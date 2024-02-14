　　来自Apple的年货 影片“小蒜头”利用了iPhone的哪些功能？

【天极网手机频道】回想起Apple七年前带来的新年大片，不知道还有多少人记得。来到2024年，Apple为大家带来的年货――Apple 2024 年新春贺岁片――《小蒜头》终于来了。这次的贺岁片由 iPhone 15 Pro Max 拍摄，讲述的是一个女孩华丽“变身”的故事。这里我也给大家稍微总结一下这个故事的大概：《小蒜头》讲了女主角随着自己的长大，身份逐渐迷失，最后找回自我。我感觉这个影片就是表达了一种，我就是我，我也是不一样的烟火的感觉。

这部影片由《超凡蜘蛛侠》的导演⻢克・ ⻙布拍摄、《漫⻓的季节》编剧潘依然来编写剧本，影帝级演员范伟加盟演出。在拍摄过程中，使用了iPhone 来连接显示器、硬盘以及⻨克⻛等设备，极大地提升了现场以及后期效率!比如 iPhone 15 Pro Max速度超快的UBS 3接口，就可以让iPhone外接高速硬盘来拍摄。接下来我就来通过《小蒜头》这个影片的一些片段来告诉大家利用了 iPhone 15 Pro Max 的哪些功能。

大家看这个画面， iPhone 15 Pro Max相比前代产品，有着最高五倍的光学变焦拍摄能力。也是得益于4800的像素解析力，使得 iPhone 15 Pro Max在长焦端也能有着十分不错的拍摄画质。

但是在使用这个功能的时候大家注意，当我使用三倍光学变焦或者五倍光学变焦进行拍摄视频时，就不能再降低焦段了，只可以增加焦段。所以大家在拍摄的时候最好选择好一个固定的机位。

这个画面，是小女孩在奔跑的过程中，摄像师手持 iPhone 15 Pro Max拍摄的。在拍摄过程中使用了iPhone自带的运动稳定模式。

这个设置开启的方法也很简单，我们直接进入到相机拍摄视频的界面，就可以看到右上方有一个人物运动的标识。没错，就是上图这个量黄色底色的标识。但是值得注意的是，这个模式并不支持原生4K的拍摄，只有1080P画质以及2.8K画质可以选择。

在很多电影中，我们通常都可以看到这样的镜头：两个人物在面对面对话，对话完毕后，一个人物朝着镜头走来，后面的人物望着镜头，然后被虚化掉。这样的镜头现在凭借iPhone强大的算法也可以让我们在手机上直接使用了。

使用的方法也很简单，我们直接在相机APP中就可以找到这个电影效果，这个效果同样是支持三倍光学变焦和五倍光学变焦拍摄的。上图只有三倍光学变焦标识的原因是我手上的是上一代的Pro max。

最后再说些不是视频内容的东西。有着如此强大的视频拍摄能力，那么拍照自然也不会差到哪去。 iPhone 15 Pro Max支持新一代人像照拍摄。用户不用手动切换人像模直接就能拍，而且人像还能拍成实况照片。我们可以在人像模式下连续变焦顺畅拉近镜头，也可以拍完之后再转换聚焦主体。此外， iPhone 15 Pro Max的4800 万像素主摄有着超级强大的解析力。用户可以能拍超高分辨率照片，即时我们后期进行裁切，也可以得到清晰度不错的照片。最后，这次 iPhone 15 Pro Max的照片细节和色彩表现再上新台阶，低光照片也能拍出惊人细节。

电影创作属于所有人，这种艺术不应该被限制。无论你是使用何种设配去拍摄影片，只要你用心创作，那么一定会有回响。也祝大家可以在新年拍摄一部属于自己的新年贺岁大片!