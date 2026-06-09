【天极网手机频道】随着2026年高考落下帷幕，万千学子迎来悠长假期。为助力考生轻松开启人生新阶段，京东携手联想、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、以及肯德基等多行业品牌，共同推出“高考加油大牌联盟”专属活动。即日起，完成高考认证的学生用户登录京东APP，搜索“教育优惠”，即可解锁至高省3500元的专属福利，覆盖数码影音、餐饮休闲、出行旅游及健康防护等多重生活场景，陪你奔赴下一程的诗和远方。

面向即将开启的大学生活，数码装备已成为准大学生“入学清单”的重要组成部分。京东特别推出的Apple产品专属优惠覆盖iPhone、iPad、MacBook、AirPods及Apple Watch等全线产品。其中，认证学生(含高考生及大学生)购买iPhone 17 Pro系列可领券立减1000元，到手价低至7999元，并可在赠送40W原装充电头与加299元换购AirPods 4之间二选一。购买指定型号AirPods可享15元专属优惠券，并叠加最高15%政府补贴，AirPods 4到手价低至647元。

认证学生(仅限高考生)购买指定机型iPad可享专属9折优惠，并叠加15%国家补贴，iPad 11英寸到手价低至2294元;MacBook Air M4系列提供学生专属500元优惠券，并可叠加15%国家补贴，PLUS会员权益后到手价低至5949元;Apple Watch Se3系列提供15元专属优惠券，并叠加15%国家补贴，Se3 44mm蜂窝版到手价低至1873元起。通过多重优惠叠加，为学生群体提供覆盖学习、娱乐与日常使用的一站式数码升级选择。

此外，面向更广泛的学习与使用场景，京东联合品牌推出多款学生专属优惠机型，覆盖不同学习与使用需求。全新首发的联想小新Air 15适用于日常学习、网课与多任务办公等场景，叠加学生国补，至高可省874元。ThinkPad T14p则面向更高阶学习与创作需求，轻薄机身结合专业级图形AI能力，满足编程开发、设计建模及专业软件使用等复杂任务需求，学生专享至高立减1999元。针对游戏与娱乐场景，荣耀WIN游戏本H7提供学生专享700元优惠，为暑期娱乐与社交游戏提供稳定保障。

作为大学学习与日常生活的重要数码装备，手机、平板与耳机品类同样福利满满。在手机方面，授权经销商渠道指定iPhone机型加299元即可获赠AirPods 4，强化苹果生态体验;vivo S60推出考生专属新品首降优惠;OPPO Reno15系列学生优惠最高可达1020元，覆盖影像记录、社交表达与日常使用等多重需求。平板方面，iPad授权经销商渠道产品可享9折优惠;华为MatePad Mini提供学生专属200元优惠，强化轻量学习与移动阅读能力;李昀锐同款荣耀平板20附赠价值399元手写笔，提升课堂记录与创作效率。耳机品类方面，京东联合漫步者、韶音、倍思等品牌推出无线耳机87折优惠，满足通勤、运动与学习专注等多场景使用需求，提升日常听觉体验。

此次“高考加油站大牌联盟”也围绕美食、休闲及旅行场景推出多重优惠。肯德基为考生提供专属40元减15元优惠，而0.1元喝奶茶活动更用超值的甜蜜福利犒劳味蕾。

针对毕业旅行，京东同步推出多项优惠。考生首单机票可享满199元减30元优惠，进一步降低远途出行成本;长隆主题乐园针对高考考生提供9.7折专属折扣，助力考生开启更丰富的探索。

出行在外，健康也要有保障。京东推出“毕业旅行守护包”，学生专享价45元，百多邦阿达帕林凝胶维持皮肤良好状态，拍照更出片;芬必得精氨酸布洛芬颗粒则为旅途中的身体不适提供缓解支持。同时附赠医用外科口罩与风油精等实用物资，覆盖防护与基础应急需求，让出行过程更安心。

十二年寒窗沉淀的夏天，值得一次尽情释放与探索。打开京东APP搜索“教育优惠”，完成高考认证，即可一站式解锁上述多重权益。在属于自己的假期里，去跑、去拍、去吃、去飞，去开启新的人生篇章。