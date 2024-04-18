华为Pura 70系列四机亮相 超大杯9999元起售

【天极网手机频道】来了来了!4月18日上午华为Pura 70系列正式公布。作为由P系列全新升级到Pura系列的首款机型，华为Pura 70系列拥有Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+以及Pura 70 Ultra四款机型，入门款Pura 70 5499元起售，最顶配Pura 70 Ultra售价10999元。华为同时也推出了“HUAWEI Pura 70系列先锋计划”，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro于4月18日10:08先锋开售，目前已经售罄。

华为Pura 70系列采用了全新的「风向标」设计语言，三枚摄像头分别位于圆角三角形的三个角，观感和谐且稳定。Pura 70 Ultra则在此基础上配有专属XMAGE影像徽标，彰显旗舰身份。此次Pura 70 Ultra主摄采用1英寸大底，加持拥有旋动伸缩镜头结构的超聚光伸缩摄像头，超聚光影像系统结合XD Motion运动引擎能够使用户捕捉赛车300 km/h的超高速运动瞬间，值得一提的是，这一结构支持2米IP68级防尘抗水;而长焦则可以实现最高35倍的超级微距拍摄，全焦段变焦范围高达200倍。

Pura 70 Ultra带来了北斗卫星消息和天通卫星通信双卫星通信，不仅支持发送或接收卫星消息，更可发送图片消息，也能接打卫星电话，让特殊场景下的用户享受到双倍安心。

玄武钢化昆仑玻璃也没有缺席，与第一代昆仑玻璃产品对比，抗刮能力提升300%，耐摔能力翻倍。电池容量达到5200mAh，最大支持100 W有线快充和80 W无线快充，同时支持20 W无线反向充电和18 W有线反向充电，干掉电量焦虑。

Pura 70全系支持AI隔空操控、智感支付，还接入了盘古大模型，带来 A1消除、A1云增强等更多智慧应用。

华为为Pura 70系列带来了不少全新的配色。Pura 70 Ultra拥有香颂绿、摩卡棕、星芒白和星芒黑四款配色;Pura 70 Pro+拥有光织银、弦乐白和魅影黑三款配色;Pura 70 Pro在黑白配色之外还拥有罗兰紫配色;Pura 70则拥有樱玫红和冰晶蓝两款新色。

价格方面，华为Pura 70 12+ 256版本 5499元起售，Pura 70 Pro 12+256版本6499元起售，Pura 70 Pro+ 16+512 版本7999元起售，超大杯Pura 70 Ultra 16+512版本 9999元起售。目前Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro已经于4月18日起售，Pura 70 Pro+和Pura 70将于4月22日10:08正式开售。

综合来看，华为Pura 70 Ultra拥有出色的摄像头系统、再进一步的性能配置以及创新的设计理念，毫无疑问在市场上树立了新的标杆。尽管价格还是比较高的，但Pura 70 Ultra提供的高端体验和创新技术还是能够成为成为追求摄影艺术和旗舰手机用户的理想选择，华为的高端之路可谓越走越宽。