iQOO Z10 Turbo 系列持续热销，重新定义同档位性能王者

【天极网手机频道】智能手机市场的性能角逐愈演愈烈之际，iQOO 以破局者之姿带来了全新 Z10 Turbo 系列手机，为用户呈上一场极致的科技盛宴。在性能配置领域，iQOO Z10 Turbo 系列展现出不错的实力。目前iQOO Z10 Turbo 系列已经正式发布并持续热销，感兴趣的朋友不妨多多关注。

据了解，iQOO Z10 Turbo 系列搭载联发科天玑 8400 满血版处理器，这颗采用台积电 4nm 全大核架构的 “心脏”，堪称性能与功耗平衡的典范。与前代相比，其 CPU 多核性能实现了 41% 的飞跃，功耗更是大幅降低 44%，无论是日常多任务处理，还是运行大型游戏，都能游刃有余。

而 Pro 版搭载的高通第四代骁龙 8s Gen4 移动平台，搭配 LPDDR5X Ultra 内存，性能表现更上一层楼。不仅如此，Pro 版还是同档位中唯一支持 PC 级 1.5K 超分、原生 144FPS 超帧的机型，为用户带来如临其境的视觉体验。更值得关注的是，两款机型均配备自研电竞芯片 Q1，借助帧率感知引擎，可实现游戏超分超帧并发。Pro 版在 Monster + 模式下，更是能输出 1.5K 分辨率与 144FPS 帧率的极限画质，将游戏体验推向新高度。

屏幕显示方面，iQOO Z10 Turbo 系列同样诚意满满。全系标配 6.78 英寸 1.5K OLED 直屏，由 TCL 华星 C9 + 发光器件精心打造。这块屏幕具备 2000nits 全屏亮度，即便在阳光强烈的户外，画面细节依然清晰可见;4320Hz 超高频 PWM 调光，有效呵护用户双眼，减少长时间使用带来的视觉疲劳;还顺利通过了 SGS 五星阳光屏认证，品质有口皆碑。Pro 版更是独占 3000Hz 瞬时触控采样率，适配 144Hz 动态刷新率，让游戏操控响应速度达到全新高度，指尖轻触，即刻响应，助力玩家在游戏战场中快人一步。

续航能力一直是用户关注的焦点，iQOO Z10 Turbo 系列交出了令人满意的答卷。标准版内置 7620mAh 半固态三代硅电池，配合 90W 闪充技术，大容量电池搭配高效快充，满足用户全天候使用需求。Pro 版则采用 7000mAh 电池与 120W 超快闪充组合。而且即便在 - 20℃的极寒环境下，依然能稳定输出电力，展现出强大的环境适应能力。

整体来说，iQOO Z10 Turbo 系列的到来，无疑为同档位智能手机树立了新的标杆。无论是追求极致性能的游戏玩家，还是注重综合体验的普通用户，都能在该系列中找到适合自己的机型。目前iQOO Z10 Turbo 系列已经正式发布并持续热销，感兴趣的朋友不妨多多关注。