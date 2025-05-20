OPPO Reno14系列即将开售，潮流设计与创新影像引期待

【天极网手机频道】不久前OPPO正式推出Reno14 系列，全新“人鱼姬” 配色融合创新的人像实况拍摄功能，成为手机市场瞩目的焦点。目前，OPPO Reno14 系列已开启预售，将于5月23日正式全渠道开售。

OPPO Reno14 系列的人鱼姬配色设计灵感源自深海人鱼游弋的动态美感，将幻彩鱼尾的生命力转化为独特的视觉符号，一体式冷雕玻璃工艺加固整机结构，凝光星窗镜组搭配灵动星瞳设计，航天铝合金机身中框与大R角设计，具备出色的抗压和抗摔性能，支持 IP66/IP68/IP69 满级防水，在拥有精致外观的同时确保了耐用性。

OPPO Reno14 配备 6.59 英寸超窄边小直屏，提供人鱼姬、半夏绿、礁石黑三种潮流配色;OPPO Reno14 Pro 搭载 6.83 英寸超窄边直屏，拥有人鱼姬、海芋紫、礁石黑三种配色，充分满足用户的个性化表达。

针对年轻人的社交影像需求，OPPO Reno14 系列全系标配 5000 万像素潜望长焦摄像头，带来全新的高清长焦实况照片功能。其出色的清晰度与画质，能够轻松定格运动、街道、游乐场等动态远景中的精彩瞬间，让长焦实况照片“放大拍也清晰，更有生命力”。

在暗光环境拍摄时，Reno14 系列搭载同档位首个超亮智能闪光灯，并带来全新的闪光实况照片功能。相较于传统闪光灯补光，Reno14 系列的超亮智能闪光灯亮度更高，可实现远近场景的光焦同变，叠加胶片风格后，能轻松创作 CCD 氛围感动态大片。

OPPO Reno14 系列还支持 4K 视频转实况照片功能，用户可从 4K 超清视频中任意截取 3 秒片段，一键生成 4K 高清实况照片，搭配 OPPO ProXDR 显示与小红书 HDR 实况分享功能，以及微信朋友圈 Live 图分享功能，畅享 Live 时代社交新体验。

此外，作为 OPPO 史上首台为直播而生的手机，Reno14 Pro 进一步强化视频创作能力，在画质、降噪、防抖、色彩、续航、网络六大维度全方位满足直播需求。其搭载专业级直播降噪技术与自研 EIS 防抖算法，结合主摄 OIS 硬件级防抖，确保边走边播时画面稳定流畅。新增的 “直播助手” 功能，可一键开启防抖、降噪、微距、色温调节四大功能，助力内容创作者高效输出。

OPPO Reno14 Pro 搭载天玑 8450 旗舰移动平台，采用全大核架构与 4nm 先进制程工艺，配合 OPPO 独有的潮汐引擎调校，在重度游戏、多任务等场景中提供流畅体验。新一代天工散热系统采用双层石墨 + 5400mm² 超大 VC 的三层散热材料组合，结合纳米流体强化传热技术，保障 8 小时游戏高帧持久流畅。

续航方面，Reno14 Pro 配备 6200mAh 长寿耐用大电池，支持 80W 超级闪充与 50W 无线闪充;Reno14 配备 6000mAh 电池，支持 80W 超级闪充，带来持久耐用的续航与高效充电体验。

深度整合DeepSeek的ColorOS 15操作系统也登陆 Reno14 系列，以 “流畅与智能” 为核心，带来应用启动优化与多任务堆叠管理。全新的小布记忆可快速识别、分析并记录屏幕信息，提供高效信息管理;“AI 灵感成片” 助力自动优化照片构图与色彩;“O + 互联” 打破终端生态壁垒，支持手机与电脑跨端文档秒传秒改，提升工作娱乐无缝衔接体验。

目前OPPO Reno14 系列现已开启线上线下全面预订。其中，OPPO Reno14 Pro 提供人鱼姬、海芋紫、礁石黑三种配色，12GB + 256GB 版本定价 3499 元、国补价 2999 元，12GB + 512GB 版本定价 3799 元、国补价 3299 元，16GB + 512GB 版本定价 3999 元、国补价 3499 元，16GB + 1TB 版本(仅支持人鱼姬、礁石黑配色)定价 4499 元、国补价 3999 元;Reno14 提供人鱼姬、半夏绿、礁石黑三种配色，12GB + 256GB 版本定价 2799 元、国补价 2379.15 元，12GB + 512GB 版本定价 2999 元、国补价 2549.15 元，16GB + 256GB 版本定价 3099 元、国补价 2634.15 元，16GB + 512GB 版本定价 3299 元、国补价 2804.15 元，16GB + 1TB 版本(仅支持人鱼姬、礁石黑配色)定价 3799 元、国补价 3299 元。

感兴趣的用户可前往 OPPO 官方商城以及各大电商平台了解详情并预订，5月23 日正式开售，加上国补和618活动，是一款非常值得入手的人像实况手机。