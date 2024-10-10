OriginOS 5深度评测：系统升级丝滑流畅，智慧生活带来体验新篇章

【天极网手机频道】在智能手机操作系统领域，vivo始终走在创新的前沿，致力于为用户提供更加智能、流畅和个性化的使用体验。全新OriginOS 5不仅AI深度融入、流畅度体验、内存管理机制创新、人机交互体验升级、个性化定制以及智能家居联动等方面带来了诸多创新亮点，更引入了令人瞩目的“蓝心小V”和“小V圈搜”功能，为用户带来了全新的智慧生活体验。接下来，我们一起深度体验一下OriginOS 5到底带来了怎么样的AI流畅体验。

OriginOS 5作为vivo精心打造的手机系统，在流畅性方面实现了显著的突破和提升。从底层技术优化到用户界面的细腻打磨，OriginOS 5都致力于为用户带来丝滑般的操作体验。

在底层技术中vivo在OriginOS 5新增Ledger存储账本技术，这项技术可以使系统自动构建“内存账本机制”，不断优化内存分配，确保APP长期使用下依旧流畅无阻。简单来说，安卓传统内存管理机制是系统与APP共管内存，随时间推移就导致APP启动缓慢、响应卡顿，那么在Ledger存储账本技术的支持下不仅可以减少APP重度使用后的内存占用，还可以快速的加载完成应用内容，减少了系统等待时间，提升了整体流畅性。这样一来，我们在使用手机的时候就不会感受到卡顿的情况。

此外，虚拟显卡2.0技术也是OriginOS 5流畅性的重要保障。它通过智能调度GPU资源，优化了图形处理性能，使得游戏、视频等高强度图形应用场景下的画面渲染更加流畅和细腻。这一技术不仅提升了用户的视觉体验，还降低了GPU的功耗，延长了手机的续航时间。

OriginOS 5采用了不公平调度3.0技术，这一技术能够在多任务处理场景下智能识别前台应用和后台任务，确保前台应用得到更多的CPU和内存资源，从而保证了前台应用的流畅运行。同时，它还能有效限制后台任务的资源占用，避免了因后台应用过多而导致的系统卡顿和延迟问题。

从实际体验来看，无论是打开应用、切换任务还是运行大型游戏，OriginOS 5都能保持极高的响应速度和稳定性。特别是在高强度使用场景下，如连续玩数小时游戏或观看高清视频，OriginOS 5依然能够保持流畅不卡顿的表现。OriginOS 5的流畅性还体现在系统的稳定性和兼容性方面，它能够兼容各种主流应用和游戏，并且确保用户在使用过程中不会遇到卡顿、闪退等问题，还有大家比较关注的“杀后台”问题，至少在体验了一个国庆长假期间并未遇见这个情况，所以大家可以放心。

OriginOS 5还提出了“60个月持久流畅”的承诺，这意味着vivo将对系统进行长期的优化和更新，包括智能内存管理、应用预加载等，以提升系统的整体性能和稳定性。确保手机在使用多年后依然能够保持出色的流畅性。

除了底层技术的优化外，OriginOS 5还在户界面方面进行了细腻的打磨。原子动效5.0对用户核心场景的动画进行优化和重构，更是让这种流畅体验得到了进一步的升华，使得用户在切换应用、滑动屏幕等操作时能够感受到更加流畅和自然的体验。同时，OriginOS 5还提供了多种主题和壁纸供用户选择，以满足不同用户的个性化需求。

AI已经融入到我们日常生活之中，OriginOS 5作为一个智慧系统，自然少不了AI优化，除了能让手机更“懂”你之外，还能让生活和工作变得更加便捷和高效。

OriginOS 5的AI智慧首先体现在其个性化的界面设计上。系统能够根据自己的使用习惯和偏好智能调整桌面布局、图标风格以及色彩搭配。比如，如果你喜欢简洁明了的界面，系统就会自动为你呈现一个清晰、不杂乱的桌面;如果你偏爱色彩斑斓的视觉效果，系统则会为你打造一个充满活力与个性的界面。

个性化的设计拥有更大的自由度，以锁屏为例，分为上、中、下三层空间，最下方是系统壁纸或用户指定照片作为的背景层，中间层是与背景产生叠加效果的蒙版层，最上方是锁屏的架构，如时钟、组件等。分层输出，让用户可以自由编辑，如果选择是动态锁屏的话个性化设计的自由度更大。

高级感的空间体系设计为OriginOS 5系统应用带来了耳目一新的视觉语言，比如紧凑有序的卡片布局让相似内容高效聚合，丝滑流畅的背景模糊让关键信息更加聚焦;数字化的设计也让内容展示更丰富，比如天气界面中的动态天气背景均跟随着当下时间的变化，实现日升日落、月升月落的天色、光影、以及月相变化，桌面动态雨雪天气组件可以借由不同的粒子大小、数量的呈现让用户更及时和低成本获取当地的即时雨雪天气情况，并藉由生动直观的动态展示辅助数据说明，帮助用户更好规划雨雪天的行程安排。

