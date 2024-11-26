OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠

【天极网手机频道】OPPO 正式推出了OPPO Reno13 系列。全系带来全新的 AI 高清实况照片，让每一帧都是封面帧，还能够叠加柔光效果，创造实况照片的新潮流。



OPPO Reno13

OPPO Reno13系列搭载的全新一代 AI 高清实况照片再进化，新增 EIS 防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧。此外，任意重选的一帧实现画质效果的增强，去除运动模糊，获得清晰度的提升，支持重选帧 ProXDR 效果，让重选帧获得前所未有的高清画质，每一帧都是封面帧。

OPPO Reno13 系列还为实况照片带来更丰富的风格化选项，新增柔光拍照模式，支持朦胧、柔美、梦幻三种不同风格和强度的柔光模拟选择，用光线的形状与流动，为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。配合胶片风格滤镜的叠加，通过 人像清新CC、人像复古NC、人像通透Pro Neg.Hi 三种经典的胶片模拟，叠加氛围感的同时，实现独树一帜的实况风格。

值得一提的是，OPPO Reno13 Pro 还搭载全新的 3.5 倍超级长焦镜头，拥有同级最长的长焦焦段。新增小舞台摄影模式、长焦集成全新 AI 模型，在夜景和演唱会灯光下，依旧可以远距离捕捉每一个精彩瞬间。



OPPO Reno13 Pro

OPPO Reno13 系列的 AI 高清实况照片还带来个性、趣味化的自定义编辑选项，新增 20 款水印样式，是继安卓首个支持实况照片拍摄后，可实现水印底色、样式、图标、文本的自由编辑，为实况照片打造专属的定制个性化画框。OPPO Reno13 系列还支持 OPPO AI 影像算法，支持 AI 超清像素、AI 去拖影、AI 去反光功能，轻松让废片变大片。

此外，OPPO Reno13系列还支持与 iPhone 进行一碰传，首次实现与 iOS LivePhoto 互传、互显、互编。并可以在小红书、微博、抖音等主流社交平台分享，同时也支持多个 APP 编辑分享，是安卓首款实况照片社交平台新宠。



一碰互传

目前，OPPO Reno13 系列已开启全面预订，11月 29日全渠道开售。OPPO Reno13 系列提供多种配色方案，其中 OPPO Reno13 Pro 提供蝶蝶紫、星光粉、午夜黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3399 元，12GB+512GB版本售价 3699 元， 16GB+512GB 版本售价 3999 元，16GB+1TB版本售价4499元。

OPPO Reno13 提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三款颜色，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB 版本售价 2999 元，16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3299 元，16GB+1TB版本售价 3799元。感兴趣的用户不妨前往 OPPO 官方授权体验店、京东之家，以及其它线下授权渠道、各大电商平台了解购买。