【天极网手机频道】2026 年 5 月 31 日 ，中国，东莞 ―― 第十九届全国大学生软件创新大赛决赛首次走进企业，在 OPPO 滨海湾园区举办。45支团队经过全天的路演和专家评审团集体评议，决胜出了最终的一等奖和二等奖团队。OPPO 是该赛事连续7年的独家合作伙伴，以浓厚的工程师文化被称为“工程师乐园”。

滨海湾新区党工委委员、管委会总经济师戴浩平表示：“今年大赛总决赛首次落户东莞、走进滨海湾新区。东莞是名副其实的全球智造中心，滨海湾新区拥有完备的人工智能产业集群，能够提供真实的产业场景，让学子们的想法和实验室的前沿技术能够真正去验证和转化。”

OPPO 产学研事务总监秦征表示：“OPPO 汇聚了全球顶尖的硬件、软件、AI、大模型和系统工程人才，很多产品和技术突破都源于工程师们的创造力与激情。正因如此，我们从 2019 年起就持续与大赛合作，至今已步入第 7 个年头。这不仅仅是一场赛事，更是 OPPO 对未来工程师群体的一次长期押注。”

全国大学生软件创新大赛是由示范性软件学院联盟主办、西北工业大学承办，自 2008 年至今已经是第十九届。本届大赛吸引了全国 400 所高校、2392 支队伍、7082 人参赛，经历区域赛、全国赛的激烈角逐，最终 45 支战队进入全国决赛，带来了多维度、高水平的作品，从 K12教育、法律助手、工业巡检、地震预警到无障碍相关应用，涵盖了 AI 改变社会生活和工作方式的方方面面。

“这些参赛战队经历了多重选拔才进入决赛，都是软件工程领域的佼佼者，是未来中国 AI 领域的栋梁之才。观察这些‘AI 原住民’如何使用AI技术，对于现在的AI产业也是一个很好的借鉴。”秦征表示。

自2024年1月发布行业首个“AI 手机”以来，OPPO持续在 AI 上投下重注，在系统级AI，包括小布记忆和端侧AI领域持续取得突破，OPPO 小布助手也成为行业首个用户过亿的手机原生 AI 助手。

OPPO 旨在通过赛事建立产学研之间的桥梁，链接真实市场需求和技术趋势。目前 OPPO 已经与国内外 100 余所高校科研单位、800 余名专家学者达成紧密科研合作，并与浙江大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、华中科技大学等多所知名院校都成立了联合实验室，在产学研领域不断加码。