存储联合实验室，在荣耀GT Pro上首发异构融合存储技术。通过在RAM中开辟一块动态存储区域，实现热数据的AI动态调整，大大提升荣耀GT Pro重载游戏及高频应用的启动速度。

早在荣耀GT上就备受好评的荣耀幻影引擎，此次也在荣耀GT Pro上迎来了全新升级。通过AI渲显分离2.0技术的加持，荣耀GT Pro在多款游戏实测中平均帧率与1%Low帧均全面领先，实现了重载游戏“0”抖动。

游戏表现如此出色，离不开荣耀首创的“三级火箭”散热架构。荣耀GT Pro行业首发了创新的“SoC超级导热胶”，实现了由芯片到内存的快速散热，显著提升用户重载游戏时的体验。

行业首发操控“黑科技”，高手对决一帧定胜负

荣耀GT Pro拥有行业超强的“操控铁三角”：2700Hz触控采样率，让屏幕能够更灵敏地采集玩家操作，在游戏中实现快人一步操控体验;432Hz屏幕响应频率，将芯片处理后的画面信息迅速同步给屏幕，让玩家在高频操作中稳稳领先;144Hz屏幕刷新率，更为及时的画面送显，为玩家带来丝滑顺畅的视觉体验。

不仅如此，荣耀幻影引擎的AI触控增强2.0技术，通过AI轨迹识别，精准预测手指轨迹，让触控采样更精准;通过AI智能稳帧，降低异常抖动影响，让系统信息处理更准确。让玩家的每一次点击更灵敏、响应更及时、操控更稳定，操作从此“0”手滑。

电竞级操控离不开电竞级设计，荣耀GT Pro的电竞直屏设计结合直边金属中框，相比曲屏设计，误触率降低40%，游戏体验更友好。更符合人体工学设计的黄金R角，降低玩家长时间游戏的手部压力，同时也让横屏游戏体验更加沉浸舒适。

7200mAh第三代荣耀青海湖电池，超长续航旗舰领先

续航方面，荣耀GT Pro也迎来重大升级，搭载7200mAh第三代荣耀青海湖电池，刷新旗舰手机电量纪录，在多家头部媒体续航测试榜单中强势领先。

荣耀GT Pro还行业首发了SoC电压调节芯片，通过智能调节SoC的电压，助力SoC持久发挥超强实力，实现等效电量增加超过200mAh。搭配旗舰同款的自研能效增强芯片HONOR E2，双芯管理强强联手，带来全场景全天候更优续航体验。

此外，特别针对游戏场景，荣耀幻影引擎还全新升级了AI功耗自适应2.0技术，AI智能游戏调度，获得低功耗、持久稳定畅玩的体验，实现游戏续航“0”焦虑。

荣耀GT Pro还支持90W超级快充，让超强体验“永不间断”。更有全新充电分离技术，通过充电器直接给主板供电，有效降低边玩边充的发烫情况，做到快充不断电、游戏不发烫，畅玩无压力。

九大荣耀绿洲护眼技术，守护玩家用眼健康

荣耀持续引领行业护眼赛道，荣耀GT Pro支持九大荣耀绿洲护眼特性，覆盖了自然光的波动、频闪、亮度、节律、光谱和色彩六大维度，还提供了AI离焦护眼、AI干眼友好和晕动舒缓显示三大辅助护眼功能，通过了德国莱茵全局护眼4.0权威认证。

旗舰同款的硬件级圆偏振光护眼，通过模拟自然光在各方向上的均匀分布特性，相比于线偏振光，能够更广泛地激活眼底叶黄素，降低长时间游戏的眼部疲劳。

荣耀GT Pro还支持晕动舒缓显示功能，在用户乘坐车辆等交通工具时，通过AI智能算法，将人在交通工具上感受到的运动信息，通过在屏幕两侧可移动圆点实时呈现出来。缓解用户在车辆等交通工具上的晕动症状，提供更舒适的出行体验。

不阉割，不妥协，打造真正的电竞性能旗舰

为打造一款全面领先的电竞性能旗舰，在可靠性上，荣耀GT Pro全系搭载了旗舰同款的荣耀巨犀玻璃，实现10倍抗跌耐摔，并且通过了SGS的五星认证;同时支持IP68&IP69防水防尘，可靠性全面进阶;更有旗舰同款的3D超声波指纹，干手、湿手、油手全秒解，响应迅速。

荣耀GT Pro还是一款支持丰富5G频段的电竞性能旗舰，哪怕是出国游玩，超全信号也能随时随地满足游戏需要。其他通信配置包括荣耀优速通、自研射频增强芯片HONOR C1+，以及独立Wi-Fi、蓝牙天线架构等，也全面向旗舰看齐，显著提升用户在拥塞场景、弱网场景还有干扰场景下的游戏体验。

荣耀GT Pro还搭载了旗舰同款的荣耀环绕低音炮，采用行业领先的双1216超大立体声扬声器，以及双开放式音腔设计，无论影音还是游戏，都能让用户声临其境、沉浸感拉满。

旗舰同款的前后5000万像素四摄，无论前摄、后摄，广角还是长焦，都能带来旗舰级的拍摄体验。旗舰同款的AI鹰眼抓拍、AI超清人像、AI超级长焦等功能，在硬件配置之上，带来更强大的多场景拍摄能力。

强强联手全面进阶，让高手上手更趁手

发布会上，荣耀宣布将与全球领先的游戏平台盖世游戏达成合作，携手为广大移动游戏爱好者提供移动端原生3A游戏解决方案，让荣耀GT Pro打造成为玩家的“掌上3A旗舰”。

此外，荣耀正式成为英雄亚洲冠军联赛ACL特约合作伙伴，荣耀GT Pro也成为ACL比赛的官方指定用机。在即将到来的ACL巅峰对决中，荣耀GT Pro与全球顶尖选手一起，用科技演绎“超越极限”的电竞美学。

荣耀GT Pro延续了GT家族化镜头模组切角轮廓的deco设计语言，与极具跃动感的红色“GT”图腾相结合，拥有“冰晶白”、“幻影黑”、“燃速金”三款配色，提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四个容量版本，国补后售价分别为3199元、3499元、3799元、4299元。

电竞性能旗舰荣耀GT Pro现已全面开售，首销期间，共有总价值超过3800元的权益。消费者可在荣耀商城、各大授权电商、指定荣耀体验店选购。

4月以来，荣耀接连发力推出多款重磅新品：“轻户外 新物种”的荣耀Power、电竞性能旗舰荣耀GT Pro、电竞护眼长续航的荣耀平板GT。此外，笔记本性能旗舰荣耀MagicBook Pro 16 HUNTER也将于4月30日发布，首发搭载RTX5070显卡，敬请期待。