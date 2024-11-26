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OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠

2024-11-26 10:30:27 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】OPPO 正式推出了OPPO Reno13 系列。全系带来全新的 AI 高清实况照片，让每一帧都是封面帧，还能够叠加柔光效果，创造实况照片的新潮流。 

OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠
 OPPO Reno13

  OPPO Reno13系列搭载的全新一代 AI 高清实况照片再进化，新增 EIS 防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧。此外，任意重选的一帧实现画质效果的增强，去除运动模糊，获得清晰度的提升，支持重选帧 ProXDR 效果，让重选帧获得前所未有的高清画质，每一帧都是封面帧。

  OPPO Reno13 系列还为实况照片带来更丰富的风格化选项，新增柔光拍照模式，支持朦胧、柔美、梦幻三种不同风格和强度的柔光模拟选择，用光线的形状与流动，为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。配合胶片风格滤镜的叠加，通过 人像清新CC、人像复古NC、人像通透Pro Neg.Hi 三种经典的胶片模拟，叠加氛围感的同时，实现独树一帜的实况风格。 

OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠

OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠

  值得一提的是，OPPO Reno13 Pro 还搭载全新的 3.5 倍超级长焦镜头，拥有同级最长的长焦焦段。新增小舞台摄影模式、长焦集成全新 AI 模型，在夜景和演唱会灯光下，依旧可以远距离捕捉每一个精彩瞬间。 

OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠
 OPPO Reno13 Pro

  OPPO Reno13 系列的 AI 高清实况照片还带来个性、趣味化的自定义编辑选项，新增 20 款水印样式，是继安卓首个支持实况照片拍摄后，可实现水印底色、样式、图标、文本的自由编辑，为实况照片打造专属的定制个性化画框。OPPO Reno13 系列还支持 OPPO AI 影像算法，支持 AI 超清像素、AI 去拖影、AI 去反光功能，轻松让废片变大片。

  此外，OPPO Reno13系列还支持与 iPhone 进行一碰传，首次实现与 iOS LivePhoto 互传、互显、互编。并可以在小红书、微博、抖音等主流社交平台分享，同时也支持多个 APP 编辑分享，是安卓首款实况照片社交平台新宠。

OPPO Reno13系列：安卓首款实况照片社交平台新宠
 一碰互传

  目前，OPPO Reno13 系列已开启全面预订，11月 29日全渠道开售。OPPO Reno13 系列提供多种配色方案，其中 OPPO Reno13 Pro 提供蝶蝶紫、星光粉、午夜黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3399 元，12GB+512GB版本售价 3699 元， 16GB+512GB 版本售价 3999 元，16GB+1TB版本售价4499元。

  OPPO Reno13 提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三款颜色，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB 版本售价 2999 元，16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3299 元，16GB+1TB版本售价 3799元。感兴趣的用户不妨前往 OPPO 官方授权体验店、京东之家，以及其它线下授权渠道、各大电商平台了解购买。

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