ColorOS 六月体验升级，实用AI 功能协助高考生出游

【天极网手机频道】近日，OPPO正式公布2025年6月ColorOS系统的体验升级内容，本次升级不仅覆盖超过100款机型，更带来了20+项重磅新功能，OPPO AI 助你一键直达查考分、规划专属毕业旅行;流体云实用再加码，支持百度地图驾车导航、秒抢闹钟、大麦演出提醒;服务提醒耳机同步，重要消息及时入耳;声音分轨，人声伴奏随心调整，随时随地 KTV。

小布助手助力高考查分

面对高考查分等热点需求，ColorOS为考生和家长提供一站式智能服务：通过小布建议或搜索入口即可一键直达查分页面、查询各地分数线、推荐适合专业和院校，全面缓解考试结束后的焦虑感。

AI旅行助手开启“毕业季模式”

毕业旅行同样成为本轮升级的重点场景。ColorOS智能记忆功能支持自动整理旅行相关攻略，形成摘要式内容推送;便签应用则支持导入音视频、文档、图片等附件，辅助用户多模态记录和行程规划;天气应用新增潮汐信息模块，支持赶海、出海等特色出行需求。

小布助手现已支持图文拖拽提问，系统可识别图文内容并快速生成答案，部分结果还可跳转短视频平台进一步查看。此外，小布音乐控制范围也已扩大，可通过语音操作酷我音乐、酷狗音乐等平台实现播放、暂停、切歌等控制。

实用功能再进化：闹钟、耳机、音频新体验。在高频抢票、秒杀等使用场景中，ColorOS此次新增“秒抢闹钟卡片”，可在锁屏或负一屏中精准显示“到秒”级别时间，极大提高用户操作效率。同时，系统还支持耳机智能播报功能，将重要通知语音推送到耳机，避免错过关键信息;音频控制能力增强：声轨分离上线，ColorOS音频功能迎来创新升级，用户可在音乐播放时通过滑动操作实现“声轨分离”――即分别调节人声与背景音音量，提供更加个性化的听觉体验;在影像和效率方面，本次更新新增“超清实况照片”功能，优化图像分辨率与清晰度;日历应用也同步支持“批量删除日程”，方便整理密集行程。

升级计划公布：百款机型陆续推送，6月底完成覆盖

根据ColorOS官方说明，本次体验升级已于5月27日开始推送，将于6月27日前完成所有机型的覆盖。支持机型涵盖ColorOS 13、14、15及以上版本，包括但不限于：OPPO Find系列、Reno系列、一加系列等，用户可在“设置-软件更新”中手动检测是否可用，或耐心等待分批推送。

本轮ColorOS六月体验升级，是OPPO推动AI场景落地的重要举措。20+项新功能聚焦“生活实用性”与“智能交互体验”，在高考、旅行、音乐、提醒等细节场景中为用户带来实实在在的效率提升和体验优化。

特别提醒：功能适配因设备和系统版本而异。例如“声轨分离”仅适用于Find X8、OnePlus 13等部分旗舰机型;“图文一拖即问”需ColorOS 15及小布助手App 11.8.4及以上版本;部分服务如地图导航、短视频跳转等需配合第三方App更新。

未来，ColorOS将持续打磨功能，拓展AI服务边界，让智能系统真正成为每位用户日常生活中的贴心助手。