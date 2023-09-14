最佳千元机配置拉满，iQOO Z8出色不止性能

【天极网手机频道】iQOO Z8作为一款卡位千元档的产品，性能配置依旧全面拉满，配备“满血性能铁三角”，带来千元产品中领先的性能表现，更有同价位充电速度最快的120W超快闪充搭配6400万像素OIS主摄、高颜值设计和全面越级体验，实力全面强悍。



iQOO Z8



iQOO Z8搭载巅峰性能天玑8200处理器，与满血版LPDDR5、满血版UFS 3.1组成“满血性能铁三角”，安兔兔V10跑分超98万分，内置的史上最具实力的3K VC冰极立体散热系统足以让iQOO Z8满血性能尽兴狂飙，强悍性能与散热系统可以说是在千元级产品中处于领先，配合最高12GB+512GB超大存储组合，满足用户对于强悍多任务和海量存储的需求。



天玑8200处理器



iQOO Z8提供“月瓷白”、“星野青”和“曜夜黑”三大配色，其中，“月瓷白”和“星野青”采用釉面凝光工艺，后盖仿若釉面的平整光洁，耐刮耐磨并且能够抗老化，让颜值始终在线;“曜夜黑”则采用新一代星光工艺打造，哑光磨砂背盖点缀亮面镜片，手感舒适。



iQOO Z8



iQOO Z8配备零感蓝光原彩120Hz高刷屏，不仅支持7档变速高刷以及1200Hz瞬时触控采样率，还带来具备芯片级智能护眼的硬件级低蓝光，100%电影级P3色域显示，能够还原真实世界色彩。



iQOO Z8零感蓝光原彩屏



iQOO Z8出色不止性能，等效5000mAh的超大电池+120W 超快闪充组合，至快10分钟就能将内置超大电池充近一半，充电速度越级比肩行业旗舰，满电状态下可以刷短视频12小时，支持手机强悍实力持久输出，不但充得快而且还用得久。值得一提的是，iQOO Z8原装充电头还支持65W PD协议，配合原装数据线，能够为支持PD协议的多数耳机、平板、笔记本、手机进行快充，实力堪比“万能充”。



iQOO Z8



影像上，iQOO Z8搭载6400万像素OIS光学防抖双摄，支持4K超清视频、纯净夜景、超级月亮、悬浮运动抓拍、动感追焦摇镜、复古胶片滤镜和珍藏水印等功能，同时，iQOO Z8首次在Z系列中支持50mm黄金焦段人像拍摄，通过主摄硬件Remosaic功能，结合专业景深虚化镜头，进行2x人像拍摄，叠加影棚级质感人像算法，拍出细腻皮肤质感及立体五官，让人像效果更出色。



iQOO Z8





iQOO Z8主摄样张





iQOO Z8人像样张



iQOO Z8性能强悍且全面，带来天玑 8200 、120W 超快闪充、等效5000mAh超大电池、3K VC冰极立体散热、硬件级低蓝光护眼好屏、高帧游戏体验、OIS光学防抖影像模组以及全面越级体验，可以称得上是当下的最佳千元性能机。售价方面，iQOO Z8共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价1699元、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元。目前，iQOO Z8系列正在线上线下火热销售，感兴趣的朋友可多关注。