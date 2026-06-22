【天极网手机频道】2026年6月22日，在“续航到顶，耐用到底”主题新品发布会上，荣耀正式推出X系列全新一代“耐用神机”――荣耀X80 Pro Max。凭借行业唯一11000mAh第四代青海湖电池、行业最强抗摔能力、行业顶级防尘防水，以及行业最亮10000nits高亮护眼屏，实现超越同档的跨越式升级体验。同时，其推出行业首个两年“免费换屏”服务，以硬核品质与无忧保障，全面满足用户全场景长效耐用的使用需求，新机国补价1699.15元起。另外，本次发布会荣耀还同步推出一款全新降噪蓝牙耳机，丰富音频生态。

11000mAh领航级巨无霸电量，六年健康耐用

荣耀持续引领手机电池技术突破，荣耀X80 Pro Max凭借行业领先的硅含量与能量密度，再度刷新行业电池容量新高。其搭载行业最大的11000mAh第四代青海湖电池，可实现42天超长待机，并且电池健康耐用寿命长达6年。此外，其还支持档位首个90W有线快充和27W有线反向快充，既能保障自身长效续航，也可为其他设备应急补能，真正做到“续航超长，充电无忧”。

经荣耀实验室实测，荣耀X80 Pro Max满电状态下可支持连续通话73.7小时、连续短视频播放33.5小时、连续导航21.3小时，连续游戏23.9小时，续航表现全面领跑同档机型，轻松满足用户全场景使用。在新疆吐鲁番火焰山至博斯腾湖的吉尼斯续航挑战中，其历经高强度使用，以“26小时08分34秒”的单次直播续航挑战时长，成功刷新吉尼斯世界纪录。此外，荣耀X80 Pro Max还已登顶多家权威科技媒体长续航榜单，稳居同档首位。

全域满级抗摔防水硬核防护，“免费换屏”耐用无忧

作为2025年度安卓销量王，荣耀X系列已收获全球1.3亿用户青睐，荣耀X80 Pro Max继续承袭该系列品质基因，打造新一代“耐用神机”。其依托核心结构创新与材料升级，参考F1赛车Halo系统打造全新防撞梁设计，辅以航天级高能抗剪结构胶，实现提升0.5米抗跌收益，达成行业最强抗摔表现。整机已获得行业唯一的“SGS金标五星严苛场景抗跌耐摔认证”，支持1.2米复杂路面任意角度摔打和3米光滑大理石地面高空跌落，以硬核实力和权威认证，成为新一代“耐用神机”。

真正的品质，敢用服务来证明。荣耀X80 Pro Max率先推出行业首个两年“免费换屏”服务，两年时间里，如果意外跌落导致屏幕损坏，可享受两次屏幕修复服务，免收物料费及服务费。荣耀撑腰，让用户日常使用更踏实。

防水上，荣耀X80 Pro Max采用潜水艇防水架构，通过多层分舱防水、主动排水设计和整机精密密封，可实现深水浸泡下内部元器件始终干燥。因此，其不仅支持IP68&IP69&IP69K防水大满贯，还可实现行业最深10米防水和行业最强85度高温防水，以及支持10万次入水无忧，从容应对各类复杂场景。

首发10000nits高亮护眼屏，耐用护眼双双兼得

荣耀长期深耕并持续引领屏幕护眼技术，荣耀X80 Pro Max搭载6.8英寸1.5K荣耀绿洲护眼屏，屏幕采用全新氘代高能效发光材料，实现首发行业最高局部峰值亮度10000nits，相较荣耀X70峰值亮度提升67%，户外强光下也清晰可视无压力，更凭借发光材料结构的稳定性，使像素寿命提升10%，从而保障屏幕显示素质持久耐用。

同时，荣耀X80 Pro Max还采用强大的屏幕护眼技术。其支持3840Hz高频PWM调光、硬件级低蓝光、AI助眠显示、AI动态离焦护眼、类自然光护眼等行业领先的十大护眼技术，真正做到极致视觉享受与全天候眼部舒适兼顾。

六年流畅长效稳定，X系列史上最强通信加持

荣耀X80 Pro Max重视用户核心需求，带来丝毫不偏科的全方位越级体验，成就真正全能耐用王。新品搭载荣耀蜂鸟架构，从底层简化操作逻辑，通过短视频畅播引擎实现即时流畅，搭配智能清理储存空间碎片能力优化长期使用体验，堪称“六年流畅机皇”，兼顾视觉观感流顺滑与久用不卡顿的双重体验。

通信与智慧体验方面，其搭载档位最强第二代鸿燕通信，带来X系列史上最强通信表现，大幅强化电梯等弱网信号，连接稳定不掉线;并支持双频GPS+三频北斗多源融合定位精准可靠，兼顾室内外导航需求。同时，其还配备全场景NFC、红外遥控与400%立体双扬声器等实用功能。

依托MagicOS 10系统优势，其支持AI随心握，来电时通话按钮自动移至屏幕侧边，左右手都能轻松点按，可有效降低单手操作时意外摔机风险，搭配AI户外模式具备的主动识别户外状态等贴心服务，让用户日常操作、户外使用都更省心顺手。

全新硬核美学配色简约高级，6月26日全面开售

荣耀X80 Pro Max以简约高级的硬核美学为核心，机身线条流畅利落精致，握持手感舒适自然，提供元气橙、月影白、玄甲黑、闪电红等四款全新配色，在保持统一高级质感的同时，注入鲜活灵动的视觉张力，满足用户多样化审美需求。

荣耀X80 Pro Max提供四个存储版本，8GB+128GB版本售价1999元，国补优惠价1699.15元;8GB+256GB版本售价2199元，国补优惠价1869.15元;8GB+512GB版本售价2499元，国补优惠价2124.15元;12GB+512GB版本售价2799元，国补优惠价2379.15元。

目前，荣耀X80 Pro Max已全面开启预售，并将于2026年6月26日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。首销期间购机赠送价值1088元用机无忧礼包，内含299元两年免费换屏权益、128元两年电量宝、198元一年后盖宝、198元一年后摄宝和265元一年进水宝，为用户提供全维度用机保障。

荣耀Earbuds 5e同步发布，舒适聆听新体验

本次还发布了全新的降噪蓝牙耳机――荣耀Earbuds 5e，它将半入耳式耳机的降噪能力达到了全入耳级别，52dB的深度降噪，单耳仅重4克，佩戴无感，舒适降噪。

荣耀Earbuds 5e建议零售价349元，首销尊享价仅299元，现已在荣耀商城及各大授权电商开启预售，欢迎选购!