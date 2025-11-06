【天极网手机频道】就在上个月发布的新一代旗舰手机中，OPPO Find X9系列作为“口袋哈苏”的代表作，Find X9与Find X9 Pro不仅在影像硬件上全面升级，更通过哈苏色彩调校、LUMO超像素融合引擎与4K实况照片等创新功能，让旅拍变得更简单、更专业、更具氛围感。

从硬件层面来看，Find X9系列延续了OPPO一贯的影像旗舰思路。标准版Find X9搭载哈苏超清四摄影像系统，主摄升级为1/1.4英寸索尼LYT-808传感器，配合f/1.6超大光圈，进光量相比上代提升57%，即便夜晚或逆光场景下也能轻松拍出通透明亮的画面。超广角镜头采用三星JN5传感器，1/2.75英寸尺寸带来更广阔视野与更低畸变，让山海风光一览无余。而Find X9 Pro更是突破行业上限，配备2亿像素潜望长焦镜头，能够在远距离旅拍中捕捉细微纹理，展现肉眼难见的清晰细节，真正实现“放大不糊、远景如近”。

在影像功能上，OPPO Find X9系列堪称旅拍神器。全新4K超清实况照片直出功能以4:3黄金比例无裁切输出，依托全链路ProXDR显示技术，实况照片的过程帧与封面帧均具备HDR效果，光影层次更丰富、画面更具立体感。搭载的LUMO超像素融合引擎进一步突破传统计算摄影，通过融合四张5000万像素全像素图像帧，实现全焦段8K超清照片输出;配合“哈苏超清模式”与丹霞色彩还原镜头，照片色彩自然纯粹，细节与层次兼得。

值得一提的是，Find X9 Pro支持4K 120fps 10-bit Log视频录制，结合旗舰级天玑9500芯片的强劲算力，不论是拍摄日落延时、行车Vlog还是人像旅拍，都能输出专业级画质。LUMO引擎与哈苏色彩系统协同优化，使天空更通透、肤色更自然、夜景更纯净，真正实现“一机在手，即拍即大片”。

除了影像实力，Find X9系列在屏幕、续航与防护方面同样表现出众。Find X9 Pro配备6.78英寸1.5K OLED曲面屏，峰值亮度高达3600尼特，即便在烈日下取景也清晰可见。内置7500mAh超大电池，支持80W有线与50W无线快充，让旅途创作无后顾之忧;标准版同样拥有约7025mAh电池容量，可轻松应对全天拍摄。全系支持IP68级防尘防水，即便是在海边、沙漠或雨天拍摄也能从容应对，不惧环境考验。

OPPO Find X9系列不仅延续了OPPO在影像领域的硬核实力，更以“哈苏影像系统 + LUMO引擎 + 4K实况照片”三重加持，定义了旅拍手机的新标准。OPPO Find X9系列已在各大平台热销中。选择它，你就能随时将“哈苏色彩”装进口袋，开启属于你的旅拍大片之旅。