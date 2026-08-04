【天极网手机频道】2026年8月4日，A系列全新力作OPPO A7 Pro Max正式发布。作为新一代耐用传奇，OPPO A7 Pro Max 搭载行业首个七年长寿万级大电池，以10000mAh超大容量、IP69K超强防水和超抗摔金刚石架构，延续了A系列满级抗造硬实力，其耐用性表现通过七项军标严苛环境测试和中国航天科技集团公司第五研究院五一四研究所(北京东方计量测试研究所)的九项耐用测试，以可靠性筑牢品质基石。安全守护方面，OPPO A7 Pro Max 带来全场景AI防诈功能，覆盖AI通话防诈、AI换脸识别与异常转账识别，配合全新关怀模式和跨品牌家人守护，为家人筑起全方位的安全防线。系统体验上，基于ColorOS 16的超流畅体验与超级内存压缩技术，保障久用不卡顿。影像方面更是迎来A系列史上最大升级，前后5000万像素超清影像系统，让OPPO A7 Pro Max 拍照实力大幅跃升。外观上，3D立体浮雕纹理工艺与三款全新配色，则赋予其兼具耐用与精致的高级质感。

OPPO A系列产品经理马俊表示：“作为全球8亿用户的耐用之选，OPPO A系列一直是手机行业耐用赛道的开创者和引领者。全新OPPO A7 Pro Max在耐用之上更实现了全面进化，外观精致耐看，电池长寿耐用，机身坚固抗造，系统流畅持久，同时配备全场景AI防诈功能和A系列迄今最强的影像系统，是一款真正意义上的全能耐用旗舰。”

行业首个七年耐用万级大电池：电池寿命的行业新标杆

OPPO A7 Pro Max搭载行业首个七年长寿万级大电池，以10000mAh超大容量电池，配合80W超级闪充，从根源上终结电量焦虑。OPPO A7 Pro Max采用OPPO专利球形硅碳技术，搭配专利长寿命算法与智能充电策略，从材料、算法、芯片多维度延长电池寿命，引领行业硅碳负极电池寿命迈入七年长寿，真正实现“买一台、用七年”的耐用承诺。在实际续航表现上，OPPO A7 Pro Max支持满电工作24小时，彻底告别一日多充。此外，OPPO A7 Pro Max还获得「中国质量认证中心金标电池」与「中国质量认证中心金标一级能耗」双金标认证，是行业首款同时获此双认证的手机产品。

充电体验同样全面拉满。80W 超级闪充可实现"充电5分钟，通话5小时"的极速回血表现;27W 反向充电功能让手机秒变随身充电宝，可为耳机、小风扇等随身设备应急补电;五重电量管理芯片体系包括超级闪充芯片、电池电源管理芯片、冰川电池聚能芯片、反向快充芯片及电池健康度管理芯片，配合智慧充电引擎的久充保护与极寒充电能力，构建起全场景供电方案。

航天级九项耐用测试 + 七项军标环境测试：满级防护无死角

耐用不止于电池。OPPO A7 Pro Max 在防护能力上同样达到了行业顶尖水准。整机通过中国航天科技集团公司第五研究院五一四研究所(北京东方计量测试研究所)的九项耐用测试，以及最高 IP69K 超强防水认证，支持38种常见液体防护、85度高温喷水防护等严苛测试，全机身严密防护，可直接冲洗无惧脏污。

此外，OPPO A7 Pro Max 还通过了中华人民共和国国家军用标准GJB150A-2009体系下七项军标严苛环境测试，覆盖高温持续使用、极低温贮存、96小时盐雾腐蚀、8级大风特大暴雨、积冰冻雨、10级狂风沙暴以及1.22米连续跌落26次等极端场景。即便冰冻三尺，OPPO A7 Pro Max照样好使。

在抗摔能力上，OPPO A7 Pro Max 搭载超抗摔金刚石架构，大幅强化机身刚度。安全气囊设计保护核心组件，加厚晶盾玻璃让屏幕朝下摔落也不怕，口袋掉落、楼梯台阶连跌都能从容应对。OPPO A7 Pro Max 通过1.8米多角度跌落测试、12.55 MPa抗弯折测试及14000次连续微跌落测试，真正实现横竖里外都抗摔。配合一年进水保与两年屏碎保服务，让用户使用更加安心。

超流畅ColorOS：天生省内存，久用流畅

流畅不是一时之快，久用流畅才是真流畅。基于ColorOS 16 在流畅度上的的持续优化，OPPO A7 Pro Max 通过OPPO 实验室72个月老化流畅度测试，定期自动保养，久用也丝滑。超级内存压缩技术重构系统内存分配，开机内存优化388M，至高支持24GB内存拓展，多任务运行依然流畅。

