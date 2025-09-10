iPhone 17最值！苹果秋季发布会全品类价格汇总

【天极网手机频道】家人们谁懂啊，多少年了，我们还能见到如此“良心”的苹果!北京时间9月10日凌晨1点苹果秋季发布会正式举行，本场发布会发布了包括iPhone 17系列、iPhone Air、Apple Watch系列以及AirPods Pro 3在内的数款新品，我们一起来看看它们的最大升级点以及大家最关心的国行价格吧!

首先是全新的iPhone Air，这是苹果新增的一个系列，5.6mm厚主打一个轻薄，搭载A19 Pro芯片，支持120Hz ProMotion自适应刷新率，256GB版本售价7999元起，512GB售价9999元起，1TB售价11999起;

iPhone 17可以说是今年最值得入手的iPhone没有之一!终于支持了120Hz ProMotion自适应刷新率，前置影像大提升，存储容量提升到256GB起售，价格为5999元，512GB起售价7999元。

iPhone 17 Pro系列两款机型提升中规中矩，属于例行更新。后置影像模组迎来突破，长焦升级到4800万像素，支持最大8倍光学变焦;VC均热板千呼万唤始出来，适合玩家畅玩游戏，也为专业级影像拍摄提供散热支持。256GB售价8999元起，512GB售价10999元起，1TBGB售价12999元起。

iPhone 17 Pro Max是今年最大的机型，除了尺寸以及更大的电池，基本配置跟Pro差不多;256GB售价9999元起，512GB售价11999元起，1TB售价13999元起，新增的2TB版本售价17999起。

综合前两年的价格来说，iPhone 17展现出了强大的竞争力，同存储规格相较于去年的iPhone 16降价1000元，结合“挤爆牙膏”的配置，成为近年来最值得入手iPhone的有力竞争者。

Apple Watch阵容也迎来更新，Apple Watch Series 11新增5G支持，屏幕更抗刮，铝金属版本2999元起售，钛金属版本5799元起售;

Apple Watch SE 3基本配置该有的都有，性价比拉满，1999元起售;

Apple Watch Ultra 3续航更持久，换用了更广视角和LTPO3技术的OLED屏幕，同样支持5G，还有国内不一定支持的卫星通信和血压监测功能，6499元起售。

最后还有一款产品就是AirPods Pro 3，提升了主动降噪表现，增加了心率传感功能，售价为1899元。(已经可以预购，9月19日正式发售。)

苹果秋季发布会亮相新品的售价信息就是这样，不知道小伙伴想要入手哪款新品呢？欢迎大家在评论区告诉我们!