【天极网手机频道】4月11日，由中央广播电视总台主办的《2026中国ESG盛典》在央视财经频道正式播出。在“根系・时代之问”篇章中，亮亮视野作为三家AI新锐企业之一登台，创始人兼CEO吴斐围绕“AI浪潮下科技企业的责任与使命”，分享了公司在隐私保护与无障碍沟通方面的ESG实践。

吴斐在现场描绘了一个虚实融合的未来场景：用户不再需要频繁掏出手机、打开应用、输入指令，智能眼镜可以通过全域感知理解用户意图，将数字信息与真实世界更自然地衔接起来。比如在出国旅行时，用户戴上眼镜即可获得实时翻译，字幕自然呈现在眼前，提升沟通效率，也降低跨语言交流的门槛。

本届盛典以“责任领航・时代作答”为主题，聚焦经济社会发展全面绿色转型与科技伦理建设。在“根系・时代之问”篇章中，讨论重点不仅指向技术迭代的速度，也延伸到科技伦理的底层逻辑：在AI快速发展的背景下，如何为算法划定边界，如何守护个人信息安全。现场围绕科技向善、技术边界与社会责任等话题展开了深入讨论。

这一愿景成立的前提，是用户对技术足够信任。为此，亮亮视野选择了一条看似“反常规”的技术路线：不在消费级翻译眼镜上安装摄像头。吴斐表示，这一取舍来自对现实社交场景的尊重。在商务会议、私人交流等场景中，用户并不希望面对一台可能随时记录对方影像的设备。对亮亮视野而言，功能的“少一点”，是为了让用户的信任“多一点”。同时，吴斐也强调，用户数据将严格遵循国家数据管理规范，相关控制权归用户本人所有。

吴斐的发言并非停留在理念层面，而是建立在亮亮视野多年深耕无障碍领域的实践基础之上。早在2022年，其发布面向听障人群的“听语者”，并借此开创AR字幕眼镜品类，同年获得联合国教科文组织(UNESCO)NETEXPLO“全球十大科技创新奖”，成为当年唯一入选的中国企业和产品。该产品聚焦听障人群的沟通需求，旨在“让声音被看见”。

此外，亮亮视野还于2025年受邀参加在日内瓦万国宫举办的“人人享有无障碍”主题对话会及展览，其AR翻译眼镜作为中国无障碍方案代表，获得联合国人权事务高级专员及多国大使的现场体验与认可。今年2月，亮亮视野还向中国残疾人艺术团捐赠AR字幕眼镜，支持听障演员在春晚排练等场景中实现更顺畅的无障碍沟通。

“虚实无界，智见善举”是亮亮视野对自身ESG实践的概括。它体现出企业对技术发展的理解：在推进虚实融合的同时，保留对隐私边界的克制;在拓展“看见”能力的同时，尊重“不见”的权利。对于正在快速演进的人工智能产业而言，亮亮视野的探索提供了一个清晰的观察维度――科技企业的责任，不只体现在技术突破的高度，也体现在伦理选择的深度。