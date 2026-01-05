【天极网手机频道】为激活消费市场活力，2026年元旦前夕国家发改委、财政部联合明确消费品以旧换新政策，首批625亿元消费品以旧换新补贴资金的落地生效，2026年元旦国内手机市场迎来消费热潮。机构监测数据显示，元旦假期手机市场销量大盘同比增长16.2%，市场回暖态势显著。其中，OPPO表现尤为亮眼，以32.4%的同比涨幅位居主流手机厂商首位，成为本次国补政策拉动下的核心受益品牌。

政策规定，数码产品及一级能效家电可按售价的15%享受补贴，其中单件售价不超过6000元的手机、平板、智能手表(手环)、智能眼镜等数码产品，每人每类可补贴1件，每件补贴最高不超过500元。同时，政策通过“即买即补”机制简化申领流程，消费者在购买时可直接享受补贴后价格，大幅降低了消费门槛，有效激发了市场购买热情。

在政策红利的持续释放下，国内手机市场在元旦假期呈现显著回暖态势。而OPPO凭借全价位段产品的精准布局，实现了远超行业平均水平的增长表现。具体来看，受益于Reno15系列和一加Ace6系列的持续热销，OPPO在2.5K-4K元主流价位段的销量涨幅高达60%，斩获该价位段市场份额第一的佳绩;在4K-6K元中高端价位段，Find X9系列与一加15的强劲市场表现，推动品牌在该区间实现94.3%的同比增长，涨幅同样位列行业首位。

OPPO的亮眼成绩得益于两大核心因素，一方面，国补重点覆盖的2.5K-6K元价位区间，恰好是OPPO的核心布局领域，国补政策与产品优势形成叠加效应;另一方面，Reno15系列、一加Ace6系列在中端市场的均衡竞争力，以及X9系列、一加15在中高端市场的差异化优势，覆盖了不同预算消费者的需求，这也是OPPO实现全价位段全面增长的关键所在。

此次国补政策的落地，不仅拉动了元旦手机市场的短期增长，更对全年消费市场复苏起到积极的带动作用。随着首批625亿元补贴资金的逐步到位，以及“即买即补”等便民措施的持续推进，预计将进一步激活消费潜力，为手机行业带来持续的增长动力。而OPPO在本次假期的领跑表现，也为品牌2026年的市场竞争奠定了良好基础。

此次国补政策不仅推动元旦手机市场实现回暖，推动行业迎来开门红，随着补贴政策的持续落地，消费潜力将进一步释放，助力手机行业增长。对于OPPO而言，在元旦假期实现全价位段领跑，既验证了其产品布局的精准性，也积累了扎实的市场口碑与用户基础，2026年的优异开局也让其在新一年手机市场竞争中更具优势。