在OriginOS 5中，“Jovi语音”全面升级为“蓝心小V”，它不仅变得更加聪明和贴心，还新增了许多实用的功能。

创新功能――“小V圈搜”彻底颠覆了传统的信息检索和交互方式，为用户带来了更加便捷、高效的使用体验。通过简单的划线、画圈可快速提取并搜索屏幕上的文字或图片信息，而且基于选中的内容，蓝心小V还会主动推送相关服务，例如朋友圈配文，系统检测到你没有安装微信，就会跳转到应用商店下载相关的APP。

这种全新的信息检索方式不仅提升了操作效率，还为用户带来了更加直观、自然的交互体验。用户无需再手动输入文字或复制链接，只需通过简单的划线和圈选操作就能完成信息检索和后续操作。这种便捷的操作方式不仅适用于工作场景，更广泛应用于学习、娱乐、购物等多个领域。

除了“小V圈搜”，“小V建议”还将Jovi建议、重要通知、智慧建议等功能的合并升级，可根据你的使用习惯给出个性化的建议，还能在关键时刻提醒你重要事项。同时，“小V记忆”功能智能整合了你的数据，构建了一个多模态的“私人记忆库”，它能记住你的喜好、习惯，甚至是你曾经说过的话、做过的事。

另外，蓝心小V通过大模型训练，PhoneGPT无需三方接口便可以理解对不同系统/APP界面的内容与设置，通过用户主动的指令输入或者系统智能识别获取用户意图后，可以代替用户执行相关的系统/APP操作。这一功能是vivo在AI应用落地方向的一次探索，充分展示了vivo在人工智能领域的深厚积累和创新能力，为用户提供更加便捷、智能的服务体验。

OriginOS 5还引入了“原子岛”功能。原子岛功能将信息流转与服务推荐结合在一起，可显示实时信息、服务建议和系统状态;在小窗、分屏场景下长按文本、图片等内容，可拖放至原子岛实现传送，用户就能轻松完成日程安排、商品购买或是导航等多种任务。这种智能化的信息处理方式不仅提高了用户的使用效率，还为用户带来了更加直观和便捷的操作体验。



“原子岛”功能

在续航方面，OriginOS 5搭载的是蓝海续航系统2.0，蓝海续航系统2.0中的场景能效引擎能够智能识别用户当前的使用场景，如游戏、视频播放等，并根据场景的不同自动调整设备的性能输出和功耗，并且在保证用户体验的前提下最大限度地降低设备的能耗，从而延长续航时间。异构计算空间2.0作为蓝海续航系统2.0的另一项核心技术，根据不同任务的需求智能选择最合适的计算资源以达到最佳的能效比。而且省电管理功能能够实时监测设备的电量使用情况，并根据电量剩余情况自动调整设备的功耗。当电量较低时，系统会智能关闭或降低一些非必要功能的功耗，以延长设备的待机时间。

在大家都头疼的网络通信方面，OriginOS 5支持网络智选、高铁模式2.0、地铁娱乐2.0、电梯0感切换2.0等功能，在各种场景下都能保持稳定的网络连接。特别是在高铁、地铁、隧道等信号不佳的场景下，OriginOS 5依然能够保持流畅的网络体验。

OriginOS 5在安全保护方面也进行了升级，系统能够智能识别并拦截恶意软件和病毒攻击，保护用户的个人信息和隐私安全。同时，系统还提供了多种安全验证方式，如指纹识别、面部识别等，以确保用户的手机安全。

值得一提的是，OriginOS 5在人文关怀方面也做得非常出色。它提供了“vivo看见”蓝心升级版，“vivo听说”支持方言识别与播报以及离线模式，“手语翻译官”手语学习功能等贴心功能，让更多人能够享受到科技带来的便利和美好。特别是“vivo看见”蓝心升级版功能，能够让视力不佳的用户更加便捷地使用手机，让他们也能够享受到科技带来的乐趣和便利。这种人性化的设计是能够切实感受到OriginOS 5的温暖和人文关怀。

整体体验下来，OriginOS 5所带来的丝滑流畅体验和智慧生活让人印象深刻，无论是日常操作还是高强度使用都能保持极高的响应速度和稳定性;而蓝心小V的全面升级则让我们的生活变得更加便捷和高效;续航和安全方面的双重保障以及人文关怀功能的加入也让OriginOS 5成为了一款集流畅性、AI智慧和人性化于一身的手机系统。