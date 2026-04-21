【天极网手机频道】2026年4月21日，成都――OPPO 今日在成都举办OPPO × 哈苏影像新品发布会，发布旅拍神器 Find X9s Pro和专业口袋哈苏 Find X9 Ultra。在手机行业全面回归产品价值竞争的2026年，OPPO 以覆盖旗舰影像手机、折叠屏、IoT 生态、系统级OS及全球高端市场出海等一系列重磅成果，进入自己的“大年”。

旗舰产品力跃升，定义下一代移动影像

移动影像是智能手机最核心的行业命题，也是 OPPO 长期投入最深的技术领域。 2026 年，OPPO的持续坚持迎来丰厚回报。

Find X9 Ultra作为OPPO年度超大杯旗舰，也是Ultra史上升级幅度最大的产品，凭借首创五反射潜望棱镜和全新空气光阑技术，第一次将传统外置增距镜内置在手机中，实现行业首个 20 倍光学品质变焦，彻底颠覆了传统长焦设计对机身厚度的制约，将移动影像长焦能力推向全新高度。

Find X9s Pro 也凭借不逊于Ultra的影像配置，成为深受年轻人喜爱的新一代「旅拍神器」。作为行业 Pro 档唯一配备 2 亿像素主摄方案的旗舰，Find X9s Pro 将 Ultra 级影像能力全面下放，奠定了「行业最强 Pro」的产品地位。双 2 亿像素的组合意味着更高的解析力上限，无论是复杂环境下的细节保留，还是混光条件下的色彩还原，Find X9s Pro 都将为热爱旅行的用户带来前所未有的旅拍体验。

发布全球最平整折叠屏，用技术兑现品质承诺

3月，OPPO发布全新折叠旗舰Find N6，以前所未见的平整度表现，打破了折叠屏平整度测试的历史纪录，被德国莱茵认证为「全球最平整的折叠手机」。这一极致体验背后，是 OPPO 在铰链工程、屏幕材料与折叠结构上多年积累的综合体现。折痕问题长期以来是折叠屏影响用户体验的最大痛点，Find N6 通过「新一代钛合金天穹铰链」和「天穹记忆玻璃」等创新科技，成为全球首款通过德国莱茵 TÜV 无感折痕「连续 60 万次折叠测试久用平整」认证的折叠旗舰，引领折叠屏正式迈入「无感折痕，久用平整」的全新世代。

Find N6 的技术突破也很快得到市场和用户的认可。在首销当日，Find N6 创下京东、天猫双平台近一年全品牌、全形态折叠屏销售额纪录，多家线下门店在首销当日相继贴出售罄提示。口碑与销量的双重丰收，直观展现了Find N6的强大市场号召力，也再次印证了 OPPO坚持长期主义、打磨极致产品的战略定力。

产品生态全面扩容，从品类深耕到场景深潜

不只是手机品类，OPPO IoT 生态也加速释放长期技术积累的产品势能。2025 年，OPPO IoT 业务交出了一份含金量十足的答卷：平板系列销量增长 112%，手表与耳机系列销量增幅均超过 50%，三大品类综合销量增速达 121%，大幅超越 IoT 市场销量平均增速。数字背后，是OPPO持续打通手机与全场景智能体验所积累的用户基础与品牌信任。

2026 年，OPPO 进一步加码 IoT 布局，产品矩阵继续扩容。旗舰级平板新品 Pad 5 Pro 延续 OPPO 在生产力与影音体验上的产品优势，为用户带来更完整、更专业的旗舰体验;全新Watch X3 mini 作为行业首款专为女性生理周期减脂定制的智能手表，以精准的用户洞察切入细分健康场景，填补市场空白;新一代安卓旗舰智能手表 Watch X3 延续"安卓表皇"的产品基因，发布后在线下渠道实现同比 120% 的亮眼增长;全新耳夹式耳机 Enco Clip2 以开放式佩戴的舒适体验满足通勤出街的百搭需求，全天佩戴轻松无感;小尺寸平板 Pad mini 则进一步完善 OPPO 平板产品线在便携场景下的布局，覆盖轻度生产力与娱乐消费用户。

从品类深耕到场景深潜，OPPO IoT 2026 年的产品布局，正在将「全场景覆盖」变成现实，通过系统化生态构建，让OPPO的身影贯穿用户生活的每一个场景。

软硬协同，新一代ColorOS 16 引领系统体验新标准

新一代ColorOS 16 延续"月月有更新"的迭代节奏，在Find X9 Ultra和Find X9s Pro两款旗舰新品上带来半年度最大规模升级，聚焦「超流畅、更 AI」的核心主题，在交互体验与 AI 能力两方面同步跃升。

在流畅体验方面，全新锁屏岛带来胶囊态与沉浸态两种模式：胶囊态聚焦效率，关键信息一目了然;沉浸态屏蔽干扰，助力用户进入专注状态。两种形态无缝切换，让每一次解锁都更契合当下场景;AI 能力方面，升级后的 AI 一键闪记功能进一步拓展应用场景，支持一键生成旅行攻略与知识合集，一键记录和导入哈苏大师模式同款影调参数等众多便捷功能，让 AI 真正融入日常生活的每一个细节。



根据鲁大师最新数据显示，2026年第一季度，ColorOS 16 以最高综合评分位列手机系统流畅排行榜榜首，再度印证了 OPPO 在系统流畅度上的持续领先。

高端化版图持续扩张，全球影响力再上新台阶

2026年，OPPO的全球化迎来了「质变」，旗下超高端产品Ultra系列首度走出中国市场，正式登陆西班牙、意大利、英国、法国、瑞典、新加坡等全球 26 个国家和地区。并成功开辟奥地利、蒙古国两大全新市场。

随着Ultra系列出海进程的持续加深，OPPO在全球市场的高端机型占比持续提升。根据权威市场调研机构IDC的数据显示，2025年，OPPO在全球500美元～550美元价位段稳居第一，并以 284 美元的平均售价位列全球第三，高端化成果日益显著。更重要的是，OPPO在海外市场正在完成品牌认知层面的质变，即从「性价比选择」向「高端可靠品牌」的认知跃迁，越来越多全球消费者将OPPO视为高端智能手机的可靠选项，而非性价比替代方案。

厚积薄发，OPPO 迎来"大年"

2026 年，OPPO 在多个战略方向上同步实现跨越，旗舰影像的技术突破、全球最平整折叠屏的率先落地、IoT 生态的全面扩容、高端化版图的持续延伸，背后是品牌多年来在技术研发、产品创新与全球化布局上的长期积累。2026年，OPPO将迎来真正的“大年”。