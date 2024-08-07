从街头到镜头前，OPPO Reno12系列潮流时尚单品的影像新风格

【天极网手机频道】当下年轻群体对时尚潮流都有不同的见解，如何能让广大的年轻群体真正认可一款时尚单品的设计真的不容易。主打颜值和人像的OPPO Reno系列其实一直都挺能抓住年轻人的审美与想法，正所谓不会拍照的手机不是一款潮流的时尚单品，所以Reno12系列刚推出就凭借千禧风格以及全面升级的影像功能吸引了广大年轻群体的目光。

OPPO Reno12系列在设计上大胆采用了千禧风格，从Y2K潮流中汲取灵感掀起全新流行趋势，将复古与未来巧妙结合，打造出令人眼前一亮的时尚外观。流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，仿佛液态金属流淌在机身上，每一个角度都能折射出不一样的光泽，让人一见倾心。此外，Reno12系列还提供了多种配色选择，其中Reno12推出了千禧银、柔和桃和乌木黑三种配色，而Reno12 Pro则提供了银幻紫、乌木黑和香槟金三种选择，满足不同消费者的个性化需求，让每一款手机都成为独一无二的时尚配饰。

除了配色上的创新，Reno12系列的屏幕同样考虑到了用户需求。Reno12和Reno12 Pro两款机型均采用了6.7英寸的四曲柔边直屏，不仅提供了直屏的触控和显示体验，还兼顾了曲屏的柔和手感，一次性终结了屏幕直曲之争;轻薄的同时显示效果卓越，支持120Hz高刷新率和高达1200nit的激发亮度，无论是日常使用还是观看高清视频，都能呈现出细腻且流畅的画面，同时，Reno12系列还通过了国家眼科中心护眼认证，能够基于环境光调节屏幕色温与亮度，有效减少视觉疲劳，保护用户的眼睛健康;加上超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构，即使在意外跌落或重物碾压的情况下也能保证手机的安全无虞，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心。

在影像技术方面，OPPO Reno12系列更是下足了功夫，全系配备 5000 万 AI全焦段三摄，带来新升级的 5000 万 AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，并搭载 5000 万AI猫眼镜头。全系引入的AI影像技术通过超光影引擎和AI大模型，能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，为用户带来了更加精准和自然的处理效果。从拍摄到编辑再到分享，每一步都有AI的帮助，使得用户能够轻松拍摄出专业级的照片和视频。

除此之外，Reno12系列还引入了实况照片功能，支持全焦段实况照片拍摄，成为首个能发布实况照片的安卓手机，为广大的安卓用户带来了全新的社交体验。让安卓用户也能通过实况的记录方式丰富了用户的回忆体验，而且还有了全新的社交分享方式。

除了实况功能外，Reno12系列的AIGC消除功能也是其影像能力的一大亮点。基于OPPO自家的AI大模型技术，Reno12系列能够智能识别和消除照片中的杂物或多余元素，并且对消除后的区域进行智能填补和修复，保持照片的整体自然观感。这一功能不仅简化了图像编辑过程，还极大地提高了用户的创作自由度和分享效率。

除了影像技术外，OPPO Reno12系列在硬件配置、续航能力和系统体验等方面也进行了全面升级。Reno12系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12搭载天玑8250星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现;搭配大容量的存储组合，能够满足用户对于运行速度和多任务处理的需求。

续航上，Reno12系列支持 80W 超级闪充，独特的电池健康引擎可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，使电池充放电循环次数远超行业标准，在 4 年使用后电池容量仍不低于出厂时的80%。

总的来说，OPPO Reno12系列以其独特的千禧风格设计、卓越的影像能力以及全面的综合体验，成为了市场上备受瞩目的时尚单品。无论是追求时尚潮流的年轻人，还是对影像有超高要求的用户，Reno12系列都能满足。如果近期大家正想换购一款集时尚与影像于一身的手机，那么OPPO Reno12系列绝对值得拥有。