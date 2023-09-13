一文回顾2023年苹果秋季发布会 高情商：稳定发挥！

【天极网手机频道】一年一度的“科技春晚”落幕，整体来说和预期中一样，基本没有惊喜，属于常规的更新，只发布了iPhone15系列以及新的Apple Watch产品，传闻中的iPhone Ultra版以及全新的耳机与平板都没有出现，好在手表和手机的升级幅度还是比较实在，不过iPhone的价格也有一些提升。

这次iPhone依然采用先发后售的模式，具体的预售时间是这周五的晚上8点，部分型号的价格较前代有一定提升，大家可以看上面的表格。

iPhone15系列的迭代基本上延续了14系列的套路，拥有了全新的配色，并且这次手机的后盖从亮面改为了磨砂的质感，用上了14 Pro的A16处理器以及4800W像素摄像头，配合上全新的像素4合1融合算法以及智能HDR来提升照片的观感，支持了自动识别人像模式，而且屏幕正面也用上了灵动岛的设计，60赫兹屏幕下的灵动岛不知道体验如何。

终于，这次的iPhone 15全系列都标配了USB-C的接口，但是15无印系列和Pro系列的接口传输速率有一定区别，都支持卫星SOS紧急消息的发送，不过这个功能在国内大概率会受限。

iPhone 15 Pro系列的改变相对就比较大了，传闻中的钛合金机身得到应用，在机身强度增大的同时，重量还减轻了，并且这次钛合金机身要比之前的不锈钢圆润一些，Pro系列的边框也进一步缩窄，大屏的iPhone 15 Pro Max正面观感应该会比较震撼，相信这也会成为目前手感最好的一代Pro级iPhone。内在方面，iPhone 15 Pro系列搭载了A17 Pro处理器，这是苹果第一次在自家的手机处理器上引入Pro级的定位，A17 Pro采用了3纳米的制程工艺，大幅提升了内部晶体管的密度，带来了更高的能耗比表现，CPU和GPU的性能较上一代有超过20%的提升，并且功耗还得到了进一步降低，续航表现更强，内置了专用的视频解码单元以及硬件光追单元，使得苹果A系列处理器在生产力以及游戏方面的表现有了长足的进步。

在影像系统上，这次iPhone 15 Pro与iPhone 15 Pro Max出现了比较大的区别，iPhone 15 Pro Max的长焦部分较Pro有较大不同，采用了一颗5倍放大的潜望式长焦，并且苹果采用的结构和目前的主流方案有一定区别，具体体现在内部光路经过了多重折射，体积得到大幅缩小，相信大家对这颗望远镜头的表现是比较期待的，除此之外两台iPhone 15 Pro的机型都采用了升级过后的4800像素主摄，并且在相机APP中针对常用的几个人文焦段做了单独的标注，大幅提升了人像模式的拍摄效果，镜头的防抖能力也有一定升级，而且为镜片增加了抗反射涂层，据说对苹果老生常谈的鬼影问题有一定的改善，实际效果还需要后续测试。此外，这次的iPhone 15 Pro系列可以通过同时调用两颗摄像头，拍摄带有空间信息的内容，来供Apple Vision查看，在一定程度上解决了苹果头显内容产出的问题，提前布局。

Apple Watch Series9的价格相比上代到是没变，照例带来了全新的配色，粉色的版本很戳我，而且屏占比也进一步增加了，相信真机的颜值会更上一层楼，同时屏幕的激发亮度来到了最高2000尼特，接近初代Apple Watch Ultra的水平，大幅提升了户外使用时屏幕的可读性和手电筒的可用性。内部升级了S9处理器，带来了更强的算力以及神经网络引擎，不仅让系统的交互以及动画更快更灵动，而且让Siri也变得更加智能，这次的Siri可以理解复杂的语音指令，并且首次做到了离线运行，让Apple Watch的易用性更强。

伴随着算力的提升，Apple Watch Series9可以精确的识别出我们佩戴手表的手部动作，像是能判断我们手指的捏合，实现接打电话，或者不同的快捷功能，为操作增加了一个新的维度，让Apple Watch Series9的使用更加便利，新的处理器在能耗方面的优化，也可以让Apple Watch Series9获得更好的续航表现。这次的Apple Watch升级依然是遵循了运行更快，屏幕更大更亮，续航更持久，更加智能的方向，以实用性更新为主，推荐S6以前的用户升级。

Apple Watch Ultra 2的升级相比于Series系列就显得保守了一些，主要提升了屏幕的最高亮度，这次可以达到恐怖的3000尼特，是苹果产品线的显示器中亮度最高的存在。增强了手表的防护等级，这次Apple Watch Ultra2可以在更加苛刻的环境下使用，极限的工作环境是海拔-500米到9000米的高度，可以陪你攀登到更高的山峰，或者陪你下潜到更深的海洋。同时，苹果为Apple Watch Ultra2带来了几个全新的表盘组件，不仅能利用到手表屏幕两侧的区域来显示更多的地理位置信息，同样采用S9处理器，也支持Apple Watch Series9上的双指手势识别，给我们带来更佳的野外探险体验。

最后，上面说的所有产品都是采用了回收材料，苹果将环保，碳中和等理念贯彻到底，并且取消了手表表带与手机保护壳中的所有皮革材料产品，转而采用更易回收的编制材质。超宽带技术成为了今年几款新品的标配，可以实现更加精确的互联功能，和更加无缝的生态体验，同样是一次很大的布局，不过目前能带来的功能有限。

好了，以上就是本次为大家带来的2023年苹果秋季新品发布会的总结，希望大家喜欢，当然，后续的手机手表评测我们也不会缺席，大家到时候再见。