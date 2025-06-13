　　OPPO超薄折叠屏Find N5享受购机优惠500起，精致便携与旗舰体验兼得!

【天极网手机频道】随着618年中大促全面开启，换新机成为不少消费者的热门选择。尤其对于追求高端质感与前沿科技的用户来说，折叠屏无疑是近年来最具吸引力的产品形态之一。今天小编就为大家带来一款兼具轻薄设计与强劲性能的热门折叠旗舰――OPPO Find N5，目前某东线上平台购机立享500元起优惠，机会难得，一起来看看吧。

轻巧机身，开启折叠屏新时代

OPPO Find N5主打“轻薄无负担”，延续了OPPO在折叠屏领域的领先设计理念。展开时，屏幕尺寸恰到好处;收纳后机身小巧轻便，无论是放入口袋还是随身小包，都毫无压力，真正做到了折叠旗舰的便携与实用兼得。

配色方面，Find N5共提供缎黑、玉白、暮紫三种风格各异的选择。其中，缎黑与玉白版本整机重量约229克，折叠状态下厚度约为8.93mm，展开后最薄处约为4.21mm，在轻薄程度上与苹果直板旗舰iPhone 16 Pro Max不相上下。尤其值得一提的是暮紫配色，其后盖采用高品质素皮材质，具备防指纹、抗污渍特性，搭配柔和的莫兰迪色调与细腻的触感，深受女性用户青睐。

在外观细节上，Find N5巧妙融合直角边框与微弧线条设计，既保持了视觉上的利落感，又优化了握持手感，贴合女性手掌尺寸，握在手中既优雅又舒适。机身外壳选用了多种材质打造，呈现出低调轻奢的质感;内部则采用3D打印钛合金铰链，得益于全新铰链结构与精密工艺的优化，在确保强度的同时，大幅减轻了机身重量，还支持多角度悬停，无论是刷剧、拍摄Vlog，还是进行远程办公，都更加灵活便捷。

实现了强度与轻薄的最佳平衡。

在屏幕方面，OPPO Find N5外屏采用了一块6.62英寸超通透钻石屏，拥有高达431 PPI的精细像素密度，带来更为细腻清晰的显示效果。屏幕支持120Hz自适应刷新率与ProXDR光影立体显示技术，峰值亮度高达1600尼特，即使在户外强光环境下也能保持画面清晰明亮，呈现流畅而富有层次的视觉体验。

展开后，内屏是一块8.12英寸的大尺寸柔性屏，尺寸接近iPad mini，实现真正意义上的“掌上平板”沉浸体验。该屏幕通过莱茵无感折痕认证，在折痕控制上处于国产折叠屏领先水平，整体观感更加纯净自然。无论是阅读文档、追剧观影，还是进行分屏操作，都能够带来高效而舒适的交互体验。

值得一提的是，Find N5在护眼体验上同样用心，配备了专业护眼模式与舒眠功能，有效减少蓝光辐射，缓解长时间刷社交媒体或学习、办公带来的眼部疲劳，呵护用户的视力健康。

旗舰性能+独一档办公功能

在硬件性能方面，Find N5搭载旗舰级芯片平台――骁龙8至尊版，完全能够满足未来几年的日常流畅用机的性能需求。

结合OPPO独家优化的系统调度方案，在折叠屏的多窗口模式下，能够提高用户通过折叠屏办公效率。同时OPPO Find N5 还在生态兼容性方面表现出色，尤其是在与苹果设备的联动体验上。借助 “O+互联”，用户可通过“一碰互传”或局域网互联，实现照片、文档的极速传输，极大提升办公效率。不仅如此，Find N5 还与 Mac 生态深度融合，通过 ColorOS 15 的“远控电脑”功能，用户可以直接在手机上操作 MacBook，用户仅需在终端安装“O+互联”，即可通过Find N5直接实施PC主机的文件系统级访问与进程管理，实现跨设备资源无缝调度。为了更好地满足 Mac 端用户的操作习惯，在 “O+互联”的手机端配备了超仿真的Mac键盘和触控板功能，提供了更加直观的操控体验，轻松完成 PPT 修改、文件调取等任务，让移动办公更加高效便捷。

旗舰影像，记录生活不妥协

在影像方面，OPPO Find N5作为旗舰级折叠屏手机，搭载了5000万像素超光影广角镜头、5000万像素超光感潜望式长焦镜头以及800万像素超光影超广角镜头，组成全焦段三摄系统，覆盖从超广角到长焦的多种拍摄场景，无论拍风景、拍人像还是记录生活日常，都能呈现清晰细腻、色彩真实的高质量画面。

针对用户对自拍体验的高要求，Find N5在前置影像上也毫不妥协――内外双屏均配备800万像素前置镜头，支持多种自拍模式，结合OPPO自研影像算法与哈苏影调优化，无论是日常自拍还是自然光下的人像拍摄，都能呈现肤色自然、细节丰富的影像效果。依托折叠形态的独特优势，Find N5还支持多角度悬停自拍及腰平视角拍摄，解锁更多创意表达方式，让每一次创作都更自由、更具个性。

目前正值618大促，各大电商平台均已上线OPPO Find N5专属优惠活动：购机立减500元起，部分版本还享有分期免息、晒单赠礼等福利。对于想要体验折叠屏科技、又不希望被厚重机身束缚的用户来说，OPPO Find N5无疑是当下最值得入手的轻薄折叠旗舰之一。