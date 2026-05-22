【天极网手机频道】2026年6月24日至26日，亚洲极具影响力的连接产业盛会――世界移动通信大会(MWC上海2026)将在上海新国际博览中心举行。本届大会以“众智启新”为主题，探寻移动通信与AI深度融合的新周期。在众多参展企业中，深圳市遨游通讯设备有限公司(下称“遨游通讯”)的参展计划尤为引人瞩目。这家长期深耕“危、急、特”场景的国家级专精特新重点“小巨人”企业，将携其最新的多模融合通讯设备及行业解决方案重磅亮相，展示其在卫星通信、NTN(非地面网络)与6G前瞻技术落地上的硬核实力。

破解连接死角：NTN与卫星通信的产业刚需

尽管5G网络已大规模铺设，但在广袤海洋、偏远野外、及高强度救援现场，地面基站仍存在覆盖盲区。基于3GPP标准的NTN(非地面网络)技术及手机直连卫星方案，正加速从概念迈向商用。未来的6G网络，注定是一张“空天地海一体化”的立体网络。对于应急抢险的“断路、断网、断电”极端环境，或是能源勘探的无人区作业，多模冗余的卫星通信不仅是提效工具，更是生命线。

遨游通讯的破局之道：技术扎根于场景痛点

遨游通讯并未将前沿技术束之高阁，而是通过扎实的工程化能力，将其转化为切实可用的数据采集多模融合智能终端。

本次MWC上海，遨游通讯将重点展示其支持多模融合的全系产品。这些终端不仅兼容5G全网通，更在物理层与协议栈层面实现了对天通一号语音/短信、北斗短报文及NB-NTN(窄带物联网卫星通信)、低轨卫星通信的全面支持。

面对“危急特”场景，单一的通信制式往往面临失效风险。遨游通讯通过多模融合技术，将地面网络与非地面网络(如L/S波段卫星、北斗、低轨卫星IoT)融合于同一台智能终端中。配合独创的九重防爆标准与IP68级三防标准，确保了设备在寒冷、高湿、高粉尘甚至易燃易爆环境下，依然能实现信道切换与不失联体验。此外，部分终端还集成了高达8TOPS的端侧AI算力，支持DeepSeek等AI模型的本地化部署，为野外勘探、危化品巡检提供了离线环境下的实时语义解析与多模态数据分析能力。

邀您共赴连接技术之约

在MWC26上海，遨游通讯的展位无疑将成为检验前沿通信技术如何赋能实体产业的绝佳窗口。前瞻性的6G与卫星技术，唯有扎根于艰苦的产业痛点中，才能焕发真实的生产力。

在此，我们诚挚邀请行业同仁、媒体朋友及所有对卫星通信感兴趣的人士，于2026年6月24日至26日莅临上海新国际博览中心，前往遨游通讯展台。让我们剥离概念浮华，直面技术底层逻辑，共同探讨空天地海一体化网络的无限可能。