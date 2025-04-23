2025年Q1 OPPO出货量国内第三，中高端增长显著

【天极网手机频道】4月23日，国际数据公司(IDC)发布了2025年第一季度的《全球季度手机报告》，该报告显示，OPPO以15.7%的市场份额位列国内市场第三，出货量同比增长3.3%。

其中，OPPO中高端产品出货量表现亮眼，Find X8系列继续畅销;另有数据显示，OPPO Find N5 上市后，凭借单一机型，让OPPO在大折叠屏市占率跃升至行业第二，仅次于华为。

近年来，OPPO持续在中高端市场上发力，并不断取得好成绩，2024年OPPO在450-500美元中高端手机市场份额排名全球第一，直板和折叠双旗舰市场告捷，Find N5开售一个月，刷新大折叠销量纪录，成为2024年至今全行业所有品牌中同期销量最高的安卓大折叠机型。今年年初IDC发布的2024年全球智能手机市场调研报告显示，OPPO在中国中高端手机市场占据领先地位，份额高达27.2%。

OPPO副总裁、中国区总裁刘波在近期的公开采访中表示，当前中国4000元以上价位段智能手机市场规模已突破9000万部，约占整体市场三分之一，该价位段销量同比增幅超20%，呈现强劲增长态势。OPPO也对4K+的中高端产品加大了战略投入，覆盖研发、技术端到营销端和渠道等各个环节。例如，为了实现极窄边框，OPPO花费三年时间投入超1亿资金，自建芯片级封装产线，通过系统仿真实现了从1.45mm的追赶到1.25mm的超越，不断刷新手机边框最窄记录。在渠道方面，今年3月，继广州、贵阳之后，OPPO第三家旗舰店在武汉开业。

此外，OPPO也在影像、游戏、生产力、健康、AI等方面持续投入。4月份最新发布的旗舰产品Find X8 Ultra和同系列产品，以其卓越的夜景影像表现，被众多知名数码媒体和用户称为“夜景人像神器”。