【天极网手机频道】2026年5月20日，iQOO15系列迎来全新成员――iQOO15T。作为一款专为年轻消费者量身打造的全新旗舰，iQOO15T首发搭载天玑9500 Monster版芯片，让旗舰性能再进一步;同时配备一块行业领先的2K 144Hz珠峰屏，与自研电竞芯片Q3强强联手，带来包括“全场景光线追踪”、“2K+144FPS超分超帧并发”等在内的绝佳游戏视效体验。更有Ultra同款Deco设计、全新“青云”配色，以及8000mAh超薄蓝海大电池、2亿超级大底主摄等旗舰核心配置，带来性能、视效、续航、影像等全方位超强体验。一句话总结：真2K，独家Q3全场景光追，超长续航旗舰，就选iQOO15T。同时亮相的还有iQOO Pad6 Pro和iQOO TWS 5i。

首发天玑9500 Monster版，打造超强性能体验

iQOO15T首发搭载全新的天玑9500 Monster版芯片，通过iQOO独家的帧内感知调度，在每一帧画面生成前就掐掉卡顿苗头。对比普通天玑9500，功耗更低，稳帧性能提升34%。与LPDDR5X Ultra、UFS 4.1组成旗舰性能铁三角，轻松应对各类重载使用场景。

助力更强性能释放，iQOO15T配备8K冰穹VC液冷散热，超大VC覆盖面积，快速带走热量，显著提升游戏体验。寰宇电竞网络系统2.0，拥有24根环绕式天线和Wi-Fi增强芯片，搭配AI电竞信号引擎2.0和地铁游戏专网，无论是在学校宿舍还是坐地铁，都能尽兴畅玩。

iQOO15T搭载8000mAh超薄蓝海电池，拥有100W超快闪充，还加入了24重充电保护和自研长寿算法。全局直驱供电2.0，电流直接绕过电池给主板供电。不管是边充边玩游戏，还是边充边看视频、导航，机身少发烫，电池零损耗。

2K 144Hz珠峰屏，清晰护眼更流畅

iQOO15T配备2K 144Hz珠峰屏，搭载与京东方深度联合研发的Q10+发光材料，带来“超清晰、超护眼、超流畅”三大核心体验。

依托2K 8T LTPO技术，iQOO15T的屏幕功耗更加平衡，同时实现1-144Hz智能动态刷新率，功耗更低、响应更快，告别拖影，看清每一处开放世界。

iQOO15T定制了从硬件到软件的全面护眼方案：圆偏振光硬件护眼，让屏幕光线像清晨的自然光一样温润。再加上2592Hz全亮度高频PWM调光和类DC调光，把频闪SVM指数低至0.03。全新一代悦目护眼，系统级内置接近10项全天候护眼功能。全面护眼表现，让iQOO15T通过了德国莱茵全局护眼5.0认证。

iQOO15T搭载“新一代超感操控”，超感触控芯片至高瞬时触控采样率高达4000Hz，配合全链路六大环节的软件优化，针对多指、手汗、油污、泡沫、戴壳、贴膜全部专项调校。同时联合《三角洲行动》深度调校，针对边缘误触、轮盘灵敏度进行像素级优化，关键时刻不掉链子。点击时延低至30.42ms，妥妥的行业第一梯队。超感陀螺仪采样率至高400Hz，精准捕捉微小的手部偏转，告别准星抖动，找回“人机合一”的压枪快感。

iQOO15T正式成为《美职篮全明星》NBA2K手游官方比赛用机，超感触控2K屏，操作丝滑不卡顿!玩NBA2K手游，就用NBA中国官方手机iQOO15T。

自研电竞芯片Q3，游戏视效媲美PC

自研电竞芯片Q3是行业少有同时拥有“全场景光追+超级分辨率+超级帧率”三大能力的手机端独显芯片。在《逆战：未来》中，iQOO15T行业首发2K超分+144FPS超帧并发。2K拨开视觉迷雾，144FPS拉满操控手感。一秒发现远敌，一瞬锁定胜局!

