OPPO中高端市场持续突破！300-400美元价位段摘得份额第一

【天极网手机频道】得益于过去几年挤压的换机需求逐渐释放，国内手机市场实现同比增长。IDC最新数据显示，2024年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比增长5.6%，时隔两年触底反弹。其中OPPO 经过战略和产品调整后，在第四季度出货量同比增长4.1%，2024年出货量国内市场并列第四位。

值得注意的是，OPPO近几年加大在中高端产品投入，300美元以上产品占比逐年提升。旗舰产品Find X8系列首销季度出货量同比上一代产品增长66%，各厂商旗舰产品中提升幅度最大，帮助OPPO四季度在600美元以上高端市场出货量同比增长32%;Reno 12&13系列等产品线推动2024年300-400美元市场份额第一。

在当今竞争异常激烈的全球手机市场中，各品牌都在为抢占市场份额而使出浑身解数。而其中，中高端手机市场更是云集众多实力强劲的竞争对手，众多知名品牌纷纷在此展开激烈角逐。在天极网看来，OPPO一直以来都注重产品的创新与研发，其为中高端产品研发了一系列先进的技术。在产品设计上也独具匠心，观设计时尚且精致，不仅注重美感，更兼顾了用户的握持手感。

比如Find X8系列集成了影像、AI等最新科技，其凭借其顶级的旗舰性能、出色的双潜望影像系统以及时尚的外观设计，荣获了多项海内外奖项，如“最喜欢的拍照手机”、“史诗级电池、史诗级长焦”、“最佳拍照手机”等。无论是在影像系统、充电技术还是性能优化方面，OPPO中高端旗舰都有着出色的表现。与此同时，OPPO还有着完善的售后服务体系，也为其赢得了良好的口碑。

总的来说，OPPO 此次在300 - 400美元价位段取得的辉煌成绩，不仅仅是其自身品牌实力的有力证明，更是为整个手机行业的发展提供了新的思路和借鉴。OPPO未来又会在其他价位段或者技术领域带来哪些新的惊喜呢？我们不妨期待。目前，OPPO国补攻略已上线，6000 元以下 OPPO & 一加手机、平板、手表产品，统统参与国补，补贴 15%，单件最高优惠 500 元。Find X8 系列国补全系优惠 500 元，叠加新春补贴，至高优惠 800 元。小伙伴可前往 OPPO 官方授权体验店，或各大电商平台官方旗舰店咨询。