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OPPO Find N5以“唯一入选手机”成WAIC焦点，AI能力重新定义智能手机交互

2025-07-30 15:35:10 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】在2025世界人工智能大会上OPPO Find N5 以“唯一入选手机”的身份成为焦点，其折叠屏设计堪称行业标杆。折叠后仅8.93mm，展开后4.21mm，重量仅229g，却塞进了 5600mAh 大电池与超光影三摄系统，在实现轻薄便携的同时，更创新地带来OPPO首创的双屏翻译功能，通过双屏分别同步展示原文与译文，支持用户同步滑动、对照查看，大幅提升跨语言沟通效率。 

OPPO Find N5以“唯一入选手机”成WAIC焦点，AI能力重新定义智能手机交互

  OPPO Find N5搭载的 ColorOS 15系统中，小布升级为系统级AI交互平台――超级小布助手，功能实现全方位进化。用户仅需 “一键问屏”，即可快速完成信息检索与指令执行。办公时，能让小布对比不同电商平台商品价格、查询资料，还可通过语音指令完成分屏操作，如说出 “分屏打开小红书、淘宝、京东”，小布迅速响应并自动执行，显著提升多任务处理效率。 

OPPO Find N5以“唯一入选手机”成WAIC焦点，AI能力重新定义智能手机交互

  AI全能搜功能也是 OPPO Find N5 的一大亮点，整合搜索能力与大语言模型算法，打破信息壁垒。用户无需精准记忆关键信息，模糊提问即可获取所需结果。查找本地文档时，描述项目大致内容，手机就能精准定位相关资料;检索图片时，提供地点、人物等相关特征，即便图片未标注文字，也能快速找出，让信息获取变得轻松高效。此外，OPPO Find N5 接入满血版 DeepSeek - R1 大模型，进一步拓展 AI 应用边界。用户长按电源键即可快速唤起，实现联网搜索、内容生成、分享及导出等操作。 

  在远程办公成为常态的当下，OPPO Find N5凭借创新功能成为办公人士的得力助手。它支持系统级远控电脑功能，通过全新O+互联App与苹果Mac电脑无缝协同。即便电脑与手机身处不同空间，用户也能远程访问电脑，轻松完成文件查找、编辑与传输，支持读取Keynote、Pages、Numbers、Adobe PDF、Xmind等多种专属文档格式以及java、svg在内的多种源代码格式。 

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  OPPO Find N5在远控电脑状态下支持分屏操作，用户可直接将电脑文档一步拖进分屏应用，完成存储和分享，大幅提升文件传输效率。配合专为远控设计的超仿真Mac键盘与触控板，操作手感贴合直觉，为用户营造熟悉、便捷的操控体验，真正实现跨端跨系统高效办公。 

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  同时，OPPO Find N5针对办公场景优化的AI智慧文档功能也十分实用。阅读文档时，折叠屏分屏优势与AI能力结合，“文档”应用实现分屏浏览，目录不再遮挡正文，查找内容更便捷;遇到外文文档，AI 翻译功能实现原文译文同屏对照、同步滑动;面对万字长文，AI秒读和问答功能可快速提取关键信息、生成思维导图，并解答细节问题。编辑文档时，AI润色功能优化语句，双文档分屏方便横向比对、批注修改，全面提升办公文档处理效率。

  在外观设计方面，OPPO Find N5采用独特的流光云环风格，后置摄影模组超低台阶设计与后盖完美融合，方与圆交织尽显灵动美感，延续轻薄设计的视觉特性，散发东方哲学韵味。折叠态下，机身最薄处仅8.93mm，率先踏入“8 毫米时代”，轻松装入口袋或随身小包，彻底摆脱了传统折叠屏手机厚重不便携的困扰，让用户出行更加轻松自在。为实现这一轻薄突破，OPPO 对内部结构进行了精细优化，主屏支撑板薄至 0.1mm，无线充电线圈仅 0.18mm，SIM卡座缩至1.25mm，各部件协同“瘦身”达成轻盈体态，3D打印钛合金铰链技术，在减薄铰链厚度的同时，大幅提升刚性与耐用性。搭配航空合金铝中框、新一代晶盾超瓷晶玻璃外屏以及超薄天穹复合后盖，为手机提供全方位立体防护，降低日常使用中的损坏风险，实现轻薄与坚固并存。 

OPPO Find N5以“唯一入选手机”成WAIC焦点，AI能力重新定义智能手机交互

  性能与续航上，OPPO Find N5 搭载全新骁龙8至尊版移动平台，配合潮汐引擎，能够充分释放处理器潜能，实现旗舰级性能与持久流畅度;散热方面，OPPO Find N5得益于其出色的内部结构设计以及高性能芯片的优化调校，即便长时间运行大型应用或进行多任务处理，手机也能保持相对冷静，不会因过热而出现降频、卡顿等现象，为用户带来稳定流畅的使用体验;内置5600mAh超大容量冰川电池配合80W超级闪充和50W无线闪充技术，能够快速为手机补充电量，有效解决用户的续航焦虑;在智慧充电引擎5.0的加持下，还可实现包括极速充电、久充保护等多种智能充电体验，延长电池使用寿命。 

OPPO Find N5以“唯一入选手机”成WAIC焦点，AI能力重新定义智能手机交互

  影像功能一直是OPPO手机的优势所在，配备了5000万像素主摄以及800万像素镜头，结合OPPO与哈苏联合打造的计算光学与经典影调技术，作为旗舰机，OPPO Find N5还是太全面了。 

OPPO Find N5以“唯一入选手机”成WAIC焦点，AI能力重新定义智能手机交互

  目前OPPO Find N5正在热销中，不管是上班族还是学生党，这款折叠屏都是一款非常值得入手的机型。

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