【天极网手机频道】在智能手机日益同质化的今天，折叠屏已成为各大厂商竞逐高端市场的核心赛道。4月20日，华为在Pura系列及全场景新品发布会上，正式推出全球首款“大阔折”旗舰――华为Pura X Max，起售价10999元。凭借“一阔再阔、双面阔型”的创新形态，这款手机再次拓宽了折叠屏的体验边界，让移动端的内容体验迎来又一次跨越式升级。

大阔折、太阔了，沉浸体验、情绪价值双升级

作为全球首款大阔折旗舰，华为Pura X Max的最大亮点，莫过于其业界首创的双面阔型设计。这一设计让手机在展开后拥有7.7英寸的掌上巨幕，在闭合状态下能够提供5.4英寸的全功能外屏，真正实现了“内外都阔，横竖都沉浸”的全方位体验。无论是追剧、观影，还是浏览短视频、社交资讯，其都能以超大的显示面积和沉浸式的视觉体验，让用户仿佛置身于内容之中，享受“大阔折 太阔了”带来的沉浸乐趣。

比如在游戏场景中，华为Pura X Max畅玩棋 牌、自走棋类游戏时，画面布局更接近PC端，操作更加顺手;《王者荣耀》这类MOBA游戏中，其能够提供更广阔的纵向视野，让玩家先手开团，占据先机;而《和平精英》《原神》等3D开放世界游戏，则可以依托4:3显示比例，进一步扩大纵向显示范围，让玩家能够在复杂地形中快速捕捉动态信息，堪称战术类游戏的“物理级外挂”。

除了影音和游戏，华为Pura X Max在阅读和办公场景中同样表现出色。其1.4:1的屏幕比例与32开实体书相似，相比直板机每行显示文字更多，长时间阅读更轻松;而其阔型内屏则更能成为移动办公的最佳搭档，无论是查看PPT、浏览Excel表格，还是进行悬停态会议，均能大幅提升办公效率。

伴随式AI主动服务，第二代红枫影像精准出彩，打开生活新方式

除了形态上的创新，华为Pura X Max在AI和影像方面也实现了全面升级。其首发搭载的伴随式AI解决方案――小艺伴随式AI，能够以轻量无扰、持续在场、适时服务的方式融入日常生活，成为用户的贴心伙伴。无论是阅读前的精简向导、日程待办的智能提醒，还是智慧出行的贴心护航，小艺伴随式AI都能精准覆盖各类场景，让智能体验真正融入生活中。

在影像方面，华为Pura X Max搭载的第二代红枫影像，通过第二代红枫原色摄像头实现了光谱感知能力的再次突破，无论是混合色温、复杂光源还是暗光环境，都能让色彩还原更准确、更出片。加之XMAGE智拍还可一键拍出专业质感大片，无论是智拍出片、姿势推荐还是辅助构图都非常实用，让摄影小白也能轻松拍出高级感。

全能旗舰，极致产品力引领高端折叠新风尚

在其他方面，华为Pura X Max内屏采用业界首创的三重复合叠层结构设计，搭载第二代昆仑玻璃外屏、玄武水滴铰链、麒麟9030 Pro旗舰芯片、全新超薄双扬声器单元，配备5300mAh大容量电池，支持66W有线+50W无线超级快充，并联动鸿蒙操作系统 6.1实现深度软硬芯协同，内外大屏体验无短板。对于追求极致体验的用户而言，华为Pura X Max无疑是一个值得入手的选项。

可以说，华为正以技术创新重构高端折叠屏的价值体系，华为Pura X Max领先苹果大阔折发布半年，推动苹果、三星等友商集体跟进的同时，也或将迫使友商重新审视阔折叠赛道的定价逻辑。

值得关注的是，作为全新形态折叠旗舰，华为Pura X Max在定位上对标双折叠旗舰华为Mate X7，面向高端折叠旗舰市场。从全球首款大阔折的稀缺性，到伴随式AI的智慧交互，再到全能旗舰体验的全方位升级，10999元的起售价，也让其被很多业内人士认为是高端折叠屏市场的“质价比标杆”。

目前，华为Pura X Max已开启全渠道预约，用户可通过华为商城及各大电商平台锁定首发权益，新机将于4月25日10:08正式开售，全系价格如下：

华为Pura X Max标准版12GB+256GB价格10999元，12GB+512GB价格11999元;华为Pura X Max典藏版，16GB+512GB价格12999元，16GB+1TB价格13999元。

购买华为Pura X Max 可享内外屏 2 年各 4 次免费贴膜及免费上门等尊享服务;HUAWEI Care + 保障升级，两年期意外损坏保障由 2 次增至 4 次，一年期从屏幕保障升级为 2 次整机意外保障。对于心仪这款产品的用户而言，不妨可以早关注、早预约、早抢购，以便第一时间尝鲜内外皆阔的阔型体验!