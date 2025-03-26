速转家人！华为手机地震预警功能你开启了吗？关键时刻能避险

【天极网手机频道】3月26日凌晨1点21份，河北廊坊永清县发生4.2地震，河北、北京、天津等地有明显震感，据监控视频显示，地震发生时，居民家中吊灯明显晃动，还有不少网友表示是被手机地震预警叫醒的。一时间，#河北廊坊4.2级地震#相关词条登上热搜，引发广泛关注。

值得一提的是，在本次地震中，就有诸多华为手机用户被手机预警提醒功能叫醒，第一时间给到用户预警。虽说地震预警是很小众的功能，但却非常实用，能够在发生地震的瞬间，提前几秒钟甚至十几秒钟向用户发出警报，为我们安全避险提供宝贵时间，尤其是在地震频发的地带，这项功能就显得尤为重要了。

说到这儿，让我们快速了解下华为手机地震预警功能的打开方式，必须让每个人都学会!

如果你的华为手机是HarmonyOS 5及以上版本：进入设置 > 系统 > 应急预警通知 ，开启地震预警服务开关，并进入设置 > 隐私与安全 > 位置，打开“访问我的位置”开关、保持手机/平板处于联网状态。

若是HarmonyOS 4.3及以下版本：进入设置 > 安全> 应急预警通知 ，开启地震预警开关，并进入设置 > 隐私 ，打开“定位服务”开关、保持手机/平板处于联网状态。

此外，你还可以在应急预警通知界面查看紧急避难所，并设置紧急联系人和个人紧急信息。在当地震横波到达时，弹窗界面显示相关快捷入口。

科技以人为本，而华为始终坚持以用户体验为核心的产品设计理念，致力于打造更契合消费者需求的产品及功能。就比如在本次地震中发挥重要作用的地震预警功能，让用户在地震来临时能够更加警觉，提高自我保护能力。

不止如此，华为旗下多款智能设备还具备卫星通信能力，而目前卫星通信不仅实现了免费使用，还支持发送图片、运动位置和轨迹等多种功能，如果你在野外遇到危险，又或是在深山老林、大漠荒原这些地方，都能跟外界保持联系。这些创新功能不只是科技层面的突破，更能让每位用户感觉到，华为能够始终站在用户的角度考虑问题，打造极致用户体验。

最后，虽说地震不常发生，但地震安全无疑是每个人都应重视的话题，而面对潜在的地震风险，大家应提高警惕，做好应急避险准备，建议提前打开华为手机地震预警功能，并及时采取措施避险，如迅速躲到桌子下、远离窗户等危险区域。当然，大家也应保持冷静的头脑，才能更好地应对突发情况和挑战。