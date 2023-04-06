华为Mate X3能有多绝？极致轻薄却十项全能，颠覆你对折叠屏的想象

【天极网手机频道】3月23日，华为带来了旗下第七款折叠屏手机――华为Mate X3。全新的华为 Mate X3是华为折叠屏最新技术的集大成者，其通过对内外屏幕、水滴铰链、影像系统等多个核心部件的全方位提升，做到了轻薄如羽翼，又集十项全能黑科技于一身。

近日，华为Mate X3携手气质女星万茜发布场景TVC视频，将万茜温柔却有力量感的气质与华为Mate X3极致轻薄却十项全能的顶级旗舰折叠屏手机完美结合。

万茜是一枚实实在在的花粉用户，每当华为发布新机她都会体验一番，而这一次的华为Mate X3与万茜超A女老板的形象更是十分切合。从视频来看，万茜手中的的华为Mate X3在“轻”“薄”“可靠”三大维度上都做到了业界顶尖水平，另在多项黑科技创新功能的加持下，给折叠屏行业带来了颠覆式突破。下面，我们就一起来看看华为Mate X3到底具备哪些超A实力？

极致轻薄，极致可靠

如今，折叠屏手机早已摆脱厚重、脆弱、体验感差等标签，尤其是华为Mate X3，利用创新材料、独家专利、全新一代双旋水滴铰链，实现了全面瘦身减重，带来颠覆折叠屏手机的握持感。

华为Mate X3轻至239g，折叠态薄至11.08mm、展开态薄至5.3mm，全球首款的四曲折叠机身设计，让华为Mate X3拥有比直屏手机更为轻薄、更为舒适的握持感。据悉，为达到领先整个折叠屏市场的轻薄程度，华为 Mate X3重构了整机结构，采用超轻凹形机身结构设计，并使用业界独有的超轻金刚铝、碳纤维材料实现了突破性减重。

同时，华为Mate X3还用上了专利的超薄Type-C器件，进一步达到极致轻薄的效果，且支持IPX8级抗水，湿手触控也不在话下。在铰链技术上，华为Mate X3 搭载全新一代双旋水滴铰链，这一代铰链采用业界最强的机翼铝，通过无孔技术和双轨驱动结构，带来前所未有的铰链抗挤压和变形能力，真正做到足够轻薄，足够可靠。

这还不够，华为Mate X3 内外屏的可靠性更是迎来了革命性的提升。广受用户好评的超可靠昆仑玻璃华为Mate X3也有用到，使得抗耐摔能力增强至十倍，带来满满的安全感。内屏部分，则采用了业界首款专利的非牛顿流体材料，抗冲击性能提升至 4 倍，轻松应对各种使用场景和环境。

为重塑折叠机美学设计标杆，华为Mate X3后置摄像头模组采用了一眼难忘的“寰宇舷窗”设计，凌厉棱角和圆润线条交相呼应，令人一见倾心;同时，带来了羽砂黑、羽砂白、羽砂紫、晨曦金、青山黛等五款时尚配色，再次捍卫“手机界色彩大师”的称号。

强悍通信，全面续航

众所周知，华为在通信行业深耕多年，具备深厚的技术底蕴，在华为Mate 50系列发布时便带来了“捅破天”卫星通信技术。现在，捅破天的技术再次飞跃，华为Mate X3搭载支持双向北斗卫星消息功能，当用户处于无地面网络信号时，不仅可以向外界发送信息，更进一步支持消息回复，时刻为用户安全保驾护航。

在基础通信上，华为Mate X3也迎来重磅升级，专门针对地铁、车库等弱网环境以及日趋复杂的使用场景，推出灵犀通信技术，带来优质畅连的信号体验。不只是华为Mate X3，最新发布的华为P60系列也支持灵犀通信功能，依靠智能双模调谐技术、环绕式天线布局、智能天线切换技术，无论室内室外、无论折叠或展开、无论横握或竖握，华为Mate X3都能让用户获得畅快贴心的网络体验。

最最重要的是，华为Mate X3在拥有超越直板机轻薄机身的同时，续航也没有牺牲分毫，内置4800mAh大电池，典藏版本的电池容量更是升级到5060mAh，达到行业的前沿水平，续航能力超乎想象。

构建折叠移动影像新高度

作为全新折叠旗舰，华为Mate X3的优势不只是轻薄可靠，还搭载了超感知XMAGE影像系统，实现折叠屏手机影像能力的大步跨越。

华为Mate X3后置三枚摄像头，分别为5000万像素原色摄像头，1300万像素超广角摄像头以及1200万像素长焦摄像头，具备 5 倍光学变焦、折叠屏手机最强长焦能力，首发 AI 质感图像引擎，实现即见即所得。

另在华为独有的RYYB超感知影像单元加持下，华为Mate X3拥有令人惊叹的夜景能力;进一步深度强化XMAGE影像风格，让普通用户也能轻松成为影像大师，并且支持多角度自由悬停，解锁更多自拍新玩法。

系统层面，华为Mate X3还将首发全新鸿蒙系统，出厂预装HarmonyOS 3.1系统，带来更智慧的交互体验。比如全新的智慧多窗功能，支持左右、上下两种不同分屏，并能一步自动识别App适合的分屏样式，还支持一键切换分屏，高效又迅捷。

综上所述，华为Mate X3无疑是一款集华为创新科技、先锋美学和强悍性能于一身的十项全能折叠屏旗舰手机。比直板手机更轻重量、超薄展开态、超可靠抗冲击内屏、双向北斗卫星消息、全球首发灵犀通信功能、超感知 XMAGE 影像，都让华为Mate X3无比耀眼。从行业角度而言，华为Mate X3对于折叠屏发展有着革命性的意义，而从消费者的角度出发，则颠覆了我们对折叠屏的想象。

据悉，4月7日10:08，HUAWEI Mate X3将在华为商城首发，官方平台正品保证，售后更放心。想体验“轻薄可靠”的最新华为折叠旗舰，就来华为商城入手吧，前200名晒单还有好礼相赠。加购碎屏服务宝，意外碎屏换屏无忧。立即焕新手机，感受开合之间的魅力。