2023年度IT影响中国：ColorOS 14年度影响力系统奖

【天极网手机频道】自2002年创办以来，「IT影响中国」评选始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。此评选作为科技行业的年度影响力盛会，深入挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，汇聚业内优势资源，与行业翘楚、业界精英共同参与，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌及行业数字化转型最佳实践。此举旨在彰显科技创新优势，见证我国千行百业在数字化和智能化升级大潮中的显著力量。近日，2023年第二十二届“IT影响中国”年度盛典隆重举行，经评审委员会与大众评委综合评定，OPPO ColorOS 14脱颖而出，成功荣获“年度影响力系统奖”。

作为 ColorOS 十年之作，ColorOS 14 在自研潘塔纳尔系统、AndesGPT、ColorOS 超算平台三大技术加持下，进一步打破数据与服务的壁垒，带来以人为中心的智慧流畅新体验。

得益于潘塔纳尔系统与 AndesGPT ，全新ColorOS 14 围绕效率提升和专属服务打造出一系列创新体验：全局融合创作，用户通过识屏采集和闪速抠图功能，可快速提取文字、图片、链接等内容，新增的中转站功能，支持将各处提取的内容集中存放，还具备在手机、电脑、平板上一端存入、多端调用的能力;OPPO与微软达成Phone Link战略合作，在ColorOS 14系统层面集成，手机无需额外下载任何应用即可与Windows电脑无缝互联;文件随心开功能则支持CAD、Keynote 等多种格式文件，突破系统壁垒，让移动办公更高效、便捷。

在 ColorOS 14 上，泛在服务带来了全新交互方式――流体云，带来轻量化、多模态、跨设备的出色体验，实现从人找服务到服务找人。流体云可以根据服务状态和信息优先级，以气泡、胶囊、卡片三种形态，进行有主次、有节奏、跨设备的实时提醒，既不过度打扰，又不会让用户错过重要信息。流体云还支持智能识别，当检测到用户复制特定内容时，会自动弹出卡片，一键直达，省去切换APP的繁琐步骤。除了流体云，ColorOS 14 还带来了更丰富的泛在服务，覆盖国内、境外出游场景，根据出游的不同需求，提供一站式的智慧出游体验。

在 AndesGPT 的赋能下，小布助手的智慧体验也得到了大幅提升。全新小布用机助手，目前已覆盖400多项高频用机设置项，不仅能进行更加自然流畅的对话，解答手机各类功能和设置疑惑，还能提供对话式的内容创作服务，日程管理、通话摘要也能轻松完成。

ColorOS自研的系统级计算中枢“ColorOS 超算平台”实现了对系统资源的精细化管理和调度，带来全方位的系统级流畅体验。而今年 Coloros 14 进一步深入软硬芯协同，再度升级的 ColorOS 超算平台将算力精细化调校延展到硬件底层，结合内存基因重组技术和焕新存储技术，将用户体验从单场景极限快，迈向全场景稳定快。

此外，ColorOS 14 也带来了一些新的隐私保护工具，比如隐私水印功能，当识别到身份证、护照、营业执照等敏感图片时，系统自动提示用户一键添加保护水印，确保重要图片不会被随意滥用。对于照片和视频的使用权限，ColorOS 14 新增“单次使用时询问”选项，当应用询问使用权限时，用户可以选择仅授权特定的照片和视频，最大程度保护隐私安全。

ColorOS 从2013年诞生至今已走过十年路程，以用户为中心，坚持体验为先，一路以来为用户带来更流畅更智能的使用体验，ColorOS能够荣获2023年年度影响力系统奖也是理所当然。