同档至强电竞直屏，iQOO Neo9S Pro+实现精准低时延操控

【天极网手机频道】7月9日，@iQOO官方再度大方展现iQOO Neo9S Pro+的产品实力，其拥有vivo最强续航组合、旗舰级LTPO电竞直屏以及AI实力强劲的OriginOS 4，将为用户带来前所未有的持久、流畅、易用的强悍旗舰体验。作为“最强骁龙8Gen3双芯旗舰新机”，iQOO Neo9S Pro+无疑是同档竞品中值得期待的机型。

vivo超薄蓝海电池自问世以来，便以轻薄与长续航并存的特性赢得了用户的广泛赞誉。iQOO Neo9S Pro+不仅继承了备受好评的120W超快闪充技术，更首次在Neo系列中搭载了等效5500mAh的超薄蓝海电池。这一创新使得手机从1%充至70%仅需惊人的17分钟，真正实现了“vivo最强续航组合”的承诺。用户在享受强悍性能的同时，无需再为电量焦虑，稍等片刻即可重回满电状态。

在电量大幅提升同时，iQOO Neo9S Pro+机身依旧轻薄，相比5160mAh的Neo9系列，机身几乎没加厚加重，AG玻璃版机身厚度仍为7.99mm。更值得一提的是，iQOO Neo9S Pro+搭载旗舰级LTPO电竞直屏，相对同档搭载LTPS屏幕的产品，凭借出色的功耗控制能够让等效5500mAh实现“5900mAh级”的续航能力。

为了带来更优质游戏体验，iQOO与《王者荣耀》联合优化，推出全新超感分区触控，游戏地图行走8公里依然零断触，并有超低触控时延，能对用户指尖操作精准反馈。拥有畅玩体验的同时，iQOO Neo9S Pro+带来全高频调光，开启后能够实现行业最低的0.03 SVM值，达成更低屏闪，有效降低视觉疲劳，尤其对屏闪很敏感的用户来说，可以带来舒适的观赏体验，玩游戏更愉悦。

系统上，iQOO Neo9S Pro+搭载流畅、易用、智慧的OriginOS 4，凭借vivo蓝心大模型，拿下多个文生图榜单第一，诸多AI功能让人拍案叫绝，易用的AI P图可以一键实现路人消除，让用户随时成为照片C位主角;智能的AI 剪辑只需一句话就搞定视频编辑，一支夏日Vlog轻松出片。

双芯战神最佳拍档―iQOO WATCH GT，引领智能手表进入全新AI时代，带来可以语音实时速记和AI二次创作的AI速记、允许随心创作专属表盘的AI百变表盘，以及支持多场景信息通知的AI智慧视窗。AI，让iQOO WATCH GT的使用体验更智能。

“双芯战神 性能+满”iQOO Neo9S Pro+搭载第三代骁龙8与自研电竞芯片 Q1，拥有超旗舰级超声波3D指纹，还有vivo最强续航组合、全新“Buff蓝”配色、旗舰级影像力以及备受好评的OriginOS 4，堪称Neo系列“最强单品”，将与“iQOO首款AI方形智能手表”iQOO WATCH GT、“iQOO首款1TB版大存储平板”iQOO Pad2 Pro以及“iQOO首款百元内KPL推荐耳机”iQOO TWS 1i一同于7月11日19:00在北京环球度假区正式亮相，“+满”旗舰力值得期待。