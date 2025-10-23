【天极网手机频道】对于目前的手机摄影而言，影像能力与AI功能的协同合作，才能得到令人满意的照片。而在诸多热门影像旗舰中，以华为Mate 70 Pro+为代表的华为Mate 70系列，便凭借红枫原色影像的专业表现及鸿蒙AI的强大功能，精准切中了摄影爱好者，甚至是专业用户的需求。更值得关注的是，双11活动期间，华为Mate 70系列还可享以旧换新最高补贴1600元、部分机型12期分期免息的重磅优惠。无论你是摄影爱好者还是专业用户，这款手机都称得上是双11换机首选。

无论是复杂光线环境下的人像特写，还是明暗对比强烈的逆光场景，都需要手机的影像系统，具备“捕捉真实色彩”与“呈现清晰细节”的能力，否则极易出现偏色、明暗细节丢失等问题，严重影像画面观感。而华为Mate 70 Pro+凭借红枫原色影像，便能精准解决这些问题。其中，辅助成像的红枫原色摄像头拥有150万多光谱通道，能够在更大的光谱范围内，对光线进行更精准地测量，实现120%的色准提升。而由超感知传感器打造的超聚光主摄、超广角和微距长焦摄像头，则能够通过更强的感光性能，以及更高的解析力，保证照片的动态范围与细节呈现。

例如，在秋天的公园拍摄红枫时，普通手机很容易出现叶片边缘过曝、红色饱和度失真的问题，而红枫原色影像通过精准的色彩校准，能还原出枫叶从浅红到深红的渐变层次，甚至叶片上的脉络纹理都清晰可见;室内咖啡馆拍摄静物，暖黄灯光与冷白墙面形成的光比容易让画面偏色，红枫原色影像则能平衡环境光，让咖啡杯的瓷质质感、桌面木纹的细节，以及背景墙面的真实色调同步呈现，无需后期反复调整色彩参数。

除了照片，华为Mate 70 Pro+的视频能力同样能满足摄影爱好者和专业用户的挑剔需求。例如，拍摄夜景视频时，超感知传感器能够捕捉更多暗部细节，避免霓虹灯出现“光晕溢出”;而AI影像算法，则能够进一步提升明暗细节、画面稳定性和色彩自然度。更值得一提的是，这款手机搭载的微距长焦摄像头，在夜晚拍摄人像照片和视频时，都能保证人物脸部肤色自然通透，不会出现“黑脸”或“背景过曝”的情况。

手机摄影之所以越来越普及，一方面是因为画质越来越好，另一方面则是足够便利。而华为Mate 70 Pro+全新升级的鸿蒙AI，便能够让拍照体验、后期效率、成片分享都更进一步。在拍照体验上，鸿蒙AI支持AI运动轨迹、AI主角时刻等AI拍照功能，能让用户轻松摄影“背景固定、主体分身”或“背景流转、主体固定”的创意大片。同时，华为Mate 70系列还能拍摄动态照片，并且鸿蒙版的抖音、小红书等社交软件均支持发送动态照片，这能够让记录和分享生活变得更有趣。

而说到分享，华为Mate 70系列还支持“碰一碰”功能，无论是想要把照片和视频分享给其他使用华为手机的朋友，还是传输给自己的华为平板、笔记本，只需要将两台设备一碰即可，无需借助数据线或网盘，即可完整保留原图画质及地理位置等所有参数。

不仅如此，鸿蒙AI也能够提升后期处理照片的效率。例如，国庆中秋期间，很多朋友都参加了朋友的婚礼，想要用照片制作电子手账。其中，小艺圈选功能，让用户只需指关节操作，圈出照片中的文字区域，AI便能自动识别并提取文字，大大减少后期整理素材的时间;小艺智能体还能分析照片的内容，以此帮助用户给电子手账，或者照片集进行配文。更值得关注的是，小艺智能体还支持一句话意图功能，不管是分析照片内容，还是预订车票、备忘录提醒，还是查询天气等，她都能像真人一样聪明智能。

总的来说，无论你是摄影爱好者还是专业用户，无论你是热衷于静态摄影还是动态视频，以华为Mate 70 Pro+为代表的华为Mate 70系列，都能凭借红枫原色影像的专业画质与鸿蒙AI的高效协同，满足你的多样化需求。与此同时，以旧换新最高1600元的补贴以及至高12期分期免息的双重优惠，也极大程度减少了大家的购机压力，相当于每月只需几百元，就能拥有一套“专业影像系统”。因此，对于想要趁着双11购买旗舰的用户，华为Mate 70系列无疑是换机的首选。