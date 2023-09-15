【天极网手机频道】小红书被大厂围攻了？？

早在几月前，微信小绿书动作频频，又是新增图文展示入口又是灰度测试用户的，意图再造13亿人的第二朋友圈场域;再看抖音，就差把抄作业三字写脸上了，刚打开主页左上角经验入口的丢子有那么两三秒的恍惚以为进错app了，差点以为小红书住抖音里了

还有美团小黄书、京东种草秀、淘宝的逛逛、拼多多试水达人种草计划、大众点评挖小红书墙角、这两年大厂们似乎都想从图文种草领域分一杯羹

这真的很难评...

不论是微信、淘宝调整图文种草板块还是抖音的试探，能成长起来必然会对彼此形成威胁，被“围猎“已久，小红书用户粘性却丝毫未减

小红书做不成大厂，大厂也取代不了小红书。

这种底气来源于小红书十年沉淀的独特的社区气质。

“社区气质” ？

小红书十周年，CEO星矢大书特书以人为本、匠人之心，发展创新、温暖而辽阔，说实话这些词丢听着就觉得太大了，大到任何一个平台都能往这上面套。

一个平台不可取代的关键是击中用户痛点，其他的情怀什么的都往边靠。

小红书的独特气质就是，他就像一座城市，在这里我们能看到百样人生，生活在不同场景、不同际遇的普通人在此分享、倾听、互动、连接、寻找决策支持，正是这些人的行为构成了小红书的社区生态。

可其他平台也是啊，有人、有内容、有算法来匹配人和内容，怎么小红书就特别了？

先从它的用户说起。

从官方数据来看小红书用户画像相对聚焦，一二线城市有消费能力的年轻女性。

虽说这类群体在兴趣爱好、生活习惯、消费等级上不尽相同，但内在特质类似，热爱生活、追求品质、充满个性、注重形象，这些都在给小红书的生活消费类内容提供生存土壤。相比其他大体量平台，用户画像断层，一旦要开拓新品类或是要加速商业化，很可能会面临新老用户融合困难以及用户流失的问题。(此处手动@B站)

另一方面，小红书用户的特殊性还在于其创作者与内容消费者的高度重合，根据克劳瑞发布的四大平台KOL粉丝分析研究报告，微博、抖音KOL的粉丝量级都是100万至600万之间，快手KOL以100万至500万之间为主，小红书则86%KOL粉丝量级在10-50万。

抖音的千万级网红、微博的意见领袖，B站的百大，我们能强烈的感觉到这些平台隔段时间就会暗推一波头部，而小红书我们很少有能数的上来的大网红，基本都是中腰尾部。这种高度平权化的创作生态优点是百花齐放，缺点是流量难以聚焦，但是好在小红书需要的就是个人化的、普通人的、真实的的经验分享。

再说说它的内容，小红书就像是一本答案之书

十年沉淀，平台内容类型逐渐分野为两种，生活类和商品类内容。不同于知乎的问答/b站的垂类专业化内容，小红书的内容是浅度且友好的，既不是知识分享也不是how/why观点输出，而是个人经验/生活的分享。

小红书给自己的定义是有用/好用/利他的。

秋冬复古文艺穿搭、百元平价口红等消费决策类，北京胡同citywalk路线、四六级必过指南攻略类，北漂月入过万独居日记、命运的齿轮开始转动生活分享类，暗调照片怎么调、深圳月入5000能留吗等互动话题类。

小红书作为社区的核心竞争力就是拥有不同生活经验的群体在这里创造海量内容，人们在这里寻找决策支持消除未知并且能够看到不同的世界。

所以小红书的内容是很长尾的，不仅仅是他的标签划分很细致，能满足各种小众需求，还有传播效果的长尾化，我们经常能看到自己发布的内容过很长一段时间仍然会有持续性的数据增长。

因此，相比抖音的大众娱乐平台，小红书是具备工具属性的，这也是为什么小红书60%的用户打开app的第一件事情是搜索。

最后是人与内容的高度适配。

小红书的推荐逻辑更多在于搜索推荐与标签推荐，通过标签来定位用户，所以他的流量分配一定会更细，标签划分越细，连接更高效。

另一方面是小红书的用户属性与平台的内容是高度匹配的，一群热爱生活、有消费能力、追求个性/时尚/美的年轻人需要小红书的消费攻略、生活体验获得有使用价和值情绪价值的信息，并且在这里，他们也能找到与自己面临同样问题或者相同价值观和爱好的群体，倾听别人并且发出自己的声音。

也就是说除了极其细分的的搜索功能来精准定位用户之外呢，小红书的主流用户群体，一二线有消费能力的女性群体他们自己在源源不断地生产内容，展示自己不同的生活面的同时也很喜欢看到具备相同属性的群体所生产和创造的内容，这就是丢子前面所讲的内容生产者与消费者的高度重合。

小红书是一个高度自洽的平台，自我造血能力很强，这也是社区特质能延续下去的基础。



图片来源网络

说了这么多，总而言之 用户、内容与连接归结到一起其实就是时间的沉淀，社区是人的集合，从十年前的海外购物攻略PDF到美妆教程再到如今的泛生活经验分享，是小红书的用户创造了拥有2亿月活的生活分享社区，是这2亿用户产生的UGC内容，建成了大厂无法模仿的高墙。