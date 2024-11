尽兴影像家李现出席，OPPO国际影展在巴黎盛大开幕

【天极网手机频道】法国时间 11月6日,2024 巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo,巴黎影展)在法国巴黎大皇宫(Grand Palais Éphémère)正式拉开帷幕。OPPO作为唯一参展的中国科技品牌,举办“亲爱的生活”主题影展,为全球艺术家、收藏夹呈现2024 OPPO超影像大赛获奖作品、OPPO Find X8优秀样片等一系列影像佳作。同时,OPPO尽兴影像家李现也惊艳亮相,出席OPPO超影像大赛颁奖典礼并为年度单元佳作颁奖,还在OPPO巴黎影展展出其用Find X8最新拍摄的影像作品。

巴黎国际摄影艺术展一直是全球最具影响力的摄影艺术盛会之一,这里每年都会展出来自全球各地的200多家画廊、出版社和艺术机构的推荐作品,也吸引了包括 OPPO、BMW、JP Morgan、Louis Vuitton等全球知名品牌参展。

OPPO“我亲爱的生活”影展正式开幕

OPPO作为Paris Photo唯一参展的中国品牌,已经连续两年进驻这项全球摄影艺术盛会,并在今年举办“亲爱的生活”主题影展。主题影展集结OPPO超影像大赛的众多获奖作品以及由OPPO Find X8系列创作的最新样张等作品,分成“我惊叹的世界”、“我珍藏的时间”、“我挚爱的人们”和“我眼中的自己”4个板块,每个板块以特定主题进行区分,为全球摄影爱好者提供富有氛围感的观展体验,向世界展示移动影像创新带来的无限可能。

“我惊叹的世界” ( Dear World )展区呈现了大自然的壮丽与人类文明的辉煌交相辉映。每一幅通过手机摄影记录的作品,都是对这个世界的无以言表,更是在每一次的光影交错中,唤醒了人们内心深处的敬畏与赞叹。

“我珍藏的时间” ( Dear Time )展区,将珍贵的时光碎片被细腻捕捉,凝结成瞬间的影像。这些瞬间,都是生活给予的宝贵礼物,让人们可以感受到时间的珍贵与不可复制。

“我挚爱的人们” ( Dear Friend )部分,让观众看到一张张手机摄影作品的的背后,传递的不仅是友人相聚的温情与深刻,同时也是聚焦了每一种邂逅中的大爱力量。

“我眼中的自己” ( Dear ME ) ,则是一段深度的独白,是一场对自我认知与内心世界的深刻探寻,是一次在自我审视中去感受蜕变。

OPPO举办超影像大赛颁奖典礼

秉承“用影像,成就想象”的影像理念,OPPO鼓励更多摄影爱好者勇敢表达对于世界的理解和想象。为此,OPPO连续两年举办OPPO超影像大赛,2024 OPPO超影像大赛从全球81个国家和地区超过100万份投稿作品,这些作品覆盖人像、风光、纪实、时尚等不同创作种类,OPPO最终选出56组影像佳作,分别授予OPPO年度超影像金奖、银奖、铜奖,以及OPPO年度单元超影像佳作等奖项,向全球摄影爱好者展示作品蕴含的生活故事和细腻情感。

OPPO中国区营销总监陈磊表示:“移动影像最大的意义是把优秀的影像带到每个人的身边。降低移动影像的拍摄门槛,让影像从大师走向大众。OPPO希望通过自身领先的移动影像技术,帮助更多人记录下生活的美好,留下属于他们的‘dear life’时刻。”

好的影像作品,不仅是人们的生活缩影,更是人们情感共鸣的载体,印刻在时间长河中最真实的痕迹,以此次展出的《欢迎光临泡泡星球》为例,这是荣获2024 OPPO超影像大赛超影像金奖的作品,由摄影师梁喜兵拍摄,展示出孩子在泡泡中嬉戏的童趣故事,在OPPO Find X7 Ultra镜头下,呈现了最本真的童年幸福感。

此外,OPPO全球品牌负责人刘玲、哈苏全球市场经理Bronius Rudnickas挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult等嘉宾也出席颁奖典礼,并为《The Rhythm of Dance》、《Her Life and the Mountain》等获奖作品颁奖。

OPPO尽兴影像家李现亮相颁奖礼

多年来,OPPO一直将人像表现作为影像研发的重点,基于卓越的移动影像能力,捕捉最自然、最动人的人像画面。同时,OPPO与哈苏进行深度合作,推进超光影图像引擎升级迭代,将大师级的肖像表现带给每位用户,持续赋能移动影像的审美革新。

作为资深摄影爱好者和OPPO Find系列用户,以及OPPO尽兴影像家,李现也出席此次颁奖典礼,为本次超影像大赛年度单元佳作颁奖,并分享自己使用OPPO Find X8“氛围感环境人像”的摄影心得。李现使用Find X8系列拍摄的作品也在巴黎影展展出。

李现表示:“很激动能见证这么多优秀的影像作品,我感觉到每一位创作者的用心,看到了他们如何用镜头去‘说话’。“氛围感”的照片,往往更有“说话”的能力。我这段时间在使用OPPO Find X8,它强大的无影抓拍,能够让我随时记录那些有温度的瞬间,保留了我所看到的‘故事’。”

OPPO引领氛围感环境人像

OPPO 持续引领手机人像,不断突破现有的人像技术,以求让每一个用户都能轻松地捕捉最自然、最动人的人像画面。通过Find X系列卓越的移动影像能力,OPPO帮用户清晰记录每一张面庞,用自然的虚化效果让主体跃然呈现,用生动的色彩诠释真挚的情感。通过我们和哈苏的深度合作,OPPO的超光影图像引擎将大师级的肖像表现带到了每位用户身边,持续引领移动影像的审美进步。

OPPO通过全新发布的Find X8系列,再次引领人像摄影进入氛围感环境人像的全新阶段。通过无影抓拍和超清实况照片对瞬间的捕捉能力,通过超光影系统对光影和色彩细腻的刻画,还通过全新风格引擎带来的胶片风格与柔光人像,OPPO Find X8系列能够帮助用户捕捉瞬间的情绪,实现为人像拍摄实现全新的氛围感。

OPPO将影像氛围洒满巴黎街头

OPPO在巴黎影展期间,特别设置OPPO移动影像大巴车和OPPO漂流影滩,通过OPPO Find X8系列的杰出移动影像能力,用让更多巴黎市民感受来自中国手机影像的魅力。

OPPO移动影像大巴以OPPO拍摄的优质样张进行装饰,围绕巴黎大皇宫、协和广场、巴士底歌剧院、卢浮宫等主要地标巡游,极具艺术气息的影像大巴搭配沿途地标美景成为塞纳河沿岸一道靓丽风景线。此外,OPPO漂流影滩还在凯旋门、特罗卡德罗广场,专业摄影师基于OPPO Find X8的氛围感抓拍能力,用镜头帮助过往路人记录下弥足珍贵的美好瞬间,吸引众多巴黎市民竞相参与合影体验。

借助此次巴黎影展的契机,OPPO将移动影像不断带到更大的舞台,覆盖更多用户群体。未来,OPPO还将继续探索移动影像技术的更多可能性,助力更多用户突破移动影像表达的想象限制,轻松拍摄出值得回味、诠释、分享的作品。