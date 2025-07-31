iQOO Z10 Turbo+定档8月7日：8000mAh 电池携手天玑9400+，性能续航全都要

【天极网手机频道】在智能手机市场持续追求性能与续航平衡的当下，iQOO 再度发力，正式官宣旗下备受期待的“性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo+定档8月7日19:00。iQOO Z10 Turbo+凭借8000mAh超薄蓝海电池与天玑9400 +旗舰芯片的强强联合，有望成为“电池最大的旗舰性能机”，为那些对顶级性能和顶级续航有着严苛要求的用户，提供两者兼得的选择。

iQOO Z10 Turbo+搭载了vivo史上最大的8000mAh 超薄蓝海电池，在满电状态下能够畅玩国民级MOB手游长达20小时，或是连续播放视频22.2小时。如此持久的续航表现，一举打破传统印象中“大电池手机性能差”的固有印象。而且还具备 1% 超级省电模式，只要 1% 电量就能联网待机 5.6 小时，为用户带来满满安全感。

在实现超大电池容量的同时，iQOO Z10 Turbo+并未牺牲手机的轻薄特性，借助先进的核舟堆叠架构技术以及拥有10%超高含硅量的第三代硅负极蓝海电池，手机成功将机身厚度控制在仅8.16mm，使得iQOO Z10 Turbo +在拥有强劲续航的同时，依然保持着出色的握持手感。不仅如此，iQOO Z10 Turbo +所采用的行业领先半固态电池技术进一步提升了手机在极端环境下的续航表现，即使在低至 - 20℃的严寒环境中手机的续航能力依旧坚挺，能够连续播放长视频 20.8 小时，远超同类产品，充分展现了其卓越的低温适应性和稳定性，为用户在各种复杂环境下的使用提供了坚实保障。

为了让 8000mAh 的超薄蓝海电池能够发挥出最佳性能，同时延长电池使用寿命，iQOO Z10 Turbo+创新性地带来了 iQOO 首个全场景直驱供电技术，充电器能够直接为主板供电，而无需经过电池中转，既有效避免了边充边玩时电池反复充放电所导致的发热问题，让手机在高负载运行时也能保持冷静，机身不易发烫;又减少了电池的充放电次数，大大呵护了电池健康，能够显著延长电池的整体使用寿命。

在外观设计方面，iQOO Z10 Turbo +全新推出的“极地灰”配色，灵感源自神秘而壮观的极地冰川，低调高级的灰色调，搭配上金色“能量环”金属材质 Deco，两者相互映衬，形成强烈而独特的视觉冲击效果，完美诠释了性能与美学的深度融合。除了“极地灰”配色外，iQOO Z10 Turbo + 还保留了颇受用户欢迎的“沙漠色”和“云海白”两款经典配色，为用户提供了多样化的个性化需求。

“性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo+ 将于8月7日19:00正式登场，以“电池最大的旗舰性能机”的身份，为用户带来“既要性能，又要续航”的唯一选择，iQOO还将同步推出半入耳降噪耳机iQOO TWS Air3 Pro和 iQOO 22.5W自带线充电宝两款IoT新品。

目前，新机和这两款IoT新品也已在全渠道开启预约，为了回馈广大消费者，当用户将 iQOO TWS Air3 Pro 耳机与 iQOO Z10 Turbo+组合购买时，还可享受 40 元的专属优惠。这一超值福利，无疑为那些计划入手新机的用户提供了更多的选择和实惠，让用户能够以更优惠的价格，一站式配齐心仪的数码装备。感兴趣的朋友不妨提前锁定，一同见证这款 “性能续航双王炸”机型亮相。