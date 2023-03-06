一加Ace 2V将首发“主动增强式超级Wi-Fi”技术

【天极网手机频道】随着时间来到三月，手机厂商也开始了新的一轮角逐，争相召开新品发布会。其中，一加手机早已官宣将于3月7日召开新品发布会，正式推出一加Ace 2V，关于这款新品的爆料信息也是与日俱增。今日，官方表示，一加Ace 2V将全球首发“主动增强式超级Wi-Fi”技术，优化用户的全链路网络体验。

据了解，一加Ace 2V的“主动增强式超级Wi-Fi”主要涉及防丢包、抗干扰、主动超频三项技术。具体来看，防丢包技术是通过芯片能力对Wi-Fi传输数据进行拆分，与其他通过不同天线分包传输的技术有所不同，传输稳定性提升30%，能够直接使用不同的天线可以同时发送100%数据包，做到单个数据传输过程中的双保险。

抗干扰技术则可以实时主动监测通信网络环境质量，主动对通信编码、传输带宽、传输速率进行灵活自主调节，提升弱网环境下信号传输成功率达15%以上。至于主动超频技术，同样利用芯片能力实时检测信号传输成功率，可以自动提升射频硬件功率，在弱网环境下信号穿墙能力提升30%。

同时，根据官方的数据显示，在“主动增强式超级Wi-Fi”的加持下，一加Ace 2V能够通过降低延迟，再次优化用户的游戏体验。例如：在极端场景下运行某MOBA游戏时，延时降低至100毫秒，游戏高时延占比更是降低了75%。

此外，根据相关爆料信息，一加Ace 2V将搭载6.74 英寸1.5K AMOLED屏幕，支持高频PWM调光、1450尼特超高亮度以及旗舰级灵犀触控等多项技术，同样是在提升用户游戏方面的视效体验。笔者以为，本次的一加Ace 2V主要侧重性能方面的优化，针对游戏全程涉及到的多方面需求，提升基础配置、网络、屏幕等方面的素质，以此颠覆用户的游戏体验，日常有性能或游戏需求的用户倒是可以观望一下。更多相关信息，可以关注明日的新品发布会。