iQOO15T的2K原画超分已覆盖TOP 11头部热门游戏，144FPS超帧覆盖超140款大作，2K+144FPS超分超帧并发已适配6大热门FPS手游，带来同档超强的游戏生态体验。

在自研电竞芯片Q3的加持下，iQOO15T还带来“全场景光线追踪”，让光影流转更加沉浸，目前已覆盖4大头部热门游戏。

在开放世界换装游戏里，iQOO15T带来4K游戏相机，随手一截，就是一张超清大片。同时支持竖屏直出，拍完即可直接保存到手机相册，轻松生成一张专属手机桌面壁纸。

iQOO15T的游戏直播助手，通过自研投屏通路，从底层保障直播画质稳定，重新定义2K高码率直播标准。所有专业功能，一应俱全且全部免费。

全能体验不妥协，硬核实力重塑真旗舰

外观设计上，iQOO15T采用Ultra同款的“未来舱Deco”设计，一眼即Ultra，“低温感哑光中框”，触感丝滑质感拉满。三款配色，“青云”惊艳灵动，尽显青春活力，“传奇版”优雅高级，“赛道版”简约纯粹。

iQOO15T配备2亿大底超级主摄，支持4X无损变焦，超高解析力，放大巨清晰;蓝厂旗舰同款CIPA 4.5专业级防抖，手再抖，画质也稳稳拿捏。5000万像素超广角、全焦段人像、小V修图等，让出片更轻松，记录生活里的每一刻闪耀。

iQOO15T搭载OriginOS 6.0，可实现5年持久流畅。同时拥有全新升级的小V圈搜和超多AI功能，以及超强的跨生态体验。用超流畅、超智慧、超破壁的体验，守护每一次热爱。

5月20日至5月26日首销期间，iQOO15T首销到手价为3799元(12GB+256GB)、4199元(16GB+256GB)、4499元(12GB+512GB)、4899元(16GB+512GB)、5699元(16GB+1TB)。iQOO15T将于5月20日发布会后在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，线下同步开售，即刻抢购，限时可享至高12期分期免息、价值288元服务保障等。

4K性能巨幕，引领平板手游4K时代

iQOO Pad6 Pro搭载iQOO旗舰手机同款第五代骁龙8至尊版和Monster超核引擎，具备平板超大VC立体散热系统、13000mAh超大电池和直驱供电辅助，实现超重载游戏场景的持久强劲性能释放;具备13.2英寸144Hz高刷4K超清电竞大屏，以一系列全链路技术突破，稳定、纯粹地呈现4K画质，并通过杜比视界认证，更具备领先的全局护眼系统;拥有13款原生4K游戏、19款游戏超分、4K超分、超分超帧并发和主流游戏适配144FPS，共同打造领先4K游戏生态，开启4K手游新时代。在此基础上，iQOO Pad6 Pro带来4K游戏Live截图和4K游戏视频回录，满足玩家乐趣，并着重进行全链路触控时延优化，还具有8扬全景声学系统，助用户尽享大屏手游爽感，还拥有以行业领先的游戏直播体验、至多5窗协作、多端和跨端互联为代表的强劲生产力，让iQOO Pad6 Pro具备全场景生态生产力。

5月20日至6月20日首销期间，iQOO Pad6 Pro至高限时直降800元，首销到手价4299元起(8GB+256GB)，国补后到手价3799元起(8GB+256GB)。至高可享12期分期免息，同时还有购机限量赠送价值99元平板支架(限量20000个)、学生购机额外加赠价值399元配件优惠券等超值优惠可享。

同期发布的iQOO TWS 5i，带来50小时续航、超低42ms全链路游戏低延迟、专业调音和AI通话降噪，并适配众多游戏的电竞声效，是一款超长续航真无线游戏耳机。iQOO TWS 5i的售价仅为119元。