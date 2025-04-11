专访OPPO刘作虎：做到行业之不能，全新Find X8 系列重塑影像与产品格局

【天极网手机频道】OPPO于4 月 10 日正式发布全新 Find X8 系列与多款OPPO 移动智能生态新品，其中包括包括小得极致、强得离谱的Find X8s，全民爆款、全面焕新的Find X8s+，以及独一无二的夜景人像神器Find X8 Ultra等等。发布会会后，OPPO 首席产品官刘作虎、影像产品总监张璇、ColorOS 设计总监陈希、移动生态产品经理乔家栋接受了包括天极网在内的多家媒体群访，就Find X8 系列产品背后的思考与规划做了进一步交流。

ColorOS 设计总监 陈希（左一）、OPPO 首席产品官 刘作虎（左二）、影像产品总监 张璇（右二）、移动生态产品经理 乔家栋（右一）



直面行业之不可能，坚持直屏趋势引领创新

在旗舰机市场，Find X8 Ultra采用直屏设计较为罕见，谈及超大杯为何坚持直屏。刘作虎表示，从去年 Find X8 系列发布时，行业和用户审美就已发生变化，直屏趋势渐显。

这一次 Find X8 Ultra打破行业曲面屏 Ultra 的常规，以 8.78 毫米机身厚度的直屏形态，以及 13.99 毫米总高度，实现 “轻薄机身 + 强大影像” 的平衡，也让影像旗舰重回优雅。虽挑战巨大，但 OPPO 凭借堆叠技术的进步，成功安置 1 英寸大底主摄、3X 和 6X 潜望长焦，加大光圈的同时缩小空间，在提升影像能力的时保持机身优雅设计，满足了市场需求。

针对网友对 Find X8 Ultra 定价的疑问，刘作虎解释，当前供应链基材成本上升，SoC 套片价格大幅提高，影像堆料也使成本剧增。即便如此，Find X8 Ultra 的定价依然极具诚意，与其他产品相比，性价比优势明显，OPPO 在保证品质的前提下，尽可能为消费者提供价值。

OPPO 首席产品官 刘作虎



当媒体问到小屏旗舰出于什么样产品思考时，刘作虎表示，OPPO 对小屏旗舰的要求极高，追求手感、续航、性能和影像的平衡。Find X8s 做到了屏幕边框四等边最窄、续航强、发热控制好且具备潜望长焦，达到了 OPPO 的预期才推出市场。陈希补充，在 UI 交互上，虽无需为小屏创造新范式，但通过系统优化和 AI 能力提升，让小屏手机拥有与大屏手机一样的使用体验。

坚守双潜望设计，探索移动影像的新格局

在影像领域，OPPO 坚持双潜望设计。张璇指出，双潜望设计不仅兼顾影像焦段品质，在人像焦段和远摄方面光学表现力更强，还为后续产品演进留下空间。面对手机外形对影像的限制，OPPO 也在探索创新，未来可能会与相机厂商合作，为用户带来更优质的影像体验。

在谈及 Ultra 级别产品的发展方向时，刘作虎和张璇认为，影像堆料与算法迭代缺一不可。堆料不仅是增加硬件参数，更要注重进光质量控制和算法联动，小型化设计也是重要趋势。

OPPO 首席产品官 刘作虎



在算法方面，OPPO 的分区多区色温感知算法历经两年多研发，实现行业首创。针对夜景人像创作中长期存在的环境色温复杂导致的偏色及肤色还原难题，OPPO Find X8 Ultra 创新搭载行业首创丹霞原彩镜头，依托全球首个分区色温感知技术及多模态协同计算算法，第一次将移动影像的色温检测从传统单点全局判定带入分区精准计算时代。

通过精细的分区色温感知，该镜头可针对人物肤色、背景环境及画面元素实现独立色温计算与专属色彩还原，消除复杂光线的干扰及混合色温偏差，在保留夜景真实氛围的同时，赋予人物肤色自然通透的 “气血感”。未来，OPPO 将继续聚焦环境人像和视频拍摄，解决用户痛点，引领行业发展。

多领域协同发展，构建OPPO智能生态

在智能生态建设方面，OPPO 有着清晰的规划。陈希透露，Windows 版互联 OPPO 将于 6 月上线。对于安卓设备间的数据流转问题，OPPO 聚焦随身智能产品，致力于打造互融互联的体验，在 AI 时代，将通过技术创新实现各产品的无缝连接。刘作虎补充道，OPPO 还投入资源研究如何将 Mac 和 iOS 系统融入生态，未来也会攻克 Windows 系统融合的难题。

有媒体问到OPPO会否推出摄影套装配件，刘作虎表示，由于实际需求群体较小，OPPO 暂时不会推出，但会持续关注市场动态。在平板产品上，OPPO 稳定现有尺寸档位，同时研究小尺寸平板的创新方案。在键盘配件上，也有相关准备，以满足用户生产力需求。在耳机领域，OPPO 凭借 Enco X 产品获得良好口碑。刘作虎表示，OPPO 不会单纯追求高价，而是通过扩大规模实现平权，持续提升音质、降噪和 AI 功能，为用户提供高性价比的产品。

面对激烈的市场竞争，OPPO 有着清晰的策略。刘作虎透露，Find X8 系列在转化 iPhone 用户方面成效显著，主要吸引了 iPhone 14 那一代用户，而 iPhone 存量用户市场庞大，OPPO 通过提升产品综合体验，满足他们在影像、续航、游戏、发热和通信等方面的痛点，吸引他们换机。对于超薄手机的发展趋势，OPPO 坚持体验优先，确保产品综合性能达标后才会推出。

在天极网看来，OPPO 在 Find X8 系列产品上，通过创新技术、优化体验和精准市场定位，展现了在影像和智能生态领域的追求。未来，OPPO 将继续以用户需求为导向，在产品研发上不断探索，为消费者带来更多优质产品。