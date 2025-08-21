ColorOS 15八月升级预览：AI功能、影音娱乐、交互体验多方面更新

【天极网手机频道】在八月的版本更新中，OPPO 为 ColorOS 15 带来了大规模系统升级。从 AI 能力到出行服务，从沟通效率到影像娱乐，40 多款机型已于 8 月 7 日起陆续收到核心功能更新，预计将在 8 月底前全部完成推送。

此次更新中，AI 功能是最大亮点之一。小布画师在文生图方面的生成效果更加精致，风格也更加多样化，同时新增了图生图功能，用户可以通过上传图片生成全新风格作品，让创作体验更自由。小布建议也迎来升级，与 12306 实现系统级联动，火车行程可自动整合至流体云和小布建议中，车次与关键时间一目了然，让出行安排更加高效便捷。此外，小布建议还新增了支付宝“易安检”预约服务，用户可以一键申请机场快速通道，省去排队烦恼;生活缴费提醒功能则能及时推送水电燃气账单信息，避免错过缴费时间。

在交互体验方面，分屏功能支持无极调节，用户可随心拖动分隔条调整窗口比例;浏览器新增文档工具，支持一键摘要、翻译和格式转换，进一步提升办公与学习效率;横幅通知在横屏和游戏场景下实现优化，不再遮挡画面，来电处理也更加便捷;自由浮窗的进入、移动、调整大小等动画更为流畅;而在最近任务界面中，用户只需下滑卡片即可快速修改应用的锁定状态，使用体验更高效。

为了迎接七夕节，ColorOS 15 的相册还上线了七夕限定水印，增添浪漫氛围，让用户轻松拍出专属高甜大片。同时，微博应用新增了 ProXDR/HDR 照片显示支持，让分享与浏览照片时的色彩更真实透亮。在游戏表现方面，《无畏契约：源能行动》得到专项优化，帧率更加稳定、功耗更低，带来持久流畅的操作体验。

沟通体验同样有所突破。无网畅聊功能再次升级，在电梯、山区等弱网或无网络环境下，用户不仅能发送文字，还能分享图片与语音，实现真正的无障碍沟通。

本次推送已于 8 月 7 日开启分批进行，预计在 8 月 31 日前全部完成。核心功能升级包覆盖 40 多款机型，包括无极分屏、无网畅聊、微博 HDR、横幅与浮窗优化以及游戏性能优化等，代表机型涵盖 Find N 系列、Reno 系列、一加 Ace 系列、一加数字系列以及 K 系列。用户可关注 ColorOS 官方微博、OPPO 社区或一加社区，获取具体机型的更新名单与推送进度。