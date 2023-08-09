困难重重，国产芯片业务再次遇冷

【天极网手机频道】芯片研发本身就是一个重资金投入、重研发、但产出艰难、回本慢的长周期工程，同时很容易受到大环境影响，把握不好的话，就会面临财务等方面的风险和危机。

近日星纪魅族集团官方确认终止自研芯片业务，有知情人士透露，星纪魅族的芯片研究院有三个主要部门，用于开发车载系统级芯片、手机功能性芯片和XR芯片等，但由于成立时间较短，目前只有XR芯片业务有进展。星纪魅族集团于2023年的3月8日成立，主要由星纪时代和魅族科技合并而来，初衷是为了融合双方的优势，积极投入芯片研发等前沿领域，围绕“手机 + XR + 前瞻技术”的三条曲线，专注于消费电子的全链路创新。

但是在今年的8月星纪魅族裁员了芯片研发相关的大批应届毕业生，并在同月的8号正式对外公布了终止自研芯片业务的消息。这已不是今年芯片行业第一次“地震”，算上我们熟悉的华为，小米，OPPO在内，已经有四家国内手机厂商的芯片业务陆续遇冷。

这其中小米的澎湃芯片，OPPO的ZEKU(哲库)以及这次的魅族都是因为在芯片研发的技术和资金方面遇到了瓶颈，选择主动放弃。而曾经辉煌的华为麒麟芯片的发展则止步于外部环境的制裁，越是这样越可以看出国内这些在芯片领域耕耘的厂商的无奈和艰辛。

有业内人士表示，自研芯片周期长，烧钱快，并且作为公司的非核心业务，这些都是手机或汽车公司下场造芯后又选择关停的原因。国产芯片业务再次遇冷，透露出在巨大的“吞金兽”芯片投资面前，当面临着可能的、高昂的沉没成本等风险，厂商不得不选择“壮士断腕”，及时割舍。