此外，OPPO A7 Pro Max 享有 OPPO 专属流畅加油包，系统每6个月定期推送优化，主动提升流畅度。在日常高频场景中，短视频秒启动、首刷秒播放，扫码一扫即跳秒加载，应用秒开不等待，全面丝滑流畅。

全场景AI防诈 + 全新关怀模式：全方位守护家人安全

OPPO A7 Pro Max 将安全守护功能提升到全新高度。全场景AI防诈功能覆盖AI通话防诈、AI换脸识别与异常转账识别三大核心场景：AI大模型自动检测通话中的AI合成语音并识别诈骗话术风险;实时AI换脸检测可提示换脸风险;系统还能智能识别跨应用资金转移等诈骗手段，对涉诈应用安装、屏幕共享中的可疑行为及时预警，为长辈用户筑起安全保护墙。

全新关怀模式为长辈高频操作提供一站式设置，常用联系人可放置桌面一键拨号，开启后自动联动安全守护并限制应用安装。更值得关注的是跨品牌家人守护功能，打破品牌壁垒，非OPPO手机也能随时查看家人实时定位、设置安全守护范围，并支持远程协助，让关爱跨越品牌界限。

前后5000万超清影像：A系列史上最强影像系统

OPPO A7 Pro Max 在影像上实现全面进化，成为史上影像最强的 A 系列手机。前后均搭载5000万像素高解析力传感器：前置5000万像素超广角镜头支持100°超广角视野与AF自动对焦，多人合影时自动切换广角，智能防畸变让合影更自然;后置5000万像素超清主摄配备 OIS 光学防抖与100Lux超亮爆闪，无论是日间人像还是夜间暗光，都能带来超越同级的高品质成像体验。

OPPO A7 Pro Max 还带来丰富的影像创作玩法。AI人像补光可智能进行面部提亮，无惧暗光逆光场景。AI最佳表情提供可替换表情选项，轻松出片更自在。出圈拼图功能可从照片中智能选取主体，自动拼接为趣味拼图，支持多种排版风格。前后双摄同拍一次记录双重视角。随心贴功能则提供丰富的贴纸资源，让每一张照片都独一无二。

精致设计 + 全能配置：好看更耐用，实用更省心

OPPO A7 Pro Max 在设计上同样精心雕琢。机身搭载3D立体浮雕纹理工艺，通过纳米级纹理光刻实现多层浪涛效果，凸显立体质感。全金属镜头模组承袭 OPPO 经典微笑曲线，钻面切割工艺让光影流转尽显格调。正面配备6.78英寸1.5K分辨率直面屏，全局激发亮度达1800nits，支持10.7亿色显示与60/90/120Hz三档刷新率，93.5%屏占比带来沉浸视野体验。多功能氛围灯支持来电、通知、音乐等场景自定义，还可为最多3位联系人设置专属来电颜色。

OPPO A7 Pro Max 提供三款各具态度的配色：乘风破浪以蔚蓝3D立体浮雕纹理随光影流转，寓意昂扬向上;前橙似锦叠加暖橙动态祥云纹理如破晓朝霞，寓意前程灿烂;远山黑采用微纳米立体光刻工艺，手感细腻，沉稳大气。

在实用配置上，OPPO A7 Pro Max 同样全面。OPPO山海通信搭载山海360°增强天线，天线中框占比92.5%，弱网场景抢网更快、信号更稳定;OPPO山海辅助定位支持隧道内精准定位，室内商场立体定位已覆盖3000+。全场景NFC、两轮车智能互联、红外遥控、300%超大音量、超亮手电筒等功能一应俱全。雨水触控与手套模式专为户外复杂环境定制，芯片级触控黑科技确保屏幕沾水或佩戴手套时操作依旧丝滑;高能户外模式2.0支持应用常驻任务栏与秒级切换，深度适配地图导航等高频场景。

售价2199元起，全新OPPO A7 Pro Max将于8月7日正式开售

OPPO A7 Pro Max 提供乘风破浪、前橙似锦、远山黑三种时尚配色，8GB+128GB 零售价2199元、12GB+256GB 零售价2699元、12GB+512GB 零售价2999元，国补价格更优惠。预定购机即可提前锁定超值礼包，首销期间购机更有六重丰厚权益，并赠送价值299元的OPPO ENCO R5蓝牙耳机。