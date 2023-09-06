华为Mate 60 Pro刷新手机颜值上限，同心设计、大地色卡美到让人惊艳

【天极网手机频道】无预告无宣发，华为Mate 60 Pro在8月29日这天毫无预兆的悄然开售，一时间燃爆整个数码界，各路网友自发抢购，上架即售罄!在大家兴奋、惊喜之余，华为还公布一个重磅信息：华为Mate系列手机累计发货量已达到一亿台，这个数字令人震撼，也充分证明了华为Mate系列的吸引力和竞争力。

一直以来，华为Mate系列总以精致优雅的美学设计赋予高端旗舰美学创造力，而作为新一代Mate系列旗舰，华为Mate 60 Pro更是让人眼前一亮，在延续一脉相承的极致中轴对称之外，还采用全新同心设计，再次刷新了旗舰美学新高度。

具体来看，华为Mate 60 Pro采用了突破性的“同心”设计，让标志性“星环”不再局限于摄像头本身，而是与手机整体相融合，在后盖腰部打造优雅弧线，呈现出持续延伸的同心圆，传递华为Mate 60 Pro突破边界，探索美学新生的理念。这条弧线也将华为Mate 60 Pro的后盖分成了不同材质的两个部分，这种双拼材质与设计将现代科技与时尚元素完美融合，无论视觉观感还是握持感，都让人直呼惊艳。

在色彩选择上，华为同样拥有前沿的高级审美。华为Mate 60 Pro秉承自然纯粹的设计理念，汲取大地色卡灵感，带来雅川青、白沙银、南糯紫、雅丹黑四款配色，让用户在指掌之间就能感受到山河之美。雅川青是此次华为Mate 60 Pro的主打色，给人一种深邃山川宁静深远的感觉;白沙银，犹如月光撒在沙滩上，纯洁而优雅;南糯紫，则富有灵性且高贵;雅丹黑，深邃又神秘，如同遥远的夜空，令人遐想。

华为Mate 60 Pro雅川青、白沙银后盖上半部采用全新锦纤材质，南糯紫、雅丹黑采用素皮材质，下半部分则是金属材质，两种材质的结合，让其由内而外散发着高级感。

华为Mate系列一直引领着行业的色彩美学潮流。比如华为Mate 20系列带来了极具典雅气息的翡冷翠配色;华为Mate 30系列以独特光亮圆环重构格局，在光谱中截取特定的低饱和度冷色调，带来星河银、罗兰紫、翡冷翠等五种梦幻配色;华为Mate 40系列则取色于沙漠中的胡杨林，推出夏日胡杨、秋日胡杨两款配色;华为Mate50系列配色取自巍巍昆仑，昆仑破晓、昆仑霞光成为年度热销款。

从山川到河流，从胡杨精神到昆仑精神再到致敬奔腾不息的力量，历代Mate系列的配色理念既展现出华为对美学设计的独到见解，也很好地诠释了华为始终以不畏艰难、勇攀高峰、追求极致创新的品牌精神。

目前，华为Mate 60 Pro在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商火热销售中，让我们一起期待，在Mate系列累计出货一亿台之后，华为Mate 60 Pro继续以领跑的姿态开启Mate系列的新十年。