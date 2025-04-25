最强苹替vivo X200s开售，首日预售销量为X200同比277%

【天极网手机频道】4月25日，最强苹替vivo X200s正式开售。据天极网了解，截止4月21日24点，vivo X200s的预售首日累计销量实现了再超越，为X200同比的277%，强劲的销售势头彰显了vivo X200s非同凡响的产品实力。vivo X200s共有12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB和16GB+1TB五个版本，售价分别为4199元、4399元、4699元、4999元和5499元，享受国家补贴后到手价分别为3699元、3899元、4199元、4499元和4999元。

据了解，作为2025年vivo X系列春季新品发布会的重磅产品之一，vivo X200s被广大用户成为“最强苹替”和“直屏旗舰天花板”，凭借出众的外观设计、强大的影像能力和便捷流畅的使用体验，一经发布便引发广泛关注，同时收获了普遍的好评。

好看的皮囊千篇一律？vivo X200s树立「苹」替新标准!

全新发布的vivo X200s采用了年轻化设计语言――6.67英寸的2.5D直屏，立边金属中框，精致简洁的“饼干头”，搭配淡紫、薄荷蓝、直白及简黑四款时尚高雅的配色。伴随着手机行业快速发展，这种“果味”浓郁的设计风格越来越被市场和行业所认可，然而也有用户表示，只有好看的外观并不足够打动他们，更强的能力和更好的体验，也是一款好产品不可或缺的。

这也在被用户誉为树立「苹」替新标准的vivo X200s上得到了印证。在外观设计备受追捧的同时，vivo 200s还具有强大的影像、满血AI及贴心的生态破壁等能力。众所周知，vivo一直致力于打破安卓与iOS的生态壁垒，在全新发布的vivo X200s上，其跨“苹”能力更是得到了又一次大幅提升。

据了解，为了能够进一步升级与iOS的跨生态体验，vivo X200s为用户带来了“破壁流转”功能，确保使用体验上简单如单持，尽享愉悦。用户可以轻松实现两台手机之间的全方位“互通”，包括来电通知流转、短信流转、通知流转、设备双向查找，再也不用担心错过重要信息。

同时，vivo X200s强大的“破壁传输”功能，也让用户彻底丢掉了跨“苹”的“麻烦”。通过「vivo互传」应用程序，vivo X200s能够与iPhone之间进行照片、视频、文件、日程等信息的隔空传和一碰传，在聚会、办公等多场景实现轻松且高效地传递图片、视频、录音等各类文件，随时随地尽情分享生活。

强大的实力万里挑一，用户公认全面超能的最强「苹」替!

时间回到1个多月前，因为用户呼声很高的超声波指纹、无线充电、京东方Q10屏均被传言得到升级，vivo X200s从曝光伊始就迅速吸引了强烈关注，用户和媒体纷纷点赞vivo“听劝”。短短的1个多月后梦想照进现实，vivo X200s凭借同级别最抗打的性能和配置获了众多好评，其中“全面超能的业界最强「苹」替”和“直屏旗舰天花板”是用户对vivo X200s实力的高度认可。

影像方面，vivo X200s传承vivo的强大基因，搭载了三颗5000万像素的后置摄像头。其中IMX882蔡司超级潜望长焦，不仅具备高像素和潜望设计的特性，还支持高达20倍的长焦微距，让vivo X200s拥有了超越同级产品的Pro级长焦实力。在蓝图影像算法矩阵赋能下，搭配OIS防抖及全像素对焦系统，可实现夜景人像与演唱会特写等高难度场景的稳定捕捉。

新增的一系列创新功能，也让vivo X200s有了更多玩法：胶片Live人像，实现了支持人像模式的LivePhoto，让原本静止的人像模式照片更有生命力;经典负片风格色彩清新，青绿色表现突出，暗部层次细腻，肤色通透略带粉调，整体低饱和哑光质感，为人像拍摄提供了日系清新感。

原本十分强大的AI能力，在vivo X200s上再次得到进化。在AI四季的基础上，AI天气变装依托AIGC技术可以实现给天气换“皮肤”，即使阴雨天也能拍出绚烂阳光，还能自动消除路人，一键拯救废片;AI防诈盾牌功能通过端侧大模型，可以帮用户识别诈骗风险并弹窗提醒用户注意保护个人信息和财产安全。

不难看出，取得再攀新高的市场佳绩，与vivo X200s一骑绝尘的产品力密不可分。出色的外观设计，无缝连接的生态破壁能力，影像、AI、性能、续航、信号、护眼等方面更上一层楼的旗舰体验，都是它能够获得广大消费者的鼎力支持的根本原因。同时，vivo深耕手机行业多年积累的宝贵经验、行业理解和前瞻能力，也在背后发挥着不可忽视的作用。

此前，vivo已经连续4年(2021-2024)蝉联中国手机市场销量第一。不仅如此，截止今年3月30日，vivo X200Pro(含Pro mini)也在5-7K的高端产品市场销量跻身三甲。随着vivo X200s的继续热销，相信2025年vivo在中国市场必将继续高歌猛进。