小米对标苹果：颜值究竟是谁更胜一筹？

【天极网手机频道】小米17系列发布了，细心的网友不难发现，全新的命名方式和外观设计，有点全面对标苹果的意思。尤其是小米 17 Pro，后置屏幕DIY一下再套上个手机壳，直接就和iPhone 17 Pro“一模一样”。

机身配色方面，iPhone 17 Pro除了较为传统的白色和深蓝色，今年还新增加了橙色这一选择，虽然“星宇橙”在颜色上十分亮眼，但是不少人还是吐槽对这一配色接受无能。反倒是传统的深蓝色和白色发挥稳定，金属边框在不同光线下能够变换颜色，白色在某些光线下还能显示出浅蓝色和银色，颜值一如既往。而小米17 Pro提供黑、白、紫、绿四种颜色，常规但不出错。尤其是低饱和度的淡紫色，主打一个“拿捏少女心”。此局为小米略胜。

除了配色，iPhone 17 Pro新的背板设计更是让很多人大跌眼镜。为了保留无线充电的功能，iPhone 17 Pro的背板变成了金属边框加全玻璃背板，不少人评价说像“拍扁了的大号充电宝”。这一拼贴设计好听的说法是“科技感满满”，实际拿在手里看起来是说不出来的怪异，像个严丝合缝的拼插玩具。

不过小米也没好到哪去，17 Pro全新“妙享背屏”虽然看起来高级，但是真正应用起来反倒像是变异的“灵动岛plus”，中框和背板过渡生硬，视觉上极偶尔能起到一个提醒作用，属实是“花里胡哨”。毕竟，有看手机的时间谁会选择去看背面的小屏而不直接看正面的大屏幕，实在是有些画蛇添足了。因此，此局平局，两者各有各的槽点，谁也不说谁。

在屏幕设计上，iPhone 17 Pro一如既往的灵动岛设计其实已经逐渐看习惯了，平时点外卖，听音乐之类的都少不了灵动岛的参与。小米 17 Pro的挖孔屏必然会给用户带来更好的视觉体验，但是小编作为一个习惯了灵动岛的果粉，猛然换成挖孔屏设计反倒会觉得不适应，总有一种有人正在摄像头背后盯着看的错觉。 当然，这一角度实在是过于主观，对此就不评论谁输谁赢了。

至于边框设计，iPhone 17 Pro新换的铝合金边框，圆润的直角十分流畅自然，兼具手感和美观。但是实在是太脆弱，对于出门在外容易手滑的朋友们来说过于不友好了，必须要时时刻刻带着手机壳，否则一不小心就是划了裂了，新手机直接变成“战损版”。至于小米，虽然也是铝合金的中框，但是目前好像还没有网友爆料小米17 Pro的边框不耐用的问题。

总体来说，小编认为性价比更高的小米17 Pro在颜值方面似乎更胜一筹，既有常规避免翻车的保守设计又有重新回归的后置屏幕来增加辨识度。不过对于iPhone 17 Pro的背面设计，大家会不会也看着看着就顺眼了呢？