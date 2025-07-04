多设备高效联动，OPPO Find N5跨端功能解锁办公新姿势

【天极网手机频道】要说今年出彩的折叠屏，OPPO Find N5绝对有一席之地。OPPO Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至 8.93mm，轻薄机身下还搭载了5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力;ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手带来远程控制 Mac 电脑、AI 意图搜索等创新特性，让折叠屏不单单只是折叠屏。

OPPO Find N5采用了OPPO 自主研发的钛合金天穹铰链，行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，合上时机身实现薄至8.93mm，通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，让 Find N5 完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。

核心配置上，OPPO Find N5 全球首发骁龙 8 至尊版处理器，搭配 5600mAh 超大容量冰川电池，结合 80W 有线和 50W 无线双超级闪充技术，提供大幅升级的性能与续航体验。另外，在通信能力上OPPO Find N5 不仅支持备受好评的山海通信技术，还首发山海通信增强芯片，大幅提升卫星通信稳定性，确保用户在信号复杂的环境下也能保持稳定连接。

除了硬件配置外，OPPO Find N5的系统优化也进行了升级，界面简洁美观，操作逻辑清晰易懂，特别是在大屏模式下，系统提供了多种分屏和浮窗操作方式，而且还支持远控电脑，办公效率提升明显，还可同时查看多个文档和邮件，极大地提升了用户的便捷性。

OPPO Find N5搭载ColorOS 15和全新OPPO办公助手通过全新O+互联App，OPPO Find N5 可以实现手机与苹果Mac电脑的无缝协同，支持远程控制Mac电脑，只需确保Find N5与你的Mac电脑处于同一账号下，即可实现免密登录和远程操控，双端画面实时同步，帮助用户轻松实现文件查找、编辑与传输，可支持快速读取Keynote、Pages、Numbers、Adobe PDF、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效;而且Find N5还配备了超仿真的Mac键盘与触控板，提供符合直觉的操控体验。

OPPO Find N5还可以在远控电脑状态下支持分屏操作，直接将电脑文档一步拖进分屏应用，连接、分屏、拖拽即可完成存储和分享，这种直观、高效的文件传输方式，不仅节省了时间，还提升了工作效率。

在安全方面，Find N5 配备了国密认证安全芯片，具备了能够运用先进的人工智能技术对数据进行加密处理，确保数据传输和存储的安全性的AI 数据加密;对于用户的指纹、面部等生物识别信息进行本地处理与验证而非云端存储，保障用户身份验证的准确性与安全性;还有隐私文件密钥管理，为用户的隐私文件设置专属密钥，进一步增强文件的保密性。

OPPO Find N5 凭借强大的跨端协同功能、轻薄便携的设计、出色的影像系统以及持久的续航能力，在旗舰折叠屏市场中脱颖而出。无论是需要高效处理工作事务的商务人士，还是追求便捷学习与丰富课余生活的学生党，这都是一款不错的选择。