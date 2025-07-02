vivo X Fold5今日正式开售：6999元起 打通苹果多生态

【天极网手机频道】2025年7月2日，vivo 全新最轻大折叠旗舰 ―― vivo X Fold5 正式开售。作为vivo折叠屏家族的最新成员，vivo X Fold5以其最低217g轻量机身、6000mAh蓝海电池、以及全新升级的原子工作台多任务系统，再次刷新折叠屏行业标准，成为轻办公与苹果生态最佳搭子的多功能折叠新品。

在「全球最轻」基础上，vivo X Fold5体验全面进化，不仅达到了行业领先的IPX8、IPX9防水等级，同时实现了折叠唯一的IPX9+防水能力，还实现了折叠唯一的IP5X防尘和创纪录的-30℃电池正常供电，成为全球首款「三防」折叠屏，树立折叠屏品质新标杆;搭载等效6000mAh蓝海电池与折叠最强IMX882蔡司超级长焦，持续引领折叠屏的续航和影像体验;原子工作台可实现一屏5用，全面释放大屏潜力，与Mac深度协同，生产力跃升，打造年轻人的「轻办公神器」;突破性实现跨生态手表连接，为苹果双机用户带来更全面的跨生态互联互通体验。

在续航方面，这款手机配备同档位罕见的 6000mAh 大容量蓝海电池，搭配自研电源管理系统，无论是日常办公还是长时间影音娱乐，续航表现都足以媲美常规旗舰手机。同时支持 80W 双电芯闪充和40W，让续航焦虑成为过去式。

新一代“原子工作台”功能，在大尺寸展开屏幕上实现了多应用自由分屏与窗口管理，支持 最多四应用同时运行，还能实现跨应用内容拖拽，如“图片拖拽至微信、文字拖拽进备忘录”等高频操作一气呵成，办公效率大幅提升，堪称移动端的“效率神器”。

vivo X Fold5也带来了折叠屏最强的蔡司超级长焦，搭载IMX882高端影像传感器，大幅提升对焦速度与综合进光量，带来折叠屏最强长焦体验，无论是85mm长焦人像、长焦风光，还是长焦微距都能轻松出片;折叠首发的经典负片风格和大模型画质增强技术则让折叠屏也能胜任更具专业度的摄影创作。

售价与购买信息

vivo X Fold5 提供多个存储版本选择，12GB+256GB版本起售价为6999元起，最高16+1TB版本售价为9499元。用户可通过 vivo 官网、京东、天猫、各大线下门店等官方渠道购买。