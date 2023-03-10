三星加快自研CPU芯片，Exynos有望重回高端？

【天极网手机频道】据业内人士表示，三星正在加速自研CPU芯片的脚步，以减少对ARM公司的依赖。同时自研芯片也是未来智能手机行业的大势所趋，苹果A系列芯片的珠玉在前以及强劲的软硬件生态表现，也让三星足以下定决心自研芯片。

据悉，三星电子最近组建了一个专门负责CPU核心开发的内部团队，并由一位原先在AMD负责CPU开发的资深开发者领导。同时，三星也在加速下一代AP芯片的研发进程，其系统LSI业务部门去年底成立了一个AP解决方案开发团队，与移动体验业务部门合作，推进下一代先进研究和AP优化工作。

根据猜测，该团队推出的第一款芯片将会被命名为Galaxy Chip，可能最快会在2025年面世，但由于进度问题将依然采用ARM技术。按照计划，三星最快会在2027年推出全自研CPU芯片。

这并非三星第一次自研芯片，此前三星就曾推出过Exynos芯片，不过在考虑到性能方面与高通骁龙系列存在差距后，三星彻底在S23系列中抛弃Exynos芯片，进而使其转向中低端市场。而这次三星自研芯片进程加速，也不免让人猜测Exynos是否有机会重回高端市场。

三星在芯片领域的研究其实由来已久，初代iPhone发布之际，三星作为苹果的芯片供应商，在初代iPhone上提供S5L8900芯片。由此，三星展开与苹果的长期合作，即使之后苹果开始自己设计芯片，也选择由三星代工。

后来在魅族与联发科携手之前，魅族旗舰系列一直使用三星处理器。而那时候的三星芯片部门，可谓意气风发，与同期的联发科以及高通呈三足鼎立之势。但和联发科仅在中低端发力不同，三星的Exynos高端系列在当年有着与高通一较高下的实力，甚至在几代芯片中小有优势。

此后三星Exynos芯片一直顺风顺水，直到三星不再满足于ARM公版架构，开始和高通一样推出自研架构猫鼬，这也成为Exynos走下坡路的开始。投入170亿美元开发的自研架构猫鼬，并没有让Exynos更上一层楼，反而是逐渐落后于同期的高通芯片，在性能和口碑方面都遭遇滑铁卢。

在采用这一架构之后，Exynos开始没落，不仅丧失曾经三足鼎立的地位，还被华为的麒麟芯片所超越。甚至在5G时代收到用户联名上信，要求三星更换欧洲地区的处理器芯片。在烧掉170亿美元之后，三星再次回归公版架构，可此时已经为时已晚。

随着各大手机厂商都开始自研芯片，三星作为安卓手机阵营多年的领头者，自然不会落后。虽然此前已经有过一次失败的研发经历，但工艺的进步加上挖来AMD专业人才，三星自研芯片或许会有不错的结果。能够预见的是，未来智能手机将不再只是拼参数和功能，更多还是拼各家厂商的研发实力以及护城河技术，因此自研芯片就显得尤为重要。