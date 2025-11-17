【天极网手机频道】就在刚刚，OPPO正式发布全新Reno15系列手机。作为Reno家族的最新一代影像轻旗舰，Reno15系列在延续高颜值设计与轻薄手感的同时，全面升级了其影像硬件和影像新功能，为用户带来更智能、更高效、更具创意的拍摄体验。

首先在硬件方面，Reno15全系将主摄升级至2亿像素，传感器尺寸达到1/1.56英寸，带来更高像素密度与更强的进光能力，让画质细节更丰富。配合5000万像素超广角与5000万像素85mm长焦镜头，构成了旗舰机的三摄系统，满足拍景或者拍人像不同焦段的多场景拍摄需求。

本次Reno15系列适配了全新升级的AI图像助手功能。该功能基于OPPO自研AI图像重构算法，包含AI灵感成片、AI消除、AI人像补光、AI最佳表情等兼具实用性的功能。Reno15系列让拍摄变得更简单、成片更稳定、风格表达也更自由。无论是日常记录、旅行旅拍，还是人像创作，Reno15系列都以强大的AI能力帮助用户轻松拍出具有专业质感与个人风格的影像作品，全面诠释了新一代影像轻旗舰的实力与魅力。

OPPO Reno15系列搭载的“AI灵感成片”功能，如同一位内置在手机里的专业摄影导师。它能够通过先进的AI算法实时分析取景框内的画面，智能识别主体、光线和场景，并为用户提供多种比例的构图建议，从而帮助用户，尤其是摄影新手，轻松把握构图要领，显著提升出片质量。此外，全新加入的风格化人像滤镜功能，在AI灵感成片功能可一键添加打造复古胶片或清冷影室等多种风格效果，让每一张人像作品都更具故事感与艺术氛围。

其搭载的“AI人像补光”功能，如同一块能够随身携带的智能反光板。在拍摄的照片人脸光线不足的场景下，通过相册中自带的该功能进行智能分析照片中的光线环境，并自动匹配最佳补光方案：在完全暗光条件下，该功能会模拟“闪光灯”效果，突出人物面部细节并附带自然美颜，并且支持亮度调节，使肤质调整至均匀柔和的状态。

AI消除则能够精准识别画面中的路人或杂物，并自动补全背景细节，让照片自然无痕。无论是在旅行途中拍摄风景，还是城市街拍捕捉瞬间，用户只需轻轻一点，即可智能消除画面干扰元素，让每一张作品都更纯净、更具构图感。

除了上述核心影像升级外，OPPO Reno15系列在相册端的AI图像助手带来更全面的智能后期能力。Reno15内置的AI图像助手支持 AI最佳表情、AI超清像素、AI去拖影、AI去反光 等多项功能，可在拍摄完成后自动分析照片状态，通过AI智能修复和优化，让成片进一步提升。无论是合影中有人闭眼、夜景照片出现轻微抖动，还是逆光画面存在反光干扰，AI都能一键修复，帮助用户轻松获得更清晰、更自然的照片效果。

前置镜头方面，Reno15系列同样实现升级，Reno15 Pro最高支持100°的前置视角，更大的EIS裁切比，带来更好防抖效果。另外，支持补光常亮与AI光感调节。用户可根据环境自由调整光线色温与亮度，搭配风格滤镜即可轻松拍出理想氛围感。

OPPO Reno15系列在硬件、算法与体验层面的全面进化，使其不仅是一款轻旗舰，更是一台人人都能轻松驾驭的智能影像创作